2017’de 337 konuyu yetkililere aktardık

Milliyet Ege çözüm hattı, 2018 yılında da sizlerle olacak...

Çözüm Hattı’nda 8 yıldır yöneticilere birçok sorun, şikâyet, istek ve öneri ilettik. Takipçi olarak, sorunları çözüme kavuşturan tüm yetkililere Milliyet Ege okurları adına teşekkür ediyoruz

Milliyet Ege’de siz okurlarımız için oluşturulan ‘Çözüm Hattı’ köşesinde yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları; çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyet, istek ve önerilerinizi iletmek için oluşturulan köşemizi 2017 yılında 104 gün yayımladık. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere bir yıl içinde 104 günde 337 konuyu köşemizde dile getirerek sorumluların değerlendirmesine yardımcı olduk. Gelelim, 2018 yılında ‘Çözüm Hattı’ köşesinde değerlendireceğimiz konulara...

Yetkililer ve onlara bağlı bulunan ekipler, 2017 yılında ilettiğimiz 337 sorun, şikâyet, istek ve öneriden 289’unu çözüme kavuşturdu.

24 saat arayın

Geri kalan 48 sorun, şikâyet, istek ve öneri de incelenerek değerlendirmeye alındı.

Yukarıda bahsettiğimiz konularda her türlü aksaklık, sorun, şikâyet, istek ve önerileri 2018 yılında da Pazartesi ve Cuma günleri yayımlayacağız. Ancak sizlerden ricamız, eskiden olduğu gibi gazetemize ve köşemize aktardığınız konularla ilgili belge ve fotoğrafları eklemeniz...

Belgelenmeyen ve görüntülenmeyen konuları değerlendirmeye almayacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu nedenle Milliyet gazetesi ve Ege ekinin ulaştığı İzmir merkez ve ilçeleri ile Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak’ta yaşayan tüm okurlarımızın ilettiği konuları, geçen yıllarda olduğu gibi yine, ‘Derdini Söyle’, ‘Şikâyet’, ‘1 İstek’, ‘Uyarı’, ‘Su ve Kanal’, ‘Ulaşım’, ‘Çevre ve Temizlik’, ‘Eğitim’, ‘Esnaf’, ‘Sağlık’, ‘Trafik’ ve ‘Sorununuzu Çözdük’ logolarıyla değerlendireceğiz.

İŞTE ADRESLERİMİZ Bana ulaşacağınız telefon ve elektronik posta adreslerim ise şöyle: 24 saat açık olan telefon numaram 0555 253 52 52. WhatsApp ihbar hattı olan numaram 0535 931 01 01. Elektronik posta adresim ‘kemal.onderoglu@hotmail.com’... Ayrıca mesai saatleri içinde gazetemizin 0232 464 16 00/121 dahili telefonundan ve 0232 464 59 30 numaralı direkt hattan bana ulaşabilirsiniz. Tüm okurlarımızın yeni yılını kutluyor, 2018’in sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçmesini diliyorum.

BU CANLARI UNUTMAYALIM!

Kış şartlarının çok ağır şekilde geçtiği şu günlerde bizlerin başımızı sokabileceği bir evimiz, yiyeceklerle dolu bir dolabımız varken, dışarıda, dünyamızı paylaştığımız, aynı havayı soluduğumuz, yaşam savaşı veren dostlarımızın halini hiç düşünüyor muyuz? Duyarlı bir vatandaş olarak, her birimizin üzerine düşen sorumluluklar olduğu kanısındayım. İnsani davranışlardan biri de, derdini anlatamayan bu dostlara yardım elimizi uzatabilmektir.

Neler mi yapalım?

Belirli yerlere kap içinde mama ve su bırakalım. Yemek artıklarını çöpe atmayalım. İçlerine ekmek doğrayıp miktarını çoğaltarak bir kaba koyup dışarıya bırakalım. Hayvan edinmek istiyorsak petshoplardan değil, sokaktan veya barınaklardan edinelim. Bilhassa yavruları sahiplendirelim. Ve lütfen ama lütfen, bakamayacağımız veya iyi bakılacağına emin olmadığımız durumlarda hayvan almayalım veya hediye etmeyelim. Evdeki dostlarımızı da hevesimiz geçti diye sokaklara terk etmeyelim! Sokaktaki sevimli dostlar bizden çok şey istemiyor, yalnızca sevgi ve duyarlılık bekliyorlar. Ayrıca yaralı sokak hayvanı gördüğünüzde ‘153’ ücretsiz ambulans hattını arayabilirsiniz. İnsan olmanın gereklerinden biri de, hayvanlara yardım elini uzatmaktır. Unutmayalım, merhamet etmeyenlere merhamet edilmez!

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...