AKM yanındaki otoparkı açın

Yılda 2 bin etkinliğin düzenlendiği ve bir milyon izleyicinin geldiği Atatürk Kültür Merkezi yanındaki otopark 12 Şubat’ta kapatılmıştı

İzmirli kültür, sanat ve bilim çevresi aylardır huzursuz. Neden mi? Konak’taki Ege Üniversitesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi ile Resim ve Heykel Müzesi yanındaki otoparkın kapatılarak araç sevk amirliği yapılması. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin duyarsızlığı yüzünden. Bu konuyu sadece Milliyet Ege’de üç kez dile getirdik. Bu konu, İzmir’in CHP’li milletvekillerine, Büyükşehir’in hukukçularına ve 2 bin imza toplayarak Büyükşehir Belediyesi yetkililerine de aktarıldı. Sonuç; Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi yanındaki otopark 12 Şubat 2012 tarihinden bugüne kadar halka açılmadı ve bu alan ‘Büyükşehir, Trafik ve Araç Sevk Amirliği’ bünyesinde bütün çirkinliği hizmetini (!) sürdürüyor. Kültür, sanat ve bilim çevresi bu duyarsızlık için bakın ne diyor:

İki trilyon TL kayıp var

“İzmir’in en önemli bir yerinde takunyalı, terlikli ve boyunlarında havlu ve mendilleriyle gezen personelin çalıştığı İzmir Büyükşehir’e ait ‘Trafik ve Araç Sevk Amirliği’ İzmir’in çok önemli bir köşesinde bu dokuya yakışmıyor.

Kültür, sanat ve bilim çevresi olarak bu uygulamaya akıl sır erdiremedik. Müzik, tiyatro vb. etkinliklere katılan sanatçılar eşyalarını bir kilometre ötedeki otoparktan taşıyorlar. Bunların ne gibi eziyet çektikleri, bu kararı verenlerin aklına gelmedi mi? Hem biz otopark ücretsiz olsun demiyoruz ki. AKM’de yılda en az 2 bin etkinlik düzenleniyor ve ortalama 500 kişiden, yılda bu etkinliklere bir milyon kişi katılıyor. Yılda ortalama 300-400 bin araç burada park etse ve araç başına 5.00 TL. ücret alınsa, Büyükşehir ‘in kasasına 2 milyon (iki trilyon) lira para girer. Bu da belediyemiz için önemli bir gelir. İzmir’in kültür, sanat ve bilim çevresi olarak bu alanın otopark olarak hizmete açılmasını istiyoruz.”

Konuyu bir kez daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun dikkatine sunuyorum.

Bu sokaklara araç girişi yasaklansın

İzmir’in tarihi çarşısı Kemeraltı’ndaki 1. Beyler, yani 846 Sokak ile bağlantılı 847 Sokak’ta ve 2. Beyler’de işyeri bulunan okurlarımız araç girişlerinin yine artığını belirterek tepkilerini şöyle dile getirdiler: “Öncelikle İzmir’in birçok köşesinde olduğu gibi bu sokaklara da sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00’ye kadar araç giriş ve çıkışı yasaklanmalı. Biz bu isteğimizi daha önce de iletmiştik. Ancak ne ilgilenen, ne de isteğimizi uygulayan oldu. Bu sokaklar ayrıca işportacıların ve seyyarların sığınağı gibi kullanılıyor.”

Foça’daki bu çöplüğe kim izin veriyor?

Foça Atatürk Mahallesi sakinlerinden Cem Pamiroğlu, “İlçe merkezinde çöp ve moloz yığınlarına kim izin veriyor? Belediyenin döktürdüğü söyleniyor. Doğru mu? Bu çöp ve moloz yığınları üstelik sağlık ocağının da tam yanında. Konuyu e-mail ile Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a ilettik. Ancak, ilgilenmedi” diye dert yanıyor.

Köpekleri alın zehirleyecekler

Yenifoça sakinlerinden Gökhan Akbay, “Burunucu’nda Cengiz Topel Caddesi ile Yasemin Sokak’ın birleştiği noktadaki boş arsa bakımsız ve sahipsiz köpeklerin yaşam alanı haline geldi. Belediyenin bunları sahiplenmesini istiyoruz; çünkü birileri köpekleri zehirliyor” diye uyarıyor.

67 hatlı otobüs Bornova’ya gelsin

Pınarbaşı’nda oturan üniversiteli kız öğrenciler, “Pınarbaşı/Bornova-Metro arasında sefer yapan 67 numaralı otobüs güzergahının Pınarbaşı/Evka-3 Metro’ya alınması bizi mağdur etti. Hem zaman açısından, hem de hava karardıktan sonra tek otobüsün bu olması nedeniyle Evka-3 Metro’ya gitmeye korkuyoruz” diyorlar.

And Caddesi tek yön olmalı

Yeşilyurt And Caddesi’nden arayan okurlarımız semtlerinde yaşanan gürültü kirliliğinden, tartışma ve kavgalardan bıktıklarını ilettiler. Okurlarımız, “Çok dar olan And Caddesi’nde ve kaldırımlarda araçların park etmesi nedeniyle çift yönden gelen-giden araçlar trafiği kilitliyor. Yayalar kaldırımlarda yürüyemiyorlar. Zaten dar olan caddeye çift yönden araç geldiğinde önce korna sesleri duyuluyor. Tabii bütün mahalle ayağa kalkıyor. Ondan sonra da tartışma ve kavgalar yaşanıyor. Tek çözüm var, o da And Caddesi’nin en kısa zamanda tek yön trafiğe açık olması” diyorlar.

