Kanlı elmas

Katil virüs haberlerinden, yazılarından gına geldi.

Bugün “corona’sız” bir yazı.

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Harika bir filmdi “KANLI ELMAS...”

Leonardo di Caprio, Afrika’nın elmas madenlerinde -neredeyse- köle koşullarında çalıştırtılan siyahi Djimon Hounsou ile birlikte büyüleyici “güzellik ve büyüklükteki bir elmasın” peşindedirler.

Jennifer Connelly de maceraya bir şekilde katılmıştır.

3’lünün yakalanmanın cezası mutlak ölümdür.

Madenden elmas hırsızlık girişimlerine karşı ibret olsun diye...

“Son Samuray” filmini de yapmış olan Edward Zwick’ten heyecan dozajı yüksek, insanlık dersleri olan bir aksiyon ve macera filmiydi.

Afrika’nın “zenginliği elmas üzerindeki kan yoksulluğun alın yazısı mı” diye de düşündürüyordu.

SİYAH GÜZELDİR

Dostum Bülent Korman’ın gönderdiği bir TED platformu konuşması...

Daha ilk gördüğümde “Black is beautifull (Siyah güzeldir)” söylemini anımsatan hoş bir genç siyah kadın.

Ses tonu ve İngilizcesi bir melodi gibi akıyordu.

“Ne söylendiği kadar, kimin tarafından söylendiği de önemlidir...”

Adı Mallence Bart-Williams...

TED platformunda yaptığı bu konuşması “küresel ekonomik dengesizlikleri -zamansız- gerçeğin bir parçası” olarak nitelenmiş. Afrika, Avrupa, Asya ve Amerika’daki üniversitelerin ve liselerin müfredatına konulmuş.

Sosyal medya platformları aracılığıyla 20 milyondan fazla kez paylaşılmış.

Mallence Bart-Williams yaradanın resim paletindeki kadar renkli bir kişilik; Sierra Leone kökenli - Alman çok yönlü bir sosyal girişimci:

Yayıncılık...

Film...

Moda...

Ayurveda...

Yazı...

Mallence, Paris, Singapur ve Büyük Britanya’da ekonomi ve finans alanındaki çalışmalar yapmış.

Bugün dünyanın dört bir yanında yaşıyor.

Sierra Leone’de sokak çocuklarıyla başlattığı bir “SHARITY (sosyal yardım)” yaratıcı kolektif girişimin kurucusu ve yaratıcı direktörü.

Afrika’nın çeşitli ülkelerinde sokaklardan evsiz çocukları bağışsız saf yaratıcılıkla okula götürüyor.

Sözün kısası, Afrika’nın en değerli elmaslarından biri.

Gün yüzüne çıkarılmış eğitim, kültür ve cesaretle usta işi yontulmuş.

İnsanlık için bir kazanç.

Ve...

Afrika’nın elmaslarındaki kanı da cesur tavır alışıyla yıkamaya çalışıyor.

İşte TED’de yaptığı o konuşma:

KANSIZ ELMAS ÖZLEMİ

Dünyanın en iyi üniversitelerinde finans ve ekonomi okumuş olmama rağmen beni şaşırtan bir şey var.

Ve bu benim için hâlâ cevaplanmamış bir soru:

“Asıl altın rezervine sahip olan biziz ama neden Batı’nın paraları bizim paramızın 5.000 katı daha değerli?”

Yardımın aslında, Batı’dan Afrika’ya değil, Afrika’dan Batı dünyasına geldiği açık.

Batı dünyasının (özellikle Avrupa’nın) ekonomisi, anlamlı ölçüde Afrika’ya bağlıdır.

Çünkü...

Batı’da alternatif kaynaklar kıttır.

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Peki Batı, Afrika’dan bu maliyetsiz akışın gelmesini nasıl sağlıyor?

Cevap:

En zengin Afrika uluslarını sistematik olarak istikrarsız hale getirerek...

Bunu da “büyük halkla ilişkiler kampanyalarıyla” destekleyerek...

Tüm dünyaya “Afrika’nın fakir ve ölmekte olduğunu, sadece Batı’nın merhametiyle hayatta kalabildiği” izlenimini vererek...

Bravo!!!

Oxfam, UNICEF, Kızıl Haç, Live Aid ve Afrika’nın bu imajını küresel olarak sürdürmek için, “hayırseverlik şovunu” milyonlarca dolarlık reklam kampanyaları sergileyen diğer tüm organizasyonlar...

Bu reklam kampanyaları ki...

Bağış yaparak yardımcı oldukları izlenimi verilen masum insanlar tarafından finanse ediliyor.

Yani...

Bir el yanıp sönen kamera ışıklarının önünde verirken, diğer el gizlice alıyor.

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Hepimiz doların değersiz olduğunu biliyoruz.

Euro ise sadece Alman aklı ve teknolojisi ve belki biraz da “İtalyan makarnası (!)” ile fiyatlandırılıyor.

Biliyorsunuz uzun süredir doların altın karşılığı yok...

Sadece basılmış renkli kâğıt.

Bizim altın ve elmasımıza karşılık renkli kâğıtlarınızla gelmeniz çok büyük incelik (!!!)

Ama bunun yerine, “dürüstlük ve onurla dolu” ellerinizle gelmelisiniz.

Servetimizi sizinle paylaşmaya davet etmek istiyoruz.

GÜÇLÜ AFRİKA KAYGISI

Biliyoruz...

“Sağlıklı ve güçlü bir Afrika’nın kaynaklarını bedavaya veya ucuza dağıtmayacağından” kaygılısınız.

Sağlıklı ve güçlü bir Afrika “kaynaklarını dünya piyasa fiyatlarında satacaktır” ve bu, sömürgecilik sonrası Afrikalıya “bedava yemek ve ilaç dağıtmak gösterisi” üzerine kurulan Batı ekonomilerini istikrarsızlaştıracak ve zayıflatacaktır.

Geçen yıl, IMF gayrisafi yurt içi hasıla büyümesine göre “dünyanın en hızlı büyüyen 10 ekonomisinden altısının Afrika’da olduğunu” açıkladı.

Ve...

Afrika’nın Batı ülkelerine dramatik katkısının örneği...

“Fransız hazinesi, sömürge borcuna dayanarak yıllardır Afrika ülkelerinin yabancı döviz rezervlerinden yaklaşık her yıl 500 milyar dolar alıyor.”

Eski Fransız Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, yaptığı bir röportajda “Dürüst olmamız gerekirse bankalarımızdaki paranın büyük bir kısmının Afrika kıtasının sömürülmesinden geldiğini kabul etmeliyiz” dedi.

2008 yılında, “Fransa’nın Afrika olmadan gelişmekte olan ülkelerin mali gücüne ineceğini de” söylemişti.

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İnsan dünyasında olan budur. Bizim yarattığımız dünyada..

Doğada işlerin nasıl yürüdüğünü hiç merak ettiniz mi?

“Evrim teorisine” göre “en güçlü olanın hayatta kaldığı” varsayılabilir.

Ancak doğal seleksiyon kuralıdır.

“Doğa aşırı avlanan, besin olarak bağımlı oldukları kaynakları aşırı kullanan avcı türleri er ya da geç yok eder ve dengeyi telafi eder.”