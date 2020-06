Bu çirkinlikler ne zaman bitecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kemeraltı Çarşısı’ndaki çalışmalar sürüyor. Hisarönü’ndan arayan bir esnaf, “Bu çalışmalar hep Anafartalar Caddesi’nin Konak girişinden itibaren sürdürülüyor. Çok güzel oluyor. Ancak, yapılanların denetlenmesi ve korunması şartıyla” diyor ve isteklerini şöyle sıralıyor:



Yollar işgal altında

“Acaba bu çalışmaların diğer etapları Hisarönü’nden başlatılamaz mı? Çünkü, Hisarönü ve çevresi şu anda bakımsız, pis ve çirkinliklerle dolu. Tentelerin ve tabelaların yarattığı çirkin görüntü bir yana, yollar bile işgal altında. Ayrıca yollardaki parçalanmış taşlar yüzünden her gün pek çok vatandaş düşüyor. Ayakları burkulanların sayısı belli değil. En önemlisi de yabancı turistlere rezil oluyoruz. Hisarönü Camii önündeki işyerlerine ait tentelerin çirkinliği, plastik kasalar, yollara taşan işgaller ile 904 Sokak’taki kırık taşlar yüzümüzü kızartıyor. Çarşımızın diğer sokakları zaten Allah’a emanet. Onun için Hisarönü Camii girişi ile 904 Sokak bir an önce ele alınmalı”

Plastik yasaklansın Hisanönü’ndeki restoran, kafe ve pastanelerdeki plastik masa ve sandalyeler tarihi dokuya, özellikle de Kızlarağası Hanı’na hiç yakışmıyor. Ayrıca 899 Sokak’taki restoranların çığırtkan garsonları, çarşıya girenlerin neredeyse yine kolundan tutup masalara oturtacaklar. Bir de restore edilen Kavaflar Çarşısı’ndaki işyerlerinin önüne ürün çıkarılması yasaklansa o kadar iyi olacak ki...

Kaza, can almadan önlemi alınmalı

Bornova Kazım Dirik Mahallesi Anadolu Evleri sakinlerinin trafik terörü ile ilgili sıkıntılarını dile getirmiştim.

Bugün de, burada oturan ve aylardır aynı konuda mücadele veren Vehbi Özkanlı’nın gönderdiği yazıyı, İzmir Valisi M. Cahit Kıraç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz’ın dikkatine sunuyorum.







Sokak tek yön olsun

Okurumuz, “Bornova Kazım Dirik Mahallesi Anadolu Evleri 372/10 Sokak’ta trafik terörü yaşandığını ve çaresiz kaldığımızı belirtmiş ve çözümünü rica etmiştik. Vehbi Özkanlı, “Son 5 ayda 50’den fazla kaza yaşandı” diyor ve şöyle feryat ediyor:

“11 Haziran 2010 cuma günü saat 18.00 372/10 Sokak’ta bir trafik kazası daha yaşadık. 33 dakika sonra aynı sokakta ve aynı noktada, yani 372/10 ile 372/2 sokakların kesiştiği kavşakta bu kez 10 yaralının olduğu yeni bir kaza oldu. Artık sokağımız yaşanamaz hale gelmiştir. Biz can güvenliğimizin devlet tarafından yerine getirilmediği düşüncesinden hareketle artık suç duyurusunda bulunmak zorunda kalacağız. 350 kişi feryat ederken hiç kimse, ‘Siz ne diyorsunuz?’ diye sormadı. Ayrıca, ‘Burası tek yön olması gereken bir sokaktır’ dedik, kimse dinlemedi. Trafik terörü can almak üzere yola çıkmış durumda. Sizlerden ricamız gerekenin acilen yapılmasıdır.”

Bu evler imarlı mı? Bu ihbarı Gaziemir’de oturan ve kimliği bizde saklı bir okurumuz yaptı. “Emlak Bankası Konutları’nın üst tarafındaki ormanlık alanda evler yapılıyor. Bu evler ‘dam’ adı altında yapılıyormuş. Acaba bu evler de yarın 2B yasası işleme konulduğunda yasal villalar mı olacak? Gaziemir’deki bu çirkin yapılaşmaya belediye yetkilileri niçin el atmıyor?

Kapı önü sigara izmaritiyle dolu

AHMET Naci Çetin, “Sigara içme yasağının delinmesi için mücadele veriliyor. Toplu oturulan yerlerde sigara içilmemesi o kadar güzel oldu ki... Ancak birşey var ki; hiç de iyi olmadı. Toplu yerlerde sigara yasağını denetleyen birimler, denetledikleri yerlerin kapı girişlerindeki sigara izmaritlerini görmüyorlar mı? Kahve, kafe lokanta ve büroların kapılarının önü yüzlerce sigara izmariti ile dolu” diyor.

Poligon köprüsü yıkıldı, yıkılacak

HATAY Poligon 290/1 Sokak sakinlerinden Yücel Coşan, “Poligon semtindeki Gazeteci Barış Selçuk Parkı’nın 48 ile 287 sokakların başlangıcındaki köprü bakımsızlıktan dökülmeye başladı. Demirleri pas içinde olan köprünün tabanındaki mıcırlar da azaldığı için kazalara neden olmaktadır. Her gün yüzler insanın geçtiği ve araçların da kullandığı bu köprünün acilen ele alınmasını istiyoruz. Hatta mümkünse yenilenmesini öneriyoruz” diye konuşuyor.

Özdere’yi hırsız korkusu sardı!

MENDERES Özdere’den arayan vatandaşlar korku ve endişe içinde olduklarını belirterek şöyle diyor: “Göztepe Sahil Sitesi’nde oturuyoruz. Sitemizde ve çevresinde bir ay içinde üçüncü hırsızlık olayı yaşandı. Son olarak önceki hafta başında sitemizdeki bir konuta giren hırsızlar, evi soydukları gibi, ev sahibinin arabasını da alıp gittiler. Böyle bir olayın yaşanması hepimizi korku ve endişe içine sürükledi.”