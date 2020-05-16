EVDE KALMAK KALP KRÄ°ZÄ°NÄ° Ã–NLER MÄ°?

Amerikaâ€™da yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re koronavirÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ± salgÄ±n dÃ¶neminde hastanelere kalp kriziyle baÅŸvuran hasta sayÄ±sÄ± oranlarÄ±nda yÃ¼zde 38 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°spanyaâ€™da yÃ¼zde 40 Ä°talya Lombardiaâ€™da yÃ¼zde 70 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler var.

TÃ¼rkiyeâ€™de sahada konuÅŸtuÄŸum acil servis hekimleri ve kardiyoloji uzman hekim arkadaÅŸlarÄ±mdan aldÄ±ÄŸÄ±m bilgiye gÃ¶re Ã¼lkemizde de benzer dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler var.

Peki nereye kayboldu bu kalp krizleri? Ä°nsanlarÄ±n evde kalmalarÄ±, stresten uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ olmalarÄ± bu oranÄ±n dÃ¼ÅŸmesinde bir miktar etkili olmuÅŸ olabilir.

Fakat uzmanlar daha bÃ¼yÃ¼k etkenin insanlarÄ±n acil serviste enfeksiyon kapma korkularÄ±ndan dolayÄ± hastaneye baÅŸvurmamalarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

DolayÄ±sÄ±yla hastalarÄ±n birÃ§oÄŸu gÃ¶ÄŸÃ¼s aÄŸrÄ±larÄ± olsa da Ã§ok ÅŸiddetlenmezse evlerinde kalmayÄ± tercih ediyorlar. Hastaneye geldiklerinde ise erken mÃ¼dahale ÅŸansÄ± kaybolduÄŸu iÃ§in kurtulma ÅŸanslarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

GÃ¶ÄŸÃ¼s aÄŸrÄ±sÄ± (sÄ±kÄ±ÅŸma, baskÄ±, yanma ve aÄŸÄ±rlÄ±k hissi ÅŸeklinde) ve birlikte olabilecek bulantÄ±-kusma ve fenalÄ±k hissi olan hastalar lÃ¼tfen tÄ±bbi yardÄ±m isteyin.

Acil durumlarda hastanelere baÅŸvurmaktan kaÃ§Ä±nmayÄ±n.

KORONA EFSANELERÄ° -1

5G mobil aÄŸlar koronavirÃ¼sÃ¼ yayar mÄ±?

Sosyal medyada 5G ile virÃ¼sÃ¼n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair komplo teorileri aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼. VirÃ¼sler radyo dalgalarÄ± veya mobil aÄŸlarda dolaÅŸamaz. KoronavirÃ¼s 5G mobil aÄŸlarÄ± olmayan birÃ§ok Ã¼lkede de yayÄ±lÄ±yor. BÃ¶yle bir ihtimal olsa sadece 5G olan Ã¼lkelerde korona gÃ¶rÃ¼lmesi gerekmez miydi?

COVID-19, virÃ¼s bulaÅŸmÄ±ÅŸ hasta bir kiÅŸi Ã¶ksÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nde, hapÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda veya konuÅŸtuÄŸunda solunum damlacÄ±klarÄ± yoluyla yayÄ±lÄ±r. Ä°nsanlar ayrÄ±ca hasta bir kiÅŸinin aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kan damlacÄ±klarÄ±n bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir yÃ¼zeye dokunduklarÄ±nda ve daha sonra elleriyle gÃ¶zlerine, aÄŸzÄ±na veya burnuna dokunarak enfeksiyonu kapabilirler.

Kendinizi gÃ¼neÅŸe veya 25 dereceden daha yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klara maruz bÄ±rakmak koronavirÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± engeller mi?

Hava ne kadar gÃ¼neÅŸli veya sÄ±cak olursa olsun koronavirÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanabilirsiniz. SÄ±cak havaya sahip birÃ§ok Ã¼lkede COVID-19 vakalarÄ± bildirmiÅŸtir. AyrÄ±ca dÄ±ÅŸ ortam sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ne olursa olsun sonuÃ§ta normal vÃ¼cut sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ortalama 36-37 derece arasÄ±ndadÄ±r.Â

Ã‡amaÅŸÄ±r suyu veya baÅŸka bir yÃ¼zey dezenfektanÄ±nÄ± vÃ¼cudunuza pÃ¼skÃ¼rtmek veya zerketmek koronavirÃ¼se karÅŸÄ± bizi koruyabilir mi?

HiÃ§bir koÅŸulda vÃ¼cudunuza Ã§amaÅŸÄ±r suyu veya baÅŸka bir yÃ¼zey dezenfektanÄ±nÄ± pÃ¼skÃ¼rtmeyin veya herhangi bir yolla zerketmeyin. Bu maddelerin vÃ¼cuda zerkedilmesi zehirli ve Ã¶lÃ¼mcÃ¼l olabilir, cildinizde ve gÃ¶zlerinizde tahriÅŸe ve hasara neden olabilir. BunlarÄ± Ã§ocuklarÄ±n eriÅŸemeyeceÄŸi yerlerde tutmayÄ± unutmayÄ±n.ÂKaynak: DSÃ–

BÄ°NLERCE TEÅžEKKÃœR HEMÅžÄ°RELERÄ°MÄ°ZE

Sonsuz sabÄ±rlarÄ±yla, bÃ¼yÃ¼k ÅŸefkatleriyle, her tÃ¼rlÃ¼ fedakarlÄ±klarÄ±yla, hem hastalara, hem biz hekimlere verdikleri cansiperane desteklerinden dolayÄ± hemÅŸirelerimize mÃ¼teÅŸekkiriz. Bu zor gÃ¼nler onlarÄ±n azim ve kararlÄ±lÄ±klarÄ± sayesinde Ã¼lkemizde bu kadar ucuz atlatÄ±lmaktadÄ±r. KahramanlarÄ±mÄ±zÄ±n 12-18 MayÄ±s HemÅŸirelik HaftasÄ±â€™nÄ± kutluyoruz.

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