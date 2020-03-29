Sağlığımıza hediye günler

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Koronavirüs yüzünden günlerimizi evde geçiriyoruz; aynı duyguları paylaşıyor ve benzer sınavlarla sınanıyoruz. Evdeki zamanımızı en verimli şekilde değerlendirebilirsek, bugünler sağlığımıza hediye olabilir

Evde kaldığımız süreler arttıkça hem çevremden hem de sosyal medyadaki takipçilerimden kilo almak ile ilgili endişelerini duyuyorum. Haklısınız evde hareket olanağımız açık hava kadar olmuyor ve bu da aldığımız ve yaktığımız kalori dengesinin bozulmasına neden olabiliyor. Ayrıca stres seviyesinin yükselmesi, uyku kalitesinin azalması, sosyal medya ve televizyonlarda sürekli yemek tariflerine denk gelme durumu da aç olmasanız bile aç hissetmenize ve bir şeyler yemenize yol açıyor olabilir.









Bu dönemde yalnız olmadığınızı hatırlayın. Sizin gibi milyonlarca insan aynı duyguları paylaşıyor ve benzer sınavlardan geçiyor. Evde geçirdiğimiz vakti en verimli şekilde değerlendirerek bugünleri sağlığımıza hediye edebiliriz.



Su içmeyi unutmayın



Gün içinde evde yoga, meditasyon, pilates yapmak veya dans etmek gibi fiziksel olarak size iyi hissettirecek aktiviteleri yapmayı ihmal etmeyin.

Evde geçirdiğiniz vakitte su içmenin aklınıza çok gelmediğini de tahmin ediyorum, ama kendinize su içmeyi hatırlatacak bir şeyler bulun ve gün içinde yeterli su için. Yeterli su içmediğiniz zamanlarda açlık ve susuzluk birbirine karışabilir ve besin alımınız artabilir.



Ben de bugün sizlere evlerinizde çok kolay yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de pratik tarifler vermek istedim.



Ara öğün için: Yağsız elmalı kek



Malzemeler:



1 su bardağından biraz fazla yağsız süt

5 yumurta

2 su bardağı tam buğday unu

2 adet elma

1 kâse kuru üzüm

8 adet ceviz içi

2 paket kabartma tozu

17-18 hurma ile püre veya 1 çay bardağı şeker

Doğal vanilya aroması



Yapılışı: Yumurtalar iyice çırpılır, içine hurma püresi eklenir. Süt, un, kabartma tozu, vanilya eklenerek karıştırılır. Son olarak karışıma küp küp doğranan elmalar, kuru üzümler ve dövülmüş ceviz eklenir ve son kez karıştırılır. Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede, yaklaşık 25-30 dakika, üstü kızarıncaya kadar pişirilir.

Evde kalan sebzelerle tuzlu kış keki



Malzemeler:



3 yumurta

1.5 çay bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 avuç ıspanak

1 dal pırasa

1 su bardağından biraz fazla tam buğday unu

1 paket kabartma tozu

2 dilim beyaz peynir

Az tuz l Pul biber

Kuru nane veya kekik



Yapılışı: Ispanak ve pırasalar yıkandıktan sonra ince ince doğranır. Yumurtalar çırpılır, üzerine zeytinyağı, yoğurt ve baharatlar eklenerek karıştırılır. Beyaz peynir küçük küçük dilimlenerek karışıma eklenir. Kabartma tozu ve un karışıma eklendikten sonra doğranan sebzelerle birleştirilir. Yağlı kâğıt serili kek kalıbı ile önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirilir. 10 dilime böldüğünüzde 1 dilimi ortalama 150 kalori.



Vitamin desteği: Rengârenk salata



Malzemeler :



1 orta boy havuç

1 küçük boy lahananın yarısı

1 adet pancar

7-8 adet yer fıstığı veya ceviz

3 yemek kaşığı haşlanmış kuskus veya bulgur

1-2 tatlı kaşığı zeytinyağı



Yapılışı: Lahanalar ince ince doğranır, havuç rendelenir. 1 adet pancar küp küp doğranır. Haşlanmış bulgur doğranan sebzelerle karıştırılır. Üzerine zeytinyağı ve yağlı tohum eklenerek servis edilir.



Yediklerinizi dengeleyen destek: Vicdan çorbası



Malzemeler



2 kabak veya 1 kilo ıspanak

2 soğan

2 domates

2 çorba kaşığı bulgur

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 demet nane

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

2-3 diş sarımsak

Az tuz, kimyon, pul biber, nane, karabiber

Yarım limon suyu



Yapılışı: Bütün sebzeler yıkanıp doğrandıktan sonra, zeytinyağı ve bulgur ile beraber bir tencereye alınır. Limon suyu ve 5-6 bardak suyla beraber pişirilir. Sebzeler piştikten sonra robottan geçirilir.