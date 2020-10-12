Vatandaş hizmet bekliyor!

Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşayan okurlarımız, yolların bozuk olmasına ve mahallelerde biriken çöplere tepki gösterip, Toroslar Belediyesi’ni göreve davet ediyor.

Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşamakta olan okurlarımız, “Oturduğumuz ilçe Mersin’in merkez ilçesi. Belediyenin asli görevlerinden olan asfalt, çöp ve çevre temizliği bile yapılmıyor. Yollarımız köstebek yuvası gibi, mahallelerde çöp yığınları oluşmaya başladı. Bu pandemi döneminde çocuklarımız risk altında, sokakta her gün bu pislikle burun buruna. Belediye nasıl olur da bu kadar duyarsız olabiliyor? Belediye ‘Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi’ projesiyle binaların dış cephesine ünlü ressamların eserlerinin örneklerini çiziyor. Duvarlarda güzel resimler olsun tabii ki sanat güzel bir şey ama önce bizim her gün kullandığımız yollara bir asfalt gelse, çöplerimiz toplansa, bu sanat çalışmalarına harcanan paralar öncelikli işlere harcansa daha iyi olmaz mı? Yolu olmayan, çöpü toplanmayan mahalledeki evin duvarında bu sanat eserleri olsa ne olur!” diye şikâyette bulundular. Belediye ekiplerine yardımcı olmak üzere, okurlarımızdan gelen şikâyetlerin lokasyonlarını haberimizde paylaşıyoruz. Kurdali 100122 Sokak, 77081 Sokak, Hüseyin Okan Merzeci Caddesi, Çukurova Mahallesi 85210 Sokak, Çavuşlu Mahallesi 89064 Sokak, Çavuşlu Mahallesi 89063, Demirtaş Mahallesi 205. Cadde, Demirtaş Mahallesi 77081 Sokak, Alsancak Mahallesi 76039 Sokak. Umarız verdiğimiz adreslere belediye ekipleri hizmet götürebilir. Okurlarımızın şikâyetinden sonra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’dan ne cevap gelecek, bekleyip göreceğiz.

İnsan hayatı bu kadar ucuz mu!

İstanbul Başakşehir Mahallesi’nde yaşamakta olan okurlarımız, mahallelerinde tehlike arz eden elektrik direğinin bir an önce düzeltilmesini dile getirerek, şunları söylediler: “İstanbul Başakşehir Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi No:18 önünde bulunan, 243013 numaralı elektrik direği 10 aydır bu şekilde. Boğaziçi Elektrik Dağıtım’a başvurumuzu yaptık ama hâlâ bir çözüm bulunmadı. Bu aydınlatma direğinin bir vatandaşımızın canı yanmadan değişmesini istiyoruz.” Haberimizden sonra Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş bu aydınlatma direğiyle ilgili nasıl bir aksiyon alacak, bekleyip göreceğiz.

Coğrafi işaretli ürünlerde lider Şanlıurfa

Tescilli 30 coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye’nin lideri olan Şanlıurfa’da coğrafi işaretli ürün sayısı artırılıyor. Başlatılan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa sadece ürünlerin tescilini almayacak, bunları katma değerli hale getirebilmek için yurt dışı pazarlar arayacak. “Dünyanın en eski mutfağı” sloganıyla UNESCO yolunda olan, tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da yöresel ve bölgesel ürünlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ‘Coğrafi İşaretli Ürünler İstişare Toplantısı’ yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik, ŞUTSO Başkanı Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı M. Şefik Bakay, ilçe belediye başkanları ve başkan yardımcıları ile kurum ve kuruluş, STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yöresel ve bölgesel marka değerleri masaya yatırıldı. Kendine özgü iklimi, güneşi, suyu, verimli toprakları, kültürel zenginlikleri, endemik canlı türleri ve gastronomik çeşitliliğiyle bir marka şehir olan Şanlıurfa’da tescilli ürün sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bu marka şehir için bizler de paydaş kurumlarımızla bir araya gelerek tescilli ürün sayımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Soner Çetin: Ağaç yaşken eğilir

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, eğitime başlayan ancak resmi açılışı yapılmayan Huzurevleri Mahallesi’ndeki Gülen Yüzler Semt Kreşi’ni ziyaret etti. Kreşte önce eğitim gören minikleri ziyaret eden Başkan Çetin, onlarla yakından ilgilendi, sohbet etti. Başkan’ın sıcak tavırlarından etkilenen çocuklar, kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra kreşin diğer bölümlerini ziyaret edip, kreşin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Soner Çetin, okul öncesi eğitimi çok önemsediklerini belirterek, “Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımıza burada daha küçük yaşlarda Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet değerlerini öğretiyoruz” diye konuştu.

Belediyeden cevap var!

Teşekkürler Başkan Göksu

İstanbul Esenler Nene Hatun Mahallesi, 167 Sokak’ta oturan okurumuz Umut Arslan, mahallesindeki çöplerin mahalle halkının sağlığını tehlikeye attığını dile getirmişti. Okurumuzun şikâyetini, gazetemizin 8 Ekim 2020 Perşembe günkü nüshasında “Çöpler hastalığa davetiye çıkarıyor” başlıklı haberimizle okurlarımıza duyurmuştuk. Esenler Belediye’sinden yanıt geldi: “Söz konusu 167 sokak dezenfekteli su ile yıkama yapıldı. Haftada iki defa da aynı şekilde yıkamaya devam edilecektir. ” Duyarlılığından dolayı Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu’ya teşekkür ederiz.

‘Korkulu rüyalar görmekten bıktık’

Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Dr. Ratıp Kazancıgil Caddesi’nde oturmakta olan okurlarımız, “Edirne’de uzun süren altyapı çalışmalarından dolayı sıkıntı yaşamaktayız. Kazılan yolların sadece kum dökülerek bırakılması nedeniyle yağmurlu günlerde yolda çökme olmaktadır. Araçlarımız park halindeyken yolun çökmesi sebebiyle çamura saplanıyor. Her yağmur yağdığında korkulu rüyalar görmekten bıktık. Mahalle sakinleri olarak hayatımızdan bezdik. Bu nasıl hizmet? Bunları belediyeye defalarca bildirmemize rağmen değişiklik yok” diye şikâyetlerini ifade ettiler. Haberimizden sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Belediye ekiplerinin mahalle sakinlerinin şikâyetine konu olan yerle ilgili bir aksiyon alıp almayacağını bekleyip göreceğiz.

Bu işgalleri durdurun!

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Sahrayı Cedit Mahallesi, Kireçhaneler Sokakta yaşamakta olan okurlarımız,’’ Kadıköy İstanbul’un en güzide ilçelerinden biridir. 40 yıldır Kadıköy’de oturuyorum her geçen gün geriye gidiş çok net görünüyor. Belediye yetkileri nerede. Denetim neredeyse sıfır denecek kadar az. Kaldırımlar yollar işgal altında nasıl görülmez bence göz yumuluyor ama neden. Bu işletmelerden bir çıkarları mı var merak ediyoruz. Sizle paylaştığım süper market gibi ilçedeki tüm marketlerin kapısının önünde aynı manzara ile karşılaşabilirsiniz. İstanbul’un en yaşlı nüfusu Kadıköy ilçesinde bu yaşlı insanların kaldırımları kullanma hakkını kimse gasp edemez. Kadıköy Belediye Başkanına ricamız makam aracından inip Kadıköy sokaklarında yürüyerek tur atması ve empati yapması. Başkan Moda, Yeldeğirmeni bölgesindeki cafeleri görmüyor bilmiyor olamaz ’’ dedi. Okurlarımızın bu şikâyetinden sonra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı nasıl bir aksiyon alacak. Denetimleri sıklaştıracak mı? Haberimizden sonra ne cevap verecek? Bekleyip göreceğiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...