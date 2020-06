Karayolları, bu ölüm kavşaklarını görmüyor mu

İZ­MİR-Ay­dın Ka­ra­yo­lu’nda tra­fik ka­zaları ade­ta ‘ge­li­yo­rum’ di­yor. Ne­de­ni ise 3 ki­lo­met­re­lik me­sa­fe­de­ki 9 kav­şak. Bin­ler­ce sü­rü­cü bu yo­la ‘ö­lüm yo­lu­’ di­yor.







İzmir-Aydın Karayolu’nda; İzmir’den Aydın ve Aydın’dan İzmir istikametine gidişlerde, Torbalı ilçesi sınırlarına her iki istikametten girdiğinizde 3 kilometrelik mesafede trafik kazası adeta ‘geliyorum’ diyor. Nedeni ise 3 kilometrelik mesafedeki 9 kavşak. Bu kavşaklardan 3’ü ışıklı, 6’sı ise ışıksız ve karayolu standartlarına uygun olmayan kavşaklar. Yani kentin her iki yönünden İzmir-Aydın Karayolu’na giriş yapıyor, giriş yaptığınız yolu kestikten sonra, refüjü de geçerek karşı yola giriyor ve o yolu da keserek Torbalı’nın karşı yakasına geçiyorsunuz. Tabii köy yollarında bile olmayan bu duble yolda ne trafik ikaz ışıkları(kırmızı, sarı ve yeşil), ne de trafik polisi bulunuyor.

Kaza ‘geliyorum’ diyor

İzmir-Aydın Karayolu’nu kullanan binlerce sürücü bu yola “Ölüm yolu” diyor. Hatta nakliyeciler “Trafik kazası yapmak için veya trafik kazası yaşanacak en uygun yol. Bu yolda her kavşakta ‘Kaza’ geliyorum, diyor” diye tarif ediyorlar. En önemlisi ve en ürkütücüsü ise, 6 ışıksız kavşakta “U” dönüşü yasak ama yapılıyor. Diğer bir ürkütücü gelişme de gerek İzmir, gerekse Aydın istikametinden gelen transit sürücülerin trafik levhalarındaki sürat tahditlerine rağmen bu kavşaklara süratle girebilmesi. Ayrıca İzmir-Aydın Karayolu’nun Torbalı sınırlarındaki yolun geliş ve gidişinde birer şerit de araç park yeri olarak kullanılıyor. Bu yolu kullanan sürücüler ışıksız 6 kavşağın iptal edilmesini istiyor.



İşte sorunlu kavşaklar

Torbalı Pamukyazı-Çaybaşı mahallelerinden Torbalı Uşak-Kemalpaşa ışıklı kavşağına kadar 4 kilometrelik mesafedeki kavşaklar:

1. kavşak; Metropolis Otel önündeki giriş (ışıksız).

2. kavşak; ‘Şehir Merkezi ve Metropolis 8’ levhasının bulunduğu giriş (ışıksız).

3. kavşak; ‘Tepeköy’ yazan levhanın bulunduğu giriş (ışıksız).

4. kavşak; ‘İtfaiye’ levhasının bulunduğu giriş (ışıklı).

5. kavşak; ‘Polis 155-Jandarma 156’ 700 metre yazılı bir levha. Ayrıca ‘Devlet Hastanesi-Kaymakamlık 700 metre’ yazılı levha ve ‘Metropolis’ yazılı levhaların bulunduğu giriş ki, bu kavşak da ışıksız.

6. kavşak;; Özel Olgun İlköğretim Okulu levhasının bulunduğu, TARİŞ Tepeköy Çırçır Fabrikası önündeki giriş (ışıksız).

7. kavşak; ‘İzmir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Torbalı Fidanlık Mühendisliği karşısındaki giriş (ışıksız).

8. kavşak; Bayındır-Ödemiş Kavşağı ve Torbalı Adliyesi yakınındaki kavşak (ışıklı).

9. kavşak; Torbalı-Uşak-Kemalpaşa ışıklı kavşağı.







Sokağımızda hayat felç oldu

Buca Dumlupınar Mahallesi 107 Sokak sakinleri sokaklarında elektrik direkleri ile ilgili çalışma yapan taşeron firmadan dert yandılar. “Sokağımız bir aydır çukur içinde” diye şikayetlerini ileten okurlarımız bakın ne dediler: “GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait bir taşeron firma sokağımızda elektrik direklerini değiştirdi. Beton direkler söküldü yerine yine beton direkler dikildi. Tabii sokak aydınlatmalarımız çok güzel oldu. Ancak, teller yine havada kaldı. Halbuki bu çalışma ile elektrik telleri pekala yeraltına alınabilirdi, bu bir. İkincisi ise bu çalışma sırasında ve sonrasında sokağımızda hayat felç oldu. Çalışma sırasında neyse de şu anda iş biteli bir ayı geçti. Direkler için açılan çukurlar buna rağmen halen kapatılmadı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle düzensiz ve kontrolsüz çalışma yapılmaz. Yetkililerin bir an önce ilgilenmesini ve sokağımızın düzenli hale getirilmesini istiyoruz.”





Tellerimiz yer altına alınsın

Güzelbahçe Yelki’de oturduklarını belirten bir grup okurumuz, “Elektrik telleri burada ne zaman yeraltına alınacak?” diye soruyorlar. Elektrik tellerinin en hafif bir rüzgarda bile koptuğunu belirten Yelkililer, “Yelki artık bir köy olmaktan çıktı ve bir kent haline geldi. Ancak elektriklerimiz nedense halen köy statüsünde kaldı. . En ufak rüzgarda saatlerce elektriksiz kalıyoruz. İzmir’in özellikle deniz kenarındaki birçok ilçesinde elektrik telleri yeraltına alındı, ancak Güzelbahçe’de ve özellikle Yelki’de bu hizmet bir türlü başlatılmadı. Tellerin yeraltına alınmasını istiyoruz” dedi.



Çam ağaçlarını böcekler sardı

Göztepe’den arayan okurlarımız, semtlerindeki çam ağaçlarında üç yıldır “Çam kese böceği” oluştuğunu belirterek mücadele edilmesini istediler. Okurumuz Serdar Güzel, “Birkaç yıldır semtimizdeki çam ağaçlarını kese böcekleri sardı. Havaların ısınmasıyla birlikte tırtıllar üzerimize düşmeye başladı. Özellikle Türk Koleji’nin bulunduğu alandaki ağaçların neredeyse tamamı çam kese böcekleriyle dolu. Çocuklarımızın çoğu su çiçeği çıkarmış gibi oldu ve elleri, yüzleri kabardı. Yetkililerin semtimizin bu sorununa acilen el atmasını istiyoruz” diye istekte bulundu.



Susuzdede Parkı pislik içinde

Çocuklarının parklarda oynadığını belirten Hülya Altıparmak ve Sacide Uygun, “Susuzdede Parkımız pislik içinde ve bakımsız. Kum havuzu rezil bir durumda. Hijyen diye birşey yok. Çünkü, parkın her yeri köpek pisliğiyle dolu. Acaba Konak Belediyesi ilgilileri bu konuda bir kampanya başlatarak, köpek sahiplerinin hayvanlarını nasıl gezdireceklerini ve pisliklerini yaptıklarında nasıl temizleyeceklerini öğretemezler mi? Haydi kaldırımları geçtik, ancak parklarda bu işlerini yaptırmamalarını istiyoruz. Ayrıca parktaki salıncaklarda korunak da yok. Her gün en az bir kaç çocuğumuz düşüyor ve yaralanıyor. Yetkililerin ilgisini bekliyoruz” diyor.



‘361’ dönüşünü de aynı yoldan yapsın

Melahat Karamanlı Karşıyaka Umut Sitesi’ne oturuyor. Otobüs konusunda şikayetçi olduğunu belirten okurumuz, “361 hatlı otobüs, Karşıyaka’dan Konak yönüne gidişinde kullandığı güzergahı dönüşünde de kullansın. Çünkü, bu otobüs Konak yönüne gidişteki duraklarından, Karşıyaka’ya dönüşünde geçmiyor. Bu da bize ikinci bir otobüse daha binmek gibi bir yükümlülük getiriyor. Dönüşte Girne’de inen bir vatandaşın hiçbir seçeneği kalmıyor. Dakikalarca yürümek zorunda kalıyoruz. Yaşlılar, hamileler ve özellikle engelli vatandaşlar sıkıntı çekiyor. Bu otobüsün dönüşünü de aynı güzergahtan yapmasını istiyoruz” diyerek dert yanıyor.



İtiş-kakış içinde yolculuk yapıyoruz

Bornova’da oturup da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan bir hekim okurumuzun otobüs sayısının artırılması ile ilgili isteğini geçen ay yetkililere iletmiştik. Aynı hattı kullandıklarını söyleyen bir grup üniversite öğrencisi de, “Sabahları ve akşamları sıkıntı çekiyoruz” başlığı ile aynı konuda dert yanıyor. Öğrenciler, “Bornova’da oturuyor, her gün Balçova’ya geliyoruz. Akşamları da dönüyoruz. Bu hat üzerinde yeterli sayı ve sıklıkta otobüs seferi olmadığı için, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıkıntı çekiyoruz. Otobüsler dolu geliyor ve binemiyoruz. Binsek de tıka basa dolu otobüslerde itiş kakış yolculuk yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT yetkililerinin bu sorunumuza çözüm bulmasını istiyoruz” diyor.