Motor Meslek Lisesi bu iddiaları hak etmiyor

17 Ocak Pazartesi günü bu köşede, Konak Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi’nden (İzmir Motor Meslek Lisesi’nden) iki öğrenci velisinin iddialarını, “Öğrencilere ekmek arası sigara ve uyuşuturucu” başlığıyla değerlendirmiştik.

İddialar ise özet olarak şunlardı:

Öğrenci öğretmenin önünde küfür ediyor, okuldan kaçıyor, öğretmenine arkadaşlık teklif ediyor. Kolaylıkla sigaraya, hapa ve esrara ulaşıyor. Okulun yakınındaki geneleve gidiyor. Kahvehanelere rahatlıkla girip, oyun oynuyor.



Asılsız, yalan ve iftira

Haberin yayımlandığı gün telefonlarımız susmadı. Başta bu okulun eski ve yeni öğretmenleri olmak üzere, onlarca öğrenci ve veli aradı. Hepsi de iddiaların ‘asılsız, yalan ve iftira’ olduğunu söyledi ve “İzmir Motor Meslek Lisesi bu iddiaları asla haketmiyor” diye okullarını savundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özgür Bey de, bir yıldır bu okul ve çevresinde haberimizde atfedilen suçlara karışmış hiçbir öğrencinin bulunmadığını bildirdi.

Bir gün sonra da 1970’li yıllarda öğrencilerim olan, ancak bugün bu okulda öğretmenlik ve idarecilik yapan iki öğretmenimiz, gazetemize geldi. Onlar da, 15 -16 yıldır görev yaptıkları okullarına atfedilen suçlamaların tamamının iftira, yalan ve asılsız olduğunu belirterek, beni okullarına davet ettiler. Beraberce okula gittik...



Soruşturma açıldı

Okul Aile Birliği Başkanı Muzaffer Doğan ile Muhasip Üye İlkay Soylu ve Motor Meslek Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Nihat Zeyrek bizi karşıladı, yazılanlara üzüldüklerini ifade ettikten sonra şunları söylediler:

“Haberin çıktığı gün okulumuza gelen Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Hayrullah Baydoğan’a her şeyi anlattık. Bunları size kim ilettiyse ithamların tamamı yalan, iftira ve asılsız. Bu iddiaları size iletenler farklı beklentiler ve tezgahlar içinde olan kişiler. Araştırıyoruz. Tespit edince derhal yasal yollara başvuracağız.”



Hepsi de çok üzgündü

Bu arada Aile Birliği yöneticileri, Mezunlar Derneği Başkanı, bir idareci ve bazı öğretmenlerle birlikte okulun her köşesini gezdik. Özellikle haber fotoğraflarının çekildiği yerleri tek tek tespit ettik. Fotoğrafları daha dikkatli inceleyince bir tezgah ve düzenleme olduğu kanaatine vardık. O arada teneffüs zili çaldı ve okula geldiğimi duyan bayan öğretmenler yanımıza gelip tepkilerini şöyle dile getirdiler:

“Haber bizi yaraladı. Öğretmenine arkadaşlık teklif etmek gibi bir suçlama tamamen iftira. Bu okulda asla böyle birşey olmaz” diye konuştular.



Kantinci eli...

Öğrenciler de tepkilerini gösterdiler ve “Okulumuzun yöneticileri ve öğretmenlerimiz bize öğretmen- öğrenci gibi değil de baba- oğul, ağabey- kardeş ve usta- çırak ilişkisi içinde eğitim veriyorlar. Hakkımızda söylenenlerin tamamı yalan. Biz bazen karşımızdaki askeriyenin kantine kadar gidiyoruz. Çünkü kantimizdeki fiyatlar yüksek. Tabii kantinciler bize bu yüzden kızıyor” diye kendilerini savundular.



Odalar ve eşyalar lüx değil

Gezimiz sırasında okul müdürü ile müdür yardımcılarının ve atölye şeflerinin odalarına da uğradık. Şikayetçi velilerin (!) belirttiği gibi odaların ‘Lüx’ olmadığını, hepsinin sıradan odalar ve eşyalar olduğunu, en önemlisi de okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, okul aile birliği ile mezunlar dernek yöneticilerinin tamamının uyum içinde olduklarını gördüm. Okulun fiziki yapısı eski olmasına rağmen eğitim düzeyinin ve kadrosunun üst seviyede olması bu okulda okuyan gençler için büyük bir kazançtı. Okul yönetimine önerim; bu çirkin ithamları yapanları bulup doğru mu, yanlış mı olduğunu ispat ettirmeleridir?



Deniz ulaşımı desteklensin

Deniz ulaşımı konusunda İzmir’in İstanbul’un çok gerisinde kaldığını belirten okurumuz İbrahim Aydın, “İzmir’in bu konuda çok büyük avantajları var ama nedense değerlendirilemiyor. Bostanlı, Karşıyaka iskelelerinden kalkan vapurların tamamı Bayraklı, Alsancak, Konak, Göztepe ve Üçkuyular iskeleleri olmak üzere hepsine uğrayarak gitseler olmaz mı? Hatta Güzelbahçe ve Urla’ya kadar gidilse ne güzel olur. Ayrıca niçin yeni ve hızlı vapurlar alınmıyor? Körfez kenti olan İzmir’de deniz ulaşımının özendirilmesi için niçin kampanyalar yapılmıyor?” diye soruyor.



Sınırlı Kullanıcı bizi kazıklıyor

Türk Telekom’un ‘Sınırlı Kullanıcı’ abonesiyim. Bazen 29.00 TL olan kotayı aşıyorum. Ancak, gelen faturalar çok yüksek oluyor. Örneğin; bu ay kotayı aşmışım ve 52.25 TL fatura geldi. Kotayı aştığımızda bunun belli bir tarifesi yok mu? Bazı aylar 29.00 TL’lik bile konuşma yapmıyoruz ama ücretini ödüyoruz. Fazla konuştuğumuzda niçin az konuştuğumuz ayların bedelinden tahsil edilmiyor. Fazladan alınan 23.25 TL çok yüksek.

AHMET GÜNBAŞ

Sökülen demirler niçin takılmadı?

Bornova Çayı’nın yan bölümlerinden temizlik için sökülen demirler yüzünden vatandaşlar oldukça dertli. Okurumuz Sadi Okuyan, ”Bu bölgede üstelik Malazgirt İlköğretim Okulu var. Belediyenin reklerasyon alanı içinde kalan yürüyüş yolundan her gün sabah ve akşam saatlerinde yüzlerce öğrenci geçiyor. Ayrıca, bu bölgede açıktan akan bir de kanalizasyon var. Hem kötü kokuyor, hem de tehlikeli oluyor” dedi.





Çukuru kimse görmüyor mu?

Çukurun bulunduğu yer Konak Gazi Bulvarı Münir Birsel İşhanı’nın hemen yanı. Yani Site Unlu Mamüller Restoranı ile Cicikom Konfeksiyon’un önündeki kaldırımın caddeylea birleştiği yerdeki çukur bir çalışma nedeniyle açıldı. İş bitti ama 50cm’ye 70 cm. genişliğinde ve 30 cm. derinliğindeki çukur kapatılmadı. Çukura giren her aracın ön takımı arızalanıyor. Çukurun onarılmasını istiyoruz.

MAHİR CİHAN

Demir ızgaralar gürültü yapıyor

Buca Evka-1 Gazi Osman Paşa Caddesi’ndeki yağmur suyu ızgaraları sık sık kopuyor ve her araç geçişinde aşırı gürültü yapıyor. İlgililer de, her seferinde gelip kaynak yapıp gidiyor. Ancak, kısa süre sonra bu ızgaralar yine kırılıyor. Tabii aşırı gürültü devam ediyor. Yetkililerin araç yoğunluğu yaşanan bu caddedeki ızgaları değiştirerek Gazi Bulvarı’ndaki gibi kalıcı ızgaralar yapsalar olmaz mı?

AHMET AYDEMİR

