Mavişehir’deki sivrisinek yuvasını kurutur musunuz

KAR­ŞI­YA­KA Ma­vi­şe­hir’de­ki TO­Kİ ta­ra­fın­dan ka­zı­lıp ya­rım bı­ra­kı­lan bir in­şa­at ala­nı... Ka­zı­lan çu­kur­lar­da bi­ri­ken su­lar ak­ma­dı­ğı için böl­ge ade­ta ba­tak­lı­ğa dön­müş ve siv­ri­si­nek­le­rin üre­me ala­nı ol­muş. İs­yan eden ma­hal­le sa­kin­le­ri, “Yet­ki­li­ler uyu­yor mu?” di­yor.





Mavişehir’de TOKİ tarafından kazılarak terkedilen inşaat alanındaki çukurlarda biriken

sularda sivrisinek ürüyor. Mavişehir’de yaşayan ve bu semte alışverişe gelen vatandaşlar,

çukurlarda biriken suların motopamplarla çekilmesini ve ilaçlama yapılmasını önerdiler.







Fotoğraftaki alan, Karşıyaka’nın Mavişehir semtinde yıllar önce TOKİ tarafından kazılıp yarım bırakılan ve çevresi çelik plakalarla kapatılan bir inşaat alanı. Tabii inşaat için kazılan çukurlarda biriken sular akmadığı ve motopomplarla boşaltılmadığı için sivrisinek üreme yeri haline gelmiş. Bu civarda yaşayanlar ile bu semte alışverişe gelenler ve özellikle akşamları yiyecek içecek mekanlarına gidenler oldukça rahatsızlar.

Okurlarımız bakın ne diyorlar: “Akşam saatlerinde başlayan sivrisinek istilası sabah saatlerine kadar sürüyor. Burada biriken sularda larvalar oluşuyor ve sivrisinek ürüyor. Çukurdaki suyun kurutulmasını ve ilaçlama yapılmasını istiyoruz.” Konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Daire Başkanı Yıldız Sezgin Yılmaz’a aktarıyorum.





Hani seyyar satıcılar sokaklara girmeyecekti

İzmir’in birçok ilçesinde “Seyyar satıcıların girmesi yasaktır!” levhası olmasına rağmen son günlerde okurlarımızdan şikayetler gelmeye başladı. İzmir’in yeni ilçeleri Karabağlar ve Bayraklı dışında Bornova, Buca ve Konak’tan arayan okurlarımız, seyyar satıcılardan dert yandılar. Sabahları erken saatlerde başlayan seyyar satıcıların hava karardıktan sonra satışlarına devam ettiklerini söyleyen vatandaşlar şikayetlerini şöyle dile getirdiler:

“Yüksek sesli cihazlarla satış yapan seyyar satıcıların biri gidiyor, diğeri geliyor. Havalar ısındı, pencereler açık yattığımız veya oturduğumuz için bunların gürültüsü yüzünden dinlenemiyor, hatta uyuyamıyoruz. Küçük çocuklarımız var ve onların gürültüsü yüzünden korkarak uyanıyorlar. Hani seyyar satıcıların kent içine girmeleri yasaktı? Daha şimdiden böyleyse, önümüzdeki aylarda yandık demektir.”

Okurlarımız, belediyelerin kontrollerini artırmalarını ve hoparlörlü araçlarla satış yapan seyyarların sokak aralarına girmelerini engellemelerini istiyorlar.





Seyyar satıcı şikayetleri gelen ilçe ve semtleri:

Karabağlar-Bozyaka ve Peker mahalleleri. Bayraklı-Manavkuyu ve Adalet mahalleleri.

Bornova-Atatürk ve Osmangazi mahalleleri. Buca-İşçievleri ve Akıncılar mahalleri.

Konak-Eşrefpaşa, Ballıkuyu, Atilla, Altıntaş ve Halilrıfat mahalleleri.





Kaldırımlar ne için yapılıyor?

Buca Kozağaç’tan arayan Zeki Sakal, “Çevik Bir Meydanı’ndan, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne gitmek için insanda yürek olmalı. Çünkü, kaldırımlar araç parkları yüzünden kullanılamıyor. Kenti yönetenler, buradaki tehlikeyi görmüyor mu? Hem kaldırımlar ne için yapılıyor? Araçlar için yapılıyorsa, o zaman yayalar için de bir çare düşünülsün” diyor.



Esnaf, yolları da işgal altına aldı

Karşıyaka Donanmacı ve Aksoy mahallelerindeki sokakların işyerlerince işgal altına alındığını belirten Ahmet Çakmak, “Özellikle 1727, 1728, 1729, 1731, 1735, 1737 ve bağlantılı sokaklarda kaldırımlar, hatta yollar işgal altında. Zaman zaman kavgaya varan tartışmalar yaşanıyor. Acaba Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, görevlerini ne zaman yapacak” diyor.



Başkan Çalkaya’dan hizmet bekliyoruz

Balçova Çetin Emeç Mahallesi Barış Sitesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın ikinci dönem birinci yılını değerlendirerek, belediyeye ilettikleri aşağıdaki sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyorlar. Barış Sitesi sakinleri sorunlarını şöyle dile getiriyorlar: Eğitim Gönüllüleri’nin hemen arkasındaki moloz toplama merkezi aynen duruyor ve çözüm getirilmiyor. Fen İşleri hizmet binasının yerine yapılacak olan çok amaçlı salondan halen bir haber yok.Yolumuzu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzelteceklerini söylemelerine rağmen yapılmadı. Yol kenarlarındaki inşaat artıklarının çirkin çirkin görüntüsü aynen duruyor.



Hastalıklı köpekler ilçemize bırakılıyor

Eskiizmir’den İrfan Akçay, “Yeni Çamlık, Uzundere, Cennetçeşme, Limontepe ve Eskiizmir, hastalıklı köpeklerle doldu. Galiba diğer ilçelerdeki köpekler ilçemize bırakılıyor. Karabağlar Belediyesi ilgilenmiyor. Halbuki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası belediyeleri bu konuda görevlendiriyor. Yani belediyemiz bu konuda hiçbir şey yapmıyor” diyor.



Mazgallar asfalt üstüne çıkarılsın

Hatay 174 Sokak sakinleri adına arayan İsa Akbulut, “Doğalgaz çalışmaları bitince sokağımız asfaltlandı. Ancak, mazgal ve ızgaralar asfaltın altında kaldı. Bu kış her yağışta sokağı, bazı evleri ve işyerlerini su bastı. Gelecek kışı da böyle geçirmek istemiyoruz. Şikayetlerimize yanıt alamıyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” diyor.



SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara

duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresime iletebilirsiniz.