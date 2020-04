Bu dönemde kafa karışıklığı yaşamamak için kulaktan dolma değil, her konunun uzmanından açıklanan bilgiye kulak vermeliyiz. Bana en çok yöneltilen üç soruyla ilgili olarak sizleri aydınlatmak istiyorum.



Covid-19 salgını büyük çoğunluğumuzun evlere kapanmasına sebep oldu. Bilim dünyasının da henüz tanımaya başladığı yeni koronavirüs yayılırken, bizlerin de aklında birçok soru beliriyor; kafa karışıklıkları artıyor, bir konu hakkında birden fazla görüş ortaya atılabiliyor. Benim önerim her konunun uzmanını dinlemeniz, en doğru bilgiyi ancak öyle alabilirsiniz. Ben de bana en çok gelen üç soruyu sizin için derledim.









Yağlı tohumlar bağışıklık sistemini güçlendirir mi?

Bağışıklık sistemimizin çok daha kompleks bir yapıya sahip olduğunu ve onu güçlendirmek için bütün besin gruplarından dengeli beslenmek gerektiğini biliyoruz. Yağlı tohumlar da bu besin gruplarından biri. Fındık, ceviz, antepfıstığı, badem gibi yağlı tohumlar antioksidanlar ve vitaminlerden zengindir. İçerdikleri E vitamin, çinko, selenyum gibi minerallerle bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olurlar. Aynı zamanda özellikle badem gibi magnezyum içeren yağlı tohumlar, stres seviyelerinin dengelenmesini de destekler. Ayrıca yağlı tohumların içerdiği faydalı yağ asitleriyle kan basıncı, kolesterol ve trigliserit seviyeleri üzerinde de faydalı etkileri vardır. Bütün bu faydalarının yanı sıra yağlı tohumların yüksek yağ içeriğine sahip olduğunu ve 100 gramlarının ortalama 500-600 kalori arasında olduğunu da unutmayın. Tüketirken porsiyon kontrolü yapmayı ihmal etmeyin.



Zerdeçal koronavirüsün tutunmasını kolaylaştırır mı?



Koronavirüs ortaya çıktığı ilk günden itibaren zencefil ve zerdeçalla ilgili kaygılar da konuşulmaya başlandı. Oysa ki kanıta dayalı bilim bu konuda oldukça net. Zencefil ve zerdeçal içindeki bileşenlerle beraber antiviral etki gösteriyor. Yani virüsün tutunmasını kolaylaştırmak, artırmak gibi bir etkisi yok; bunun yerine virüsün aktivitesini zayıflattığını gösteren çalışmalar var. Bununla ilgili son günlerde bazı çalışmalar da yayınlandı; ben bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum: Mart ayında yayımlanan bu çalışma antiviral ilaçlarla bazı fitokimyasalları karşılaştırmış, bu fitokimyasalların içinde zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin de var. Çalışmanın sonucu, kurkuminin de dahil olduğu bazı fitokimyasalların koronavirüse karşı en az ilaçlar kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Bu konuda yapılmış daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da, şu anda kanıta dayalı tıp gösteriyor ki, zencefili de zerdeçalı da bağışıklık sisteminizi desteklemek için rahatlıkla tüketmeye devam edebilirsiniz.









Besinlerden, yiyeceklerden veya ambalajlardan koronavirüs bulaşır mı?



Son günlerde bu konu üzerinde de çok hassas olduğumuz bir gerçek. Sosyal medya takipçilerimden, danışanlarımdan hatta yakın çevremden bu konuda bazı abartı uygulamalar da duyuyorum. Eve aldığı sebzeleri sabunlu suyla yıkayanların ve ambalajları çamaşır suyu ile silenlerin sayısı eminim az değildir. Bu konudaki kanıtlar koronavirüsü besinlerden almamızın çok olası olmadığını gösteriyor. Yiyeceklere veya gıda ambalajlarına maruz kalmakla bulaşmadığı biliniyor. Ama yine de genel gıda güvenliği kurallarına dikkat etmek oldukça önemli. Bu konuda tedbir almak istediğinizi biliyorum. En sağlıklısı alışveriş torbalarınızı birkaç saat dokunmadan balkon veya kapı önünde bekletmektir. Sebze ve meyvelerinizi akan suyun altında ovarak yıkayabilirsiniz. Gıda güvenliği için et ve sebze kesme tahtalarınızı ayırın, çiğ et ve et ürünlerini diğer besinlerden ayırmayı da unutmayın.