Burada ölümlü kaza mı yaşanması bekleniyor?

Başlıktaki sözler Buca Kuruçeşme Mahallesi sakinlerine ait. Buca 205,1401 ve 205/2 sokakları birbirine bağlayan kavşakta trafik sinyalizasyon ışığı olmadığı için hemen hemen her gün trafik kazası oluyor. Vatandaşlar, “Bu kavşağa trafik lambası konulması için ölümlü bir trafik kazasının olması mı bekleniyor?” diye soruyor

Kuruçeşme Mahallesi Muhtarı Hasan Batuş, kavşağın Dokuz Eylül Üniversitesi Yerleşkesi’ne, Kuruçeşme Mahallesi ile bağlantılı mahallelere ve Çevik Bir Meydanı’na kadar uzandığını belirterek şöyle diyor:



Araçlar yarış yapıyor

“Yol çift yönlü ve geniş olduğu için sürücüler hız yapıyor ve kavşağa da aynı hızla giriyor. Yayalara saygı gösterilmiyor. Hatta geçenlerde yaşanan bir trafik kazasında yaralananlardan bir vatandaş uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yaşlılar, kadınlar ve özellikle çocuklar korku içinde. Yakında Buca’ya yeni yapılan Tınaztepe Hastanesi açılacak ve trafik yoğunluğu daha da artacak. Bu konuda Büyükşehir’e bir dilekçe verdim. Bilirkişiler, burasının trafik ışıkları konulmasına elverişli olmadığını söylediler. Yarın ölümlü bir kaza olursa dava açacağız. Mahalle sakinleri olarak kontrolsuz olan bu kavşağa acilen trafik lambaları konulmasını istiyoruz.”





Geçit normal, yükleme ‘anormal’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Anadolu Cadesi üzerindeki yaya üst geçitlerin, karayolu yönetmeliklerinde belirlenen standartlara uygun olduğunu açıkladı. “Alçak geçit kabus oldu” başlığı ile bazı yayın organlarında yer alan haberlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli Anadolu Caddesi üzerinde hizmete aldığı asansörlü yaya üst geçitlerin yüksekliğinin yetersiz olduğu iddia edilmektedir. Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Caddesi üzerinde inşa ettiği asansörlü yaya üst geçitler ile karayolu alt geçitlerin yüksekliği, Karayolları yönetmeliklerine uygun olarak 4.80 metredir. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ise karayollarında seyreden yük taşıyan kamyonların yüksekliğinin en fazla 4 metre, TIR türü araçların ise en fazla 4.10 metre yükseklikte olması gerekiyor.





Mersinaki Plajı’ndaki bardan şikayet geldi

Foça İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinden Ahmet Hüseyin Başoğlu, Elif, Alya ve Mesut Armağan, Hatice, İsmail ve Cafer Kasapbaşıoğlu, Senem, Mübeccel ve Aziz Güzelcan, Erdin Çankaya, Nurşen Gönül, Hasan Tezel, Seda Tunçgenç ve onlarca vatandaş bakın ne diyor: “Size gönderdiğimiz imza kampanyasını Foça Kaymakamlığı’na da verdik. Biz Foça Mersinaki Plajı civarında yaşayan Güzelcan Sitesi sakinleriyiz. Sitemizin ön tarafındaki ‘BAR’ yüksek sesle müzik yayını yapıyor ve bize yaşamı zehir ediyor. Sabah başlayan müzik yayını gece geç saatlere kadar sürüyor. Çünkü, bu barda ses yalıtımı diye bir işlem yapılmamış. Oldukça mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesi için gereğinin yaplmasını istiyoruz.”





Meğer Bornova Zabıtası benden de dertliymiş!

Bornova Yeşilova Mahallesi 4111 Sokak sakinlerinden Ahmet Taşçıoğlu, “Ben sürekli gece vardiyasında çalışıyor ve sabah saatlerinde evime gelip istirahat ediyorum. Tabii edemiyorum. Çünkü, el arabaları, kamyonet ile satış yapan seyyarlar ile hurda toplayanlar yüksek sesli cihazlarla bağırarak beni uyutmuyorlar. Seyyarın biri gidiyor, diğeri geliyor. Hani kent içine hoparlörlerle satış yapmak yasaktı? Hani seyyar satış yaptırılmayacaktı? Bornova Belediyesi Zabıta Müdrülüğü’ne bizzat gelerek şikayet ettim ama hiçbir sonuç alamadım. Daha sonra Çamdibi Zabıta Amiri’ne şikayette bulundum. Meğerse onlar benden daha dertlilermiş. O da, sabah saatlerinde satış yapan gevrekçilerden dert yandı. Yani derdimi kimseye anlatamadım. Bizi kim huzura kavuşturacak? Yaşlılar, çocuklu hanımlar da bu konuda şikayetçiler. Biz istirahat edemiyecek miyiz?” diye dert yandı. Konuyu Bornova Belediye Başkanı Kamil Oktay Sındır’ın dikkatine sunuyorum.





Foça’da garip işler oluyor

Foça’dan Erhan Bayol, “Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın geçen yıl hastane önünde yapmaya başladığı dolgu durduruldu. Bu yıl aynı yere günlük gezi teknelerini yerleştirme gerekçesi ile dolgu hazırlığına başladı. İş makineleri anılan yere taşıdı. Bu işin yapılacağı daha uygun; Büyük Deniz Mevkii Crokodil Bar önündeki alan varken, Foça Devlet Hastanesi önünde tek yönlü ulaşıma açık bu noktadaki ısrarı anlamak mümkün değil” diyor.



Kazılan cadde toprak içinde

Menemen İnönü Mahallesi sakinlerinden Murat Alagöz,

“20 gün önce caddemiz belediye tarafından kazıldı. Ancak, hiçbir işlem yapılmadı. Kazılan malzeme etrafa dağıldığı için her araç geçtiğinde kalkan toz ve toprak işyerlerimizi

rezil etti. Her taraf toz ve toprak içinde kaldı. Nefes alamayacak duruma geldik. Cadde üzerindeki esnaflar olarak mağdur durumdayız. Ne yapılacaksa bir an önce yapılsın” diye tepki gösterdi.



Belediye fidanları niçin sulamıyor?

Üçkuyular’da oturan Ümit Koroğlu, “Hakimevleri ile Susuzdede arasındaki betonlaşmadan artan alanlara

fidan diktim. Bunları suladım ve diktiğim o fidanlar bugün ağaç oldular. Ağaçlar büyüyünce belediyeler ağaçların çevresini temizleyip sulama yapıyordu. Ancak, son haftalarda ağaçlar sulanmıyor.Benim isteğim, cebimden para harcayarak diktiğim ağaçların yaşaması için en az haftada bir gün sulanması” diye yetkililere seslendi.