Bayram geliyor

Bayrama çok az kaldı, bu sene ramazan ayını olduğu gibi bayramı da geçtiğimiz yıllardan farklı yaşayacağız. Geleneksel aile buluşmaları, büyük sofralar, uzun süren sohbetler, tatiller yerine evlerimizde bayram maneviyatını hissetmeye çalışacağız. Umarım alışık olduğumuz bayram telaşlarına çok yakın zamanda sağlıkla yeniden kavuşuruz. Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, bayram itibariyla eskiye dönmeye başlıyor. Peki, bu süreçte dikkat etmemiz gerekenler neler?

Ramazan sonrası aniden yüklenmeyin

Bayramın gelmesi, uzun süren açlık psikolojisinden çıkarak özgürlük hissiyle daha fazla yemek yeme ihtiyacı hissettirebilir. Ama bu dönemde kontrollü olmakta fayda var. Ramazan süresince sınırlı beslenmek, öğün sayısının azalması, özellikle koronavirüs sebebiyle evde geçirdiğimiz günlere denk gelen ramazanda egzersize de pek imkân olamaması metabolizmanın az da olsa yavaşlamasına neden olmuş olabilir. Ramazan boyunca azalan öğün ve küçülen porsiyonları birden artırmak mide ve bağırsak problemlerine neden olabilir.

“Zaten 1 ay boyunca az yedim, 3-4 günlük bayramdan bir şey olmaz” diye düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Ama ben yine de hem daha normal beslenme düzenine daha sağlıklı bir geçiş sağlamak hem de tartıda bir sürprizle karşılaşmamak için yumuşak bir geçiş yapmanızı öneriyorum.

Düzenli öğün yapmayı ihmal etmeyin

Bayramda yemeyin, diyete devam edin demeyeceğim elbette. Bu süreçte kilo vermek gerçekçi bir hedef olmayacaktır, kilonuzu ve sağlığınızı korusanız da yeter. Bunun için de düzenli öğün yapmak, miktara dikkat ederek yemek ve dengelemek çok önemli. Sindirim sisteminizi çok yormamak için ağır yemekler yerine hafif yemekleri tercih etmeye özen gösterin. Yemeklerinizi hazırlarken, fırınlama, buğulama, haşlama yöntemlerini kullanın, kızartma yöntemini tercih etmeyin. Yemeklerin yağ ve tuz oranını azaltıp baharatlarla zenginleştirebilirsiniz. Her gün 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin.

Tatlı tüketimine dikkat!

Bayram sofralarında genellikle en çok kaçamaklar da tatlılardan yana oluyor. Bayram denilince ilk akla gelen tatlılar ise şerbetli tatlılar. Şerbetli tatlılar genellikle kalorisi yüksek, besin değeri düşüktür ve vücuda ihtiyacından fazla kalori verirler. Bayram boyu hareketsiz kalma da bu tabloya eklenince vücut bu fazladan gelen bu kaloriyi yakamaz ve yağ olarak depolamaya başlar. Bu söyleyeceğime üzülenleriniz olacak biliyorum ama şerbetli hamur tatlıları yenmeden önce iki kez düşünmeniz gereken tatlılar arasında yerini alıyor. Ev baklavası hayali kuruyorsanız haksız da sayılmazsınız ancak her gün baklava yemek yerine sütlü tatlı ve meyveli seçimlerle denge yaratmak en doğrusu olur. Eğer kendi baklavanızı kendiniz evde yapmak isterseniz, çok daha düşük kalorili ve sağlıklı halini denemenizi öneririm.

FİT BAYRAM BAKLAVASI

Baklava yufkası

2 adet rendelenmiş elma

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

2 yemek kaşığı bal

Tarçın

1 top sade dondurma

Rendelenmiş elmaları ve cevizi tereyağıyla kavurun, üzerine tarçını ekleyin. Baklava yufkalarının içine hazırladığınız iç harçtan yerleştirin ve sarın. Hazırladığınız baklavaları yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından aldığınız baklavaların üzerine balınızı gezdirin.

Ayrıntılı anlatım videosu için Dilara Koçak Youtube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Afiyet ve sevgiyle...