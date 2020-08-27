Teknolojide fiyatlar havada uçuşuyor

25 bin TL’ye dizüstü bilgisayar, 16 bin TL’ye cep telefonu, 15 bin TL’ye tablet, 50 bin TL’ye televizyon… Teknolojik cihazların üst segmentteki modellerinin fiyatları dudak uçuklatıyor. Bu cihazları kullanmak isteyenlerin küçük bir serveti gözden çıkarması lazım.

Okulların bir süre daha internet üzerinden eğitime devam edecek olması gözlerin tekrar teknoloji ürünlerine çevrilmesine neden oldu. Diğer yandan evden çalışmayı uzatan firmaların sayısının da artması teknolojik ürünlere ilgiyi devam ettiriyor.

Teknolojik cihazların özelliklerine bağlı olarak giriş, orta ve üst segment modelleri bulunuyor. En son teknolojinin sunulduğu üst segment modellerin fiyatları ise dikkatlerden kaçmıyor. Başta cep telefonu, notebook, tablet ve televizyon olmak üzere pek çok ürünün üst segment modellerinin fiyatları ikinci el otomobil alacak seviyede. Kur artışlarının ve salgın sonrasında dış ticaretin yavaşlamasının etkisiyle teknoloji cihazlarında 15-25-30 bin TL gibi fiyatlar artık normal hale geldi. Profesyonel kullanım için olan cihazlarda ise 50 bin TL’ye yaklaşan rakamlar bile var.

İkinci el oto fiyatı

25 bin TL’ye notebook, 15 bin TL’ye tablet, 16 bin TL’ye cep telefonu, 50 bin TL’ye televizyon var. Bu ürünler için aksesuar ve çanta almanız da gerekiyor bunlar da fiyatları daha da yukarı çekiyor. Uzmanlar bu fiyatlara giriş seviyesinde ikinci el bir otomobil alınabileceğini de belirtiyor.

HANGİ MODEL, NE KADAR?

- NOTEBOOKLAR eğitim ve evden çalışma dolayısıyla vazgeçilmezimiz oldu. Teknolojik özelikleri geliştikçe fiyatları da artıyor. Yeni nesil dizüstü bilgisayarlar, daha yüksek depolama alanı, dokunmatik ekran, hız, daha ince tasarım, daha uzun batarya ve mobilite sunuyor. Bu da fiyatlarını bir hayli yükseltiyor. Şu dönemde ülkemizde satılan dizüstüler arasında fiyatı en yüksek olan Lenovo’nun profesyonel kullanıma hitap eden modeli. Lenovo Thinkpad 20QN003XTX, film efekt ve animasyon yapan işletmelere hitap ediyor fiyatı 46.000-50.000 TL arasında değişiyor. Yine Lenovo’nun daha genel kullanım için olan Lenovo ThinkPad 953 20QN005WXO1 modelinin fiyatı 28.149 TL. Apple’ın Macbook Pro Touchbar’ının fiyatı ise 23.399 TL. HP’nin Omen X 15 modelinin fiyatı 23.000 TL. Huawei Matebook X Pro 2020 ise 14.999 TL.

45 BİN LİRAYA TELEVİZYON

- TELEVİZYONLARDA da üst segment için adeta servet ödemeniz lazım. Televizyonda fiyatlar teknik özellikler ve ekran boyutuna göre değişiyor. Ultra HD yani 8K görüntü teknolojisine sahip, 60 inç üzerindeki iyi markalı bir televizyonun fiyatı 30.000 TL’den başlıyor. Samsung’un 82 inç’lik QE82Q800TATXTK 8K Ultra HD özellikli modelinin fiyatı 45.000 TL.

LG’nin 86 inç’lik Nanocell 4K UHD modelinin fiyatı ise 34.000 TL.

- CEP TELEFONUNDA da üst segment bir ürün almak istiyorsanız 10 bin TL’nin üzerine para vermek zorundasınız. Şu anda en pahalı model Apple’ın iPhone Pro Max’inin 512 GB’lık versiyonu. Fiyatı 16.000 TL. Bu ürün için kılıf ve koruyucu aksesuar almanız gerektiğini de düşündüğünüzde 17 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Samsung’un yeni lanse ettiği Galaxy S20 Ultra 256 GB’lık modeli 12.999 TL fiyata sahip.

Huawei’nin amiral gemisi modeli P40 Pro 256 GB için de 12 bin TL ödemeniz gerekiyor.

- TABLETLERDE de üst segmentte çok yüksek fiyatlara rastlamak mümkün. Apple’ın iPad Pro 4. Nesil Wi-Fi Cellular modelinin fiyatı 15.000 TL. Samsung Tab S7+ Wi-Fi modeli de 7.000 TL fiyata sahip. Yeni nesil tabletler büyük ekran, güçlü batarya yüksek bellek özellikleriyle öne çıkıyor.