Küçük üreticiye tonlarca yem desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi küçük üreticiye yem desteğini sürdürüyor. Yenipazar’da başlayan besi ve süt yemi dağıtımı Sultanhisar’da devam etti. Toplamda 737 aile işletmesine 3 bin 50 hayvan için 152 ton yem desteği sağlanacak.

Üretimin desteklenmesi ve devamlılığı için kırsal kalkınma projeleri ile fark yaratan Aydın Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli hayvan yetiştiriciliği yapan ailelere yem desteğinde bulundu.

Büyükşehir’den 152 ton yem desteği

Büyükbaş Hayvan Yem Desteği projesi ile Aydın genelindeki 737 aile işletmesine 3 bin 50 hayvan için 152 ton yem desteği sağlanmış olacak. Besi ve süt yemi olarak iki farklı tür yemler üreticilerle buluştu. Küçük aile işletmelerinin en yoğun olduğu ilçelerden Yenipazar’da başlayan yem destekleri, Sultanhisar ile devam etti.

“Başkan bizim için fedakârlığı çok yaptı”

Yem desteği alan üreticilerden Nezahat Abacıoğlu, hayvanlara bakmanın zorlaştığını belirterek, “Ne yapalım, elimizden geldiği kadar bakacağız. Hayvan aç durmaz biz onlara bakmaz zorundayız. Başkanımız sağ olsun geçen sene de yonca verdi, bu yıl da yem verdi. Ömrü uzun olsun Başkanımızın, bizim için fedakarlığı çok yaptı.” dedi.

Muhtar Uymaz: Hatırlanmak güzel bir şey

Vatandaşların hatırlanmaktan destek görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Salavatlı Mahalle Muhtarı Kemal Uymaz “Hatırlanmak çok güzel bir şey. 5 hayvan altı, dar gelirli vatandaşlarımız ancak bu kadar yapabilmiş. Çok sevinildi ve memnuniyetle karşılandı. Hayvancılığın belini büken yem, çok pahalı, onun için baya iyi oldu, Allah razı oldu. Sadece bununla değil mahallemize büyük iyilikleri bulunuyor. Yukarıdaki yolumuz için üç buçuk ay kepçe orada çalıştı. Pandemi döneminde Büyükşehir Belediyemiz bizi çok düşündü. Bir değil bin kere teşekkür etmek istiyorum. Her konuda yardımcı oluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Kabaca Mahalle Muhtarı Hakkı Özsan, pandemi döneminde aldıkları desteğin anlamlı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: Katkı katkıdır, çiftçilerimiz bu yok yılda daha çok faydası olduğunu söyledi. Tüm köy halkı adına çok teşekkür ediyorum başkanıma.

Barış Atıntaş: Çiftçimize destek vermeye devam edeceğiz

Başkan Özlem Çerçioğlu’nun tarımı ve çiftçiyi destekleme projesi kapsamında besi yemi ve süt yemi dağıtımı yaptıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, “Yem ve girdi maliyetlerinin yüksek olduğu ülkenin zor şartlarında çiftçimize destek vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın Özlem Başkanımıza selamlarını aldık.” dedi.

“Özlem Başkanımız çiftçimizin ve üreticimizin derdine derman olmayı bildi”

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya hayvancılık yapan üreticiliği adına mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, “Özlem Başkanımız çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmayı, derdine derman olmayı bildi. Özellikle pandemi sürecinde üreticimiz ve çiftçimiz zor durumdaydı. İlçemizde böyle bir yardım yapılmasından son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlçemiz adına Özlem Başkanımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta gübre desteği olmuştu çiftçi kardeşlerimize, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

TARİHİ KÜLTÜR TURİZME KAZANDIRILACAK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile birlikte, Ali Münif Yeğenağa, Kapalı Çarşı ve Ulu Sokak’ta incelemelerde bulundu. Başkan Zeydan Karalar, esnafa, bölgede yapılacak sokak sağlıklaştırmaları, oluşturulacak kültür aksı ve sanat sokağı hakkında bilgi verdi.

Bölgenin geçmişte olduğu gibi kültür-sanat, ticaret ve turizm merkezi olması amacıyla yapılacak çalışmaların içeriği şöyle:

“Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteklediği, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Ali Münif Yeğenağa Caddesi 2. Etap Sokak Sağlıklaştırması ihalesine başlandı.

Bununla birlikte, 16. yüzyıl Ramazanoğlu Dönemi’ne ait kentin ekonomik ve ticari yaşamını düzenleyen Kapalı Çarşı’nın proje ve uygulama işini Büyükşehir Belediyesi programına alarak bölgenin ticari dokusunun iyileştirilmesi yönünde düğmeye basıldı.

Turizme kazandırılacak

Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nin Büyük Saat’ten sonraki ikinci etap uygulamasıyla birlikte, Kapalı Çarşı’nın proje restorasyonunun tamamlanmasıyla eski ticari merkez yeniden turizme kazandırılacak.

Ayrıca koruma amaçlı imar planında protokol yolu olarak bilinen Av. Turan Arın Sokak’ta başlayıp, Ali Münif Yeğenağa Caddesi’ni kuzeyden güneye bağlayan bu kültür aksındaki Ulu Sokak’ın sağlıklaştırmasını da Adana Büyükşehir Belediyesi yaparak, kuzeyden güneye bütünsel bir kültür aksı oluşturulması hedeflenmektedir.

Sanat sokağı

Ulu Sokak üzerindeki duvarlarda, bölgede tescilli bina olmamasına rağmen, sanat çalışmalarıyla, bu sokağın biraz da sanat sokağı haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Böylece bölgedeki kültür aksının tamamlanması, sokağın sanat sokağı haline dönüştürülmesi planlanmaktadır.”

Tarihi miras korunacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında sokak sağlıklaştırmaları, duvar sanatları, restorasyon ve projelerle kent mirasının koruma altına alınması ve tarihi bölgeye yönelik turizm hareketliliğini artırmayı hedefliyor.

Zabıta bekleniyor!

İstanbul Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi, Hakan Sokak’ta oturmakta olan okurlarımız, “Sokağımızdaki inşaatın molozlarından ve tedbirsiz çalışmasından bıktık! Ne yürüyebiliyorsunuz ne de arabayla geçebiliyorsunuz. Belediye bu inşaatı görmüyor mu? Neden denetlemiyor? Zabıtaları buraya bekliyoruz” dedi. Okurlarımızın bu şikâyetinden sonra bakalım Bayrampaşa Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri inşaata denetime gidecek mi?

Vatandaşın su sitemi

İstanbul Başakşehir’de yaşamakta olan bir okurumuz, “Haberiniz var mı bilmiyorum. Şu kâğıtta yazan bahane yüzünden Gölet mevkiimizdeki mescitte bir aydır abdest alamıyoruz. Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu duruma bir el atabilirse çok seviniriz”’ dedi. Okurumuzun bu isteğine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu kulak verecek mi, hep birlikte bekleyip göreceğiz.

‘Bir yıldır kapatılmıyor’

İstanbul’da yaşamakta olan bir okurumuz, “Adnan Menderes Bulvarı köprülü kavşaktan her gün geçerek işe gidiyorum. Kavşakta yaklaşık bir yıldır bir çukur var. Bu çukura hangi araba girse lastiği yarılıyor. Geçen gün ben de bu çukura girdim, benim de lastiğim yarıldı. Kaçma sansınız da olmuyor” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine tehlike arz eden bu noktayı duyurmuş olalım.

Hatay sokaklarına ücretsiz İnternet

Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin ortak kullanım alanlarında çağın gerekliliklerine uygun hizmetleriyle vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Samandağ Sahil Ziyaret Parkı ve Dörtyol Alparslan Türkeş Parkı’na güneş panelleri aracılığıyla kendi elektriğini üretebilen ücretsiz Wi-Fi (kablosuz internet) direkleri monte etti. Direklerin üzerine vatandaşların telefonlarını da şarj edebilecekleri USB portları da yerleştirildi. Büyükşehir yetkilileri, internetin büyük önem arz ettiği günümüzde ortak kullanım alanlarında vatandaşların ücretsiz internet erişimini sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

100 TL’ye kiralık ev

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 18 yıldır atıl vaziyette bulunan Mamak Eserkent Sosyal Konutlarını yenileyerek ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere aylık 100 TL’den tahsis edileceğini açıkladı. Talepleri almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, başvuru süresini 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzattı. Konutlar, 10 Şubat 2021 tarihinde yapılacak kura çekilişiyle teslim edilecek.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...