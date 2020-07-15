Ürik asit seviyesini korumak çok kolay

Gut hastalığını daha önce duydunuz mu? Kısaca anlatmak gerekirse, kandaki ürik asit seviyelerinin yükselmesi ya da böbreklerinizden atımın yeterli olamaması durumu. Bu konuya tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu hastalıkta hem eklemlerinizde (özellikte ayak başparmağında) dayanılmaz ağrılar olabiliyor hem de kanınız ve idrarınız fazla asidik hale gelebiliyor.

Peki, ürik asit neden vücudumuzda birikiyor? Yapılan çalışmalarda genetik faktörlerin, diyetin, fazla kilonun ve stresin etkili olabileceği gösterilmiş. Diyabet, böbrek hastalığı, hipotiroidizm ve bazı kanser türlerinin de yüksek ürik asit seviyelerine sebep olabileceği biliniyor.

Bütün bunların yanı sıra beslenme de ürik asit birikimini etkiliyor. Çünkü ürik asit, pürin içeren besinlerin sindiriminden elde edilen doğal bir atık ürünü. Bu besinlerden az sonra bahsedeceğim. Vücut normalde ürik asidi böbreklerinizden idrarla süzebiliyor. Fakat diyette çok fazla pürin tüketilirse ve vücudunuz bu yan üründen yeterince hızlı bir şekilde kurtulamazsa, ürik asit kanda birikebiliyor ve kandaki yüksek ürik asit de hiperürisemi olarak karşımıza çıkıyor. Ürik asit seviyelerinizi korumak için ne yapmanız mı gerekiyor?

Haydi birlikte inceleyelim.

NE YAPMALISINIZ?

Diyetteki ürik asit kaynaklarını sınırlamak ürik asit seviyelerini kontrol altına almak için en iyi önlemlerden, çünkü pürin bakımından zengin bu yiyecekler sindirildiklerinde ürik asit açığa çıkıyor. Unutmayın, sadece eti kesmek yeterli olmuyor.

Sınırlı tüketilecek besinler (günde 1 seçim)

Ürik asit seviyeleriniz yüksek ise işte sınırlı tüketmeniz gereken besinler:

Yağsız dana eti, tavuk veya hindi, balık (2 köfte kadar)

Kuru baklagiller(8 çorba kaşığı)

Karnabahar, ıspanak, pazı, brokoli, Brüksel lahanası veya semizotu (5 çorba kaşığı)

Bezelye, kuşkonmaz veya mantar (4 çorba kaşığı)

Bulgur (8 çorba kaşığı)

Bunun dışında kabuklu deniz ürünleri, sakatat, sucuk, sosis, pastırma, salam, tam yağlı süt ve yoğurt çeşitleri, tereyağı ve margarin, yağlı et suları ve bunlardan yapılmış yemekler, hamur işi, börek, çörek, pasta veya yağda kızartılmış, kavrulmuş, sos eklenmiş yemeklerden de uzak durmak gerekiyor.

Kilo vermek faydalı

Fazla kilolarınız da ürik asit seviyelerinin yüksek seyretmesinde rol oynayabiliyor, çünkü yağ hücreleri kas hücrelerinden daha fazla ürik asit üretiyor. Ayrıca aşırı kilo durumunda böbreklerin ürik asidi süzmesi zorlaşıyor. Aynı şekilde hızlı kilo vermek de ürik asit metabolizması için zararlı. Bu nedenle kilo vermek istiyorsanız mutlaka sağlıklı bir diyet planlamalı, şok diyetlerden her zaman uzak durmalısınız.

Şekeri azaltın, bol su için

Yapılan son çalışmalar yüksek ürik asit seviyeleri için şekerin de potansiyel bir neden olabileceğini gösteriyor. Yeni bir çalışmada araştırmacılar özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubunun yüksek ürik asit seviyeleriyle ilişkili olduğunu belirtmiş. Paketli gıdalara bu anlamda dikkat! Market raflarında ürünlerin etiketlerini iyice okuyarak mısır şurubu içerip içermediğini kontrol etmeyi unutmayın.

Daha fazla su

Yeterli su içmek neye iyi gelmiyor ki? Böbreklerin ürik asidi daha hızlı temizlemesine yardımcı olarak sizi koruyor. Bu nedenle, yanınıza her zaman bir şişe

bulundurmanın faydası var.

Alkolü azaltın

Bira gibi bazı alkollü içeceklerin pürin bakımından zengin olduğu unutulmamalı. Alkol tüketiminin vücudun suya ihtiyacını artırırken, yüksek ürik asit seviyelerini tetikleyebileceği de görülmüş. Bırakın böbrekleriniz alkolün kanda oluşturduğu yan ürünleri değil, ürik asit ve diğer atıkları süzmekle uğraşsın.