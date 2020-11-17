Dijital sanat sohbetleri

Bu hafta ulaşılabilir sanat etkinliği Step İstanbul başladı.

Dün ve bugünkü ön izleme günlerinden sonra yarın etkinlik herkese açılıyor. Step İstanbul’la eş zamanlı bir webinar serisi de düzenleniyor. Yarın saat 20.00’de Instagram’daki canlı yayında Esra Özkan moderatörlüğünde ‘Kuşaklararası Koleksiyonerlik’ başlıklı konuşmada Arzu Sabancı ve oğlu Hacı Sabancı konuk olacak.

19 Kasım saat 14.00’te ise ‘Sanat Projeleri Yazımı ve Başvuru Süreçleri’ semineri var, konuşmacı Güncel Sanat Arşivi kurucusu Burçin Nilay Kalınbayrak.

Aynı gün saat 21.00’de Esra Özkan, Levent Erden ile ‘Kalıcı Olmayanın Kalıcılığı’nı konuşacak. 20 Kasım saat 15.00’te ‘Sanat ile Başa Çıkma’ konusunu Ayça Okay moderatörlüğünde Halksanat ve Noks inisiyatifleri masaya yatıracak. 21 Kasım saat 15.00’te Emir Barın ve Ahmet Rüstem Ekici, ‘Nedir bu dijitalleşme?’ konusunu konuşacak.

Aynı gün saat 17.00’de ise ‘İstanbul’daki Sanat Fuarları Sonrasında Aklımıza Takılan Sorular’ı Doç. Dr. Ayşegül Güçhan ve Ferda Dedeoğlu, Dr. Feride Çelik moderatörlüğünde yanıtlayacak.

Zengin bir içerik

Yeni mezun sanatçı adaylarının profesyonel hayata geçişlerini destekleyen BASE ise dördüncü yılında ‘Uzak Yakın’ temasıyla 20-25 Kasım tarihlerinde Tophane-i Amire’de gerçekleşecek.

BASE süresince her yıl düzenlenen sanat söyleşileri BASE Talks ise bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleştiriliyor.

www.BASE.ist adresindeki programdan takip edilebilecek söyleşiler, Zoom üzerinden canlı olarak yapılacak.

Dijital ortamda yapılmasının en büyük avantajı ise yurt dışında yaşayan konuşmacıları da izleyicilerle buluşturabilecek.

Programda Selim Birsel ve Derya Yücel’in ‘Açıklık ve Akışkanlık: Mekânla Düşünmek’; Ergin Çavuşoğlu, Berat Işık ve Nermin Saybaşılı’nın Nazlı Pektaş moderatörlüğünde ‘Eşikteki İmgeler: Video ve sınırlar’; Burak Delier, Serkan Özkaya ve Vahit Tuna’nın Derya Yücel moderatörlüğünde ‘İroni Nerede?’; Taner Ceylan, TUNCA, Neriman Polat ve Fulya Çetin’in Derya Yücel moderatörlüğünde ‘Mesafeden’ Bakmak’; Nermin Kura ve Sena’nın Necla Rüzgar moderatörlüğünde ‘Beden Bilinci ve Şifa üzerine Elmas Deniz ve Serkan Taycan’ın Yasemin Ülgen moderatörlüğünde ‘Ekolojik Farkındalıklar ve Sanat’; Gözde Mimiko Türkkan, Leman Sevda Darıcıoğlu ve Ali Akay’ın Osman Erden moderatörlüğünde ‘Beden, Cinsiyet, Kimlik’ başlıklı söyleşileri bulunuyor.

Koleksiyoner söyleşilerinde ise Baha Toygar ve Ali Elmacı, Sabiha Kurtulmuş’un moderatörlüğünde sanatçı-koleksiyoner ilişkisini konuşacak.

Ari Meşulam, sanat danışmanı Melis Terzioğlu ve artSümer’in kurucusu Aslı Sümer ‘Gönül İşi Yatırım İşi’ konusunu ele alacak.

Tansa Mermerci Ekşioğlu ve Selen Sarıoğlu Süloş, Pelin Uran’ın moderatörlüğünde koleksiyonerliğin kendilerine açtığı yolu anlatacak.

Ayda Elgiz ve Olgaç Artam, Billur Tansel’in moderatörlüğünde koleksiyonerliği ve müzayedeciliği konuşacak.

Programda sanatta farklı kolektivite ve dayanışma biçimlerini konuşmak üzere artSümer, Mixer ve The Empire Project gibi iş birliği yapan galeriler ile Kolekta, Omuz, SAHA gibi oluşumlar da konuk edilecek. Melisa Tapan’ın güncel sanat üretimine alan açmak için hayata geçirdiği Gate 27’yi, Bengü Gün’ün moderatörlüğünde Gate 27’nin danışman küratörü Beral Madra ve ilk konuk sanatçılarından biri olan Ekin Kano anlatacak.

British Council Türkiye Sanat Direktörü Esra Aysun, Goethe Kültürel etkinlikler sorumlusu Fügen Uğur, Hollanda Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri Ipek van Dijk, Institut Français Türkiye Kültür İşleri Sorumlusu Sinan Ersin, ‘Kriz Döneminde Sanat’ üzerine konuşacak. Bu dolu dolu programı kaçırmamakta fayda var!

Uzaydan Türkçe kitaba…

SpaceX’in uzay yolculuğunu konuştuğumuz bugünlerde Tesla ve Space X ile sık sık adından söz ettiğimiz Elon Musk’ın 72 yaşındaki süpermodel annesi Maye Musk elinde Türkçe bir kitapla poz verdi.

Maye Musk’ın ‘Bir Kadın Plan Yaparsa-Ömür boyu macera, güzellik ve başarı için tavsiyeler’ başlıklı kitabının Türkçesi geçen ay Destek Yayınları tarafından yayımlandı.

Sosyal medyayı çok iyi kullanan Maye Musk, kitabının Türkçe kapağını bir kez daha takipçileriyle paylaşıp yayınevine ve Türkiye’deki okurlarına teşekkür etti. Tabii Türkiye’den rekor sayıda destek, yorum, alkış emojisi ve “like” aldı.