Yas sürecinde yaratıcılığın geleceği

Canlı yayınlardan bunaldığımız bu dönemde, İngiliz Vogue dergisi yayın yönetmeni Edward Enninful ile moda tasarımcısı Marc Jacobs’ın Zoom üzerinden gerçekleştirdikleri söyleşi ilham vermekten çok, gerçeklerle yüzleşmemizi sağladı.



Vogue dergisi, efsane yayın yönetmeni Anna Wintour’un kendisiyle bütünleşmiş numaralı güneş gözlükleriyle bilgisayar başında eşofmanla otururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu, yeni bir konuşma serisi başlattığını. İlk konuşmanın moderatörü İngiliz Vogue’un yayın yönetmeni Edward Enninful.



Edward Enninful, Vogue’un 100 yıllık tarihinde ilk erkek yayın yönetmeni.









ABD’den İngiltere’ye birçok ülkenin göçmenlere kapılarını kapatmaya çalıştığı bir dönemde birçok farklı alanda oyunu değiştirenlerin göçmenler olduğunu kanıtlayan en çarpıcı örneklerden biri. Ailesiyle, beş kardeşiyle birlikte Gana’dan Londra’ya göç ediyor. 16 yaşında, metroda, efsane stil editörü Simon Foxton tarafından keşfediliyor ve modellik yapmaya başlıyor. İlk çekimini fotoğrafçı Nick Knight yapıyor ve onu i-D dergisiyle tanıştırmış oluyor. Böylece öğrencilik yıllarında derginin moda direktörü Beth Summers’ın asistanlığını yapmaya başlıyor. Summers istifa ettiğinde, henüz 18 yaşındayken uluslararası bir moda dergisinin en genç moda direktörü oluyor. 80’lerdeki kulüp kültüründen ilham alıyor, Kate Moss ve Naomi Campbell gibi isimlerle yakın arkadaş oluyor. Birçok markayla iş birlikleri yapıyor. Daha sonra W dergisinin kreatif direktörü oluyor. 2011’de W dergisine transfer olduğunda ilan sayfalarını yüzde 16 artırmayı başarıyor.



Düşes misafir editör



İtalyan Vogue için hazırladığı özel ‘Siyah Sayısı’ o kadar çok satıyor ki, Conde Nast ekstra 40 bin adet dergi basmak zorunda kalıyor. Vogue’a uzak bir isim değil aslında, W’dan önce Amerikan ve İtalyan Vogue dergilerine katkıda bulunanlar arasında, Franca Sozzani ve fotoğrafçı Steven Meisel ile çalışıyor.

İngiltere Kraliyet nişanı OBE ile de ödüllendiriliyor, moda dünyasında farklılığa verdiği hizmetten ötürü. İngiliz Vogue’un başına gelince de bir ilki gerçekleştiriyor ve 2019 Eylül sayısının misafir editörü olarak Sussex Düşesi Meghan’ı seçiyor.



“Forces for change” başlığıyla yayınladıkları derginin kapağında ise değişimi sağlayan itici güç olarak seçtikleri tam 15 isim yer alıyor.



Konuk: Marc Jacobs



Edward Enninful’un Zoom üzerinden yaptığı söyleşide konuğu moda tasarımcısı Marc Jacobs. Marc Jacobs tam da evini satıp geçici bir süre için New York’taki Mercer Otel’de kalırken başlamış New York’ta pandemi.









Günün konusu ise yaratıcılığın geleceği:



“Yas sürecindeyim, olanları idrak etmeye çalışıyorum, çoğu zaman boş boş oturuyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Yaratıcılığımı kullanabileceğim bir dönem değil bu, yanımda ekibim olmadan bir şey yapamıyorum. Kaldı ki, satın almacılar pandemi nedeniyle New York ve Paris moda haftalarında gösterdiğimiz yeni koleksiyonlarımızı görmeye gelemedi; sipariş olmadı, sipariş olsaydı da İtalya’dan kumaş alamayacağımız için zaten üretemeyecektik. Bu koleksiyonlar üretilmeden çöp olacak. Zaten bir yıl içinde tam altı farklı koleksiyon hazırlamak delilik; sadece moda tasarımcıları için değil, üreticiler ve müşteriler için de delilik, açgözlülük. Şimdi yeni koleksiyon hazırlayamadığımız için bundan sonra yılda iki koleksiyonla yetinilmesini umuyorum” diye özetliyor Marc Jacobs.

Haksız mı?