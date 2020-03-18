Çanakkale Şehitleri Anıtı finansal sorunların ardından altı yılda bitirildi: Kampanyalarla tamamlandı

Çanakkale halkının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kent ziyareti sırasında istediği ancak finansal nedenlerden dolayı 1960 yılında tamamlanabilen şehitler abidesi, Çanakkale Boğazı’nın ucundaki Hisarlık Tepe üzerinde yer alıyor

Gelibolu Yarımadası’nda Çanakkale Boğazı’nın ucundaki Hisarlık Tepe üzerinde yer alan anıt, Çanakkale Savaşları’nda yaşamını yitiren 253 bin Türk askerinin anısına yaptırıldı. Yapımına 1954 yılında başlandı, ancak finansal nedenlerden dolayı kampanyalarla 1960’ta açılışı yapılabildi. Üzerinde 25x25 metre kaide yer alan, dört ayak üzerine oturtulmuş olan yapının yüksekliği 41.7 metre. Ayakların genişliği 7.5 metre. Anıt, tümüyle 62.5 metrekarelik bir alanı kapsıyor. 1934 yılında Çanakkale’yi ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ten halk, şehitlerimiz için bir abide istedi. Büyük Önder, bunun üzerine Türk Dili ve Tarih Kurumu Başkanı Afet İnan’ı konuyu incelemesi için kente gönderdi.



‘Türk hudutları abidedir’



Çanakkale seyahati dönüşü Afet İnan, Atatürk’e duygularını “Bizim orada niçin büyük bir anıt yapmadığımızı sordum. Atatürk, ‘Evet doğru, biz de Mehmetçiğimizi anlamak için büyük, çok büyük abideler yapmalıyız, fakat bu zaman ve imkân meselesidir. Ancak seni tatmin etmek için söyleyeyim ki, bu toprakların Türk hudutları içinde kalmasıyla, Mehmetçik en büyük abideyi bizzat kurmuştur’ yanıtını verdi” şeklinde anlattı. Gelişmeden 9 yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Şehitler Abidesi proje yarışmasını düzenledi.



Yardımlar yağdı



1944 yılında açılan Çanakkale Zafer ve Meçhul Asker Anıtı Yarışması’nı mimar Feridun Kip, Doğan Erginbaş, İsmail Utkular ve mühendis Ertuğrul Barla’nın projelendirdiği eser kazandı. Proje yarışmasından 9 yıl sonra, Milli Türk Talebe Birliği’nin yaptığı çağrılar sonrası İstanbul Valiliği bünyesinde Çanakkale Şehitler Abidesi Yaptırma Komitesi oluşturuldu. Komitenin başkanlığına, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndan silah arkadaşı olan İstanbul Valisi Nihat Emin Sözeri getirildi. Komitede, Milli Türk Talebe Birliği adına Mükerrem Taşçıoğlu görevlendirildi. Yurt genelinde bir yardım kampanyası başlatıldı. Türkiye’nin dört bir tarafından yardım yağdı. Çanakkale Şehitler Abidesi’nin temeli, 17 Nisan 1954 yılında atıldı. Abideye ilk harcı 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Nurettin Aknos koydu. İnşaatın başlamasından bir yıl sonra abideyi inceleyen Doğan Erginbaş ve İsmail Utkular’ın başını çektiği bir heyet, temelin çürük olduğunu tespit etti ve çalışmalar durduruldu.



Hem temiz hem çevreci hem de kârlı bir proje...

Çanakkale Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi içine yapılan ve 20 Ocak 2019’da faaliyete geçirilen güneş enerji santrallerinden 950 bin lira kazanç elde edildi.



Çanakkale Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin bitişiğinde yer alan güneş enerji santralini teknik ekip eşliğinde gezen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, santral faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.



Hibe desteği aldı



Avrupa Birliği hibe programlarını yakından takip eden Çanakkale Belediyesi, temiz enerji, akıllık kent uygulamaları ve çevre yatırımları için Avrupa Birliği’nden 4.3 milyon lira hibe aldı, güneş enerji santralinin yapımına başladı.



14.550 metrekarelik alana kurulan, yaklaşık 1 megavatlık (992,8 kwe) güce sahip güneş tarlasında 17 tane 60 kilovat invertör kullanılıyor. 1 yılın sonunda santral, 1.494.460.12 kilovat enerji üretti.



MİLLİYET ÖNCÜLÜK ETMİŞTİ



Birinci kampanyada toplanan paraların bitmesiyle Şehitler Abidesi yarım kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Milli Türk Talebe Birliği devreye girdi, üç öğrenci Milliyet Gazatesi Yazı İşleri Müdürü Abdi İpekçi’yi ziyaret etti, yardım istedi. Genç müdür İpekçi, ertesi gün yazdığı köşe yazısıyla ikinci kampanyayı başlattı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Vefaspor’dan oluşan 4 büyük kulüp, gelirinin Çanakkale Şehitler Abidesi’ne bağışlanacağı Abide Kupası düzenledi. Turnuvadan 98 bin 603 lira para toplandı. İnşaatın müteahhidi hakkında dava açıldı, sonunda müteahhit hapse mahkûm oldu. İki yıllık bir gecikmenin ardından inşaata yeniden başlandı.





