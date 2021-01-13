2021’de turizmde ‘v’ çıkışı yolda

Türkiye turizmde sezonu nisanda açmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy bu yıl sektörde ‘V’ çıkış beklediklerini vurgulayarak “Bu yıl 31 milyon turisti, gelirde ise 23.3 milyar doları geçeceğimizi umuyoruz” dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2021 yılında ‘V’ çıkış beklendiğini belirterek, “Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Bu hafta itibarıyla aşılama başlayacak. Nisan ayı itibarıyla biz sezonun açılacağına inanıyoruz” dedi.

Turizm sektörünü “zor günlere alışık, deneyimli bir sektör” olarak tanımlayan Ersoy, ‘goTurkey’ sitesinde şubat sonundan itibaren Türkiye’deki 81 vilayetin tanıtılacağını söyledi.

Ersoy, bakanlığın 2020 faaliyetlerini ve 2021 hedeflerini gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileriyle paylaştı. 2020 yılını turizm sektörünün tüm dünyada ziyaretçi sayısında yüzde 80, gelirde yüzde 88 daralma ile kapatırken, Türkiye’nin daha iyi bir konumda tamamlayacağını belirten Ersoy, “Türkiye turizmde bu seneyi 15.5 milyona yakın turist ve yüzde 70’lik bir daralmayla kapatacak. Gelirlerde 11 milyar doların üzerine geçerek dünyadaki yüzde 88 daralmaya karşılık yüzde 20’lik bir performansla yüzde 68’lik bir daralmayla kapatacak gibi gözüküyor” dedi.

Nisanda açılış

Ersoy, 2021 yılında sektörde ‘V’ çıkış beklediklerini vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Martta 2 binli, nisanda binli rakamların altına ineriz. Nisan itibariyle sezonun açılabileceğini düşünüyoruz. Bu yıl 31 milyon turist, gelirde ise 23.3 milyar doları geçeceğimizi umuyoruz” dedi.

Krizden çıkışta en hızlı düzelen sektörün seyahat sektörü olduğunun görüldüğünü belirten Ersoy, “Asya’da ‘V’ çıkış fazlasıyla gerçekleşiyor” ifadesini kullandı. Ersoy özetle şunları da söyledi:

“Dünyada pandemiyle birlikte uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 80, turizm gelirlerinde de yüzde 88’lik bir daralma oldu. Türkiye’ye bakıldığı zaman ise, rakiplerimiz yüzde 80 daralırken, Türkiye turizmde bu sene 15,5 milyona yakın turist çekecek ve yüzde 70’lik bir daralmayla kapatacak. Gelirlerde 11 milyar doların üzerine geçerek dünyadaki yüzde 88 daralmaya karşılık yüzde 20’lik bir performansla yüzde 68’lik bir daralmayla 2020’yi kapattı gibi gözüküyor.”

goTurkey.com’la 81 ile tanıtım

“TGA 2021’den itibaren yeni bir teknolojiyi daha hayata geçiriyor. goTurkey.com sitesinde akıllı zekalar çalışıyor. Türkiye hakkında haber yapma olasılığı olan 100’den fazla haber portalı sıkı bir şekilde akıllı zeka tarafından takip ediliyor. Dünyanın en büyük yolcu tedariki yapılan tur operatörleriyle ilgili iletişim haberlerini sistem takip ediyor. Yolcu alışkanlıklarıyla ilgili verilerin alınabildiği sitelerle de iletişim halinde. Ve hızlı bir şekilde Türkiye’yle ilgili markalaşmasıyla ilgili olumlu olumsuz yönlendirmeleri alıp analiz edip ona göre tanıtım önceliği yapıyor. Daha önceki ziyaretlerinizi kayıt altında tutuyor. Size ona göre önceliklendirilen reklamlar gösteriyor. Dünyada açık arayla en çok ziyaretçi alan sitelerin başında.

3 aşama var

Ürün tanıtımında da farklı bir yöntem izliyoruz. 50’ye yakın ürün ilk etapta tanıtılıyor. Şu anda 30’dan fazla şehir işlenmiş durumda. Şubat sonuna kadar 81 vilayeti işlemiş olacağız. Herkes bir tanıtım yapıp sesini duyurmaya çalışıyordu. Biz goTurkey sitesiyle tek sesliliğe geçiyoruz. Onları nasıl videolar çekmeleri gerektiği, ne tür içeriklere yoğunlaşmaları gerektiği konusunda eğitiyoruz. 81 vilayetin tanıtım içeriklerini oluşturuyoruz.

Üçüncü aşamaya geçtiğimizde de hedef potansiyel ülkeler belirleyeceğiz, onlara nasıl erişiriz, hava trafiğini nasıl oluştururuz, bu en son aşama olacak. Ve böylelikle hem misafir çeşitliliğini, hem ürün çeşitliliğini sağlamış olacağız, hem de turizmi 81 ilimize yaymış olacağız.

PR ile ilgili binden fazla editör, Youtuber, sosyal medya fenomenini ülkemizde ağırladık, bunların yayın yapmasını sağladık. Bu sene bu sayıyı çok daha fazla arttıracağız, 3 binli rakamları geçeceğiz.”

En hızlı düzelen sektör turizm...

“ (Pek çok otelin satışa çıktığı iddiası) İnsanlar fiyatını öğrenmek için piyasa oluşturmak için satışa koyabiliyor. Marka otel var mı, yok. Piyasa oluştuğu zaman iyi şekilde değerlendirilecek yerler. El değiştiren otellerin köküne inildiğinde pandemi öncesi geçmişten başladığını görürsünüz. Türkiye turizminin yaşadığı ilk kriz değil. Bu global bir kriz. Ve biz krizden çıkış senaryolarına baktığımızda en hızlı düzelen sektör olarak seyahat sektörünü görüyoruz. Asya’daki gelişmeleri izleyerek sağlıklı öngörüde bulunabilirsiniz. Asya’da V çıkış fazlasıyla gerçekleşiyor.”

Türkiye neden yılı daha iyi geçirdi?

“Biz rakiplerimize göre niye yüzde 15 daha iyi performans gösterdik? Bu Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) sayesinde oldu. TGA, turizm geliri yüksek olan ülkelerde 100 yıl önce hayata geçmeye başlamış, 100 yıldır var olan bir kuruluş. Bünyesinde profesyonel tanıtım uzmanlarını bulunduruyor. Tanıtım dünyada şekil değiştirdi.

Yeni teknolojiler, yeni iletişim modelleri hayata geçti. Çok kuvvetli bir ajansı biz kurduk. Türkiye turizm konusunda dünyada en etkili ve en yoğun reklam yapan ülke oldu. Bunların sonuçlarını da hem almış olduğumuz finansal önlemler, hem de turizm geliştirme ajansının zamanında, kriz başlamadan önce hayata geçirmemizden dolayı rakip ülkelere göre daha iyi bir performansla kapatmamızı sağladı.”

KAZIDA YENİ ÇAĞ

“Türkiye’de 157 kazı başkanlığı var, bunların 32 tanesi yabancı, 125 tane yerli kazı başkanlığı ve önümüzdeki sene sonu itibariyle bütün Türkiye’deki kazılar 12 aylık kazı programına alınmış olacak. Kazı başkanlarının deyimiyle söyleyeyim, ‘Türkiye kazı arkeolojisinde yeni bir çağ başlattınız’ dediler. Önümüzdeki sene 125 kazı başkanlığına geçince de 700’den fazla arkeolog ve sanat tarihçisini de istihdam etmiş olacağız.”

“Yeni Göbeklitepe’lere hazır olalım. Birkaç ay sonra sunum da yapacağız. Muhtemelen Urfa bölgesi, Mısır’ın piramitleri neyse bizim için de öyle olacak. Bu yılın arkeolojik işi olacak. Bu dünyada ses getiren en önemli projelerden biri olacak. 6 ayda eylem planını açıklarız.”

‘Etkinlikler martta’

CSO yeni binasını 3 Aralık’ta hizmete açtıklarını anlatan Ersoy, tarihi binadaki rölöve çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, restorasyonun ardından 2021 sanat sezonuna hazır hale geleceğini söyledi. Ersoy, “Mart itibarıyla vaka sayılarındaki gelişmeyle konserlerimize ve etkinliklerimize başlayacağız” dedi.