Mahallelinin ‘baz’ isyanı

Şirinkapı Mahallesi sakinleri iki aydır seslerini hiçbir yetkiliye duyurama-dıklarını belirterek, semtlerine kurulan baz istasyon-larının kaldırıl-masını istiyor.





Buca Şirinkapı Mahallesi sakinleri son günlerde oldukça huzursuz. Nedeni ise mahallelerinin Buca’nın yüksek rakımlı bir semti olması nedeniyle GSM operatörlerinin baz istasyonlarını buradaki binalara koymaları. Mahalle sakinleri isyan ediyor ve şöyle diyor: “İki ay önce bir adet olan ‘baz istasyonu’ sayısı şu anda dörde çıktı ve hiçbir yetkili bu gidişe ‘DUR’ demiyor. GSM operatörleri, tüm binaların çatılarına baz istasyonu kurmak için bina sahiplerini ikna etmeye çalışıyorlar. İnsana zarar veriliyor mu, verilmiyor mu düşünen yok? Buca Kaymakamlığı ve Buca Belediyesi niçin müdahale etmiyor? Sağlığımız tehdit altında. Mahallemizde ‘kanser’ vakaları artarsa bunun hesabını kim verecek?”



Muhtar: Dava açacağız

Şirinkapı Muhtarı Şevki Sabuncu, “Mahalle halkı olarak iki aydır baz istasyonlarının merkezi haline getirilen semtimizden bu sistemlerin kaldırılması için eylem yapıyoruz. Ama hiçbir yetkili bizi dikkate almıyor. Mahallemizde İzmir’in ve özellikle Buca’nın en yüksek yerinde kurulu olduğu için habire baz istasyonu sistemi kuruluyor. Bütün sorunlarımızı unuttuk, baz istasyonu konusuna odaklandık. Sağlığımız elden gittiği gibi semt sakinleri olarak stres içindeyiz. Kentimizi yönetenler bu gidişe ‘DUR!’ demezlerse hem GSM operatörlerine hem de bu gidişe ‘DUR!’ demeyen yöneticilere dava açarak, hukuki yollarla işimizi halledeceğiz. Baz istasyonlarının kaldırılmasını istiyoruz” diye konuşuyor.





70 lira getirmeyene diploması verilmiyor

2009-2010 eğitim ve öğretim yılı bitti bitecek. 18 Haziran 2010 Cuma günü ilköğretim okullarıyla liselerde öğrenciler karnelerini, son sınıflarda olanlar da ayrıca diploma alacaklar. “70 TL vermeyene diploma yok!” ihbarı Menemen Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden geldi. Köşemizi arayan gençler, “Okulumuzdan bu yıl mezun olacaklar 70 TL vermedikleri takdirde diplomalarını alamayacaklarmış. Bizler zaten güç koşullar altında okuyan öğrencileriz. 70 TL çok büyük bir rakam. Böyle bir zorlama olmamalı. Şayet zorlanacak olursak diplomalarımızı almayacağımız gibi yetkilileri de şikayet edeceğiz” dediler. Konuyu İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ragip Üye’nin dikkatine sunuyorum.



Bu numarayı sakın aramayın

Karşıyaka’dan Evrim Aysen, “Sakın bu numarayı aramayın! Ben aradım yandım” başlığıyla gönderdiği bilgileri okurlarımıza iletmemizi istemiş. Aktarıyorum: “Biri sizi cepten arayarak ‘ESAT’ veya ‘ERICAL’ adlı firmadan olduğunu, telefonunuzu kontrol etmek için ‘9090’ı aramanızı söylerse telefonunuzu derhal kapatın. Söz konusu numarayı çevirmeniz halinde, karşınızdaki bu şahsın kimlik bilgilerinize ulaşmasını ve yapacağı tüm telefon görüşmelerini hesabınıza geçirmesini sağlayacaktır!”



Sokaktaki çukurda ayağım kırıldı

Bostanlı 6345 Sokak’tan arayan Buket Savaşçı, “Geçen hafta gittiğim 1788 Sokak’ta bir anda ayağım bir çukura girdi ve düştüm. Az daha bir aracın altında kalıyordum. 1788 Sokak’ta birçok çukur olduğunu gördüm. Yeni yapılan yolun birçok yerinde çökmeler oluşmuş. Hastaneye gittim, ayağımda kırık olduğu belirtilerek alçıya alındı. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin diye bu şikayetimi size de ilettim. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri çöken bu sokağı bir an önce düzenlesin ki başka birinin daha ayağı kırılmasın” dedi.



Bu yolda sağlı sollu araç park edilmesin

Karşıyaka’dan arayan Aşkın Duran, “İzmir- Çanakkale Karayolu’yla Karşıyaka Şemikler’i birbirine bağlayan ve Bostanlı’ya devam eden yolda nasıl bir trafik çilesi yaşandığını anlatmaya bilmem gerek var mı? Bu yol zaten dar ve bir de bu yola sağlı-sollu araçlar park ediliyor. Hatta bazen ikinci sıra yapılıyor. Buradaki trafik keşmekeşliğini bu kenti yöneten yetkililer görmüyor mu? En önemlisi de bu yolda ne trafik polisi var, ne de zabıta” diye dert yanıyor.



SEYYAR SATICI terörü yaşıyoruz

Karşıyaka Nergis’ten ismi bizde saklı bir okurumuz şikayetini şöyle dile getiriyor: “1775 Sokak yani Nergis’in ana caddesinde büyük marketlerin bulunduğu bölgede seyyar satıcı terörü yaşıyoruz. Hergün öğleden sonra başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar süren seyyar satıcı işkencesi bizi ruh hastası yaptı. Burası her gün pazaryeri gibi oluyor. Belediyeye yaptığımız şikayetlerin etkisini görmedik. Güya ekipler her gün buradan şöyle bir geçiverip iş yapıyor görünüyorlar.

Ekip daha uzaklaşmadan ara sokaklara giren satıcılar, tekrar ortaya çıkıp bağırmalarına devam ediyorlar. Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat

Durak’ın bizi gürültü kirliliğinden, market sahiplerini de haksız rekabetten kurtarmasını ve yaşadığımız bu rezilliğe el atmasını istiyoruz.”



Gürültü kirliliğine çözüm bulunsun

Bayraklı 75. Yıl Mahallesi sakinleri Turan’daki eğlence yerlerinin sabah saat 04.00’e kadar süren müzik yayınından oldukça dertliler. Gürültü kirliliğine kent yöneticilerinin el atmasını isteyen A. Çekiç isimli okurumuz, “Bu eğlence yerleri yüksek volümlü müzik yayını yapıyorlar. Sabah saat 04.00’e kadar uyuyamıyoruz. Hele hele rüzgar denizden estiği zaman evlerimizin camları bile oynuyor. Kent yöneticilerinin bu konuya el atmasını istiyoruz” diye dert yanıyor.

Başka bir okurumuz da aynı konuda şikayetçi olduğunu belirterek, “Turan’daki eğlence yerlerine karşı değiliz. Ancak, buradaki işletmeciler ses kabin ve kolonlarını deniz tarafına ve yere doğru çevirseler olmaz mı?” diye soruyor.