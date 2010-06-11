Önlem almak için ölümler mi olsun





İzmir - Aydın Karayolu’nun Torbalı civarındaki ışıksız kavşaklarda tehlikeli giriş ve çıkışlar yapılıyor, kazaya zemin hazırlanıyor...





Aydın -İzmir Karayolu’nun Gaziemir, Kısıkköy, Ayrancılar ve Torbalı güzergahında ölüm tehlikesi yaşanan kavşakları geçen ay değerlendirmiştik. Ancak değişen birşey olmamış ki; onlarca okurumuz bu konuyu bir kez daha gündeme getirmemizi istedi.

Bu yolda, radarla kontrollü geçişler ve denetimler sıkça yapılmasına rağmen trafik kurallarına ne yazık ki uyulmuyor. Bu yolu kullanan sürücülerin çoğu keyfi hareket ediyor. Hız tahditlerine sadece radarla kontrol yapılan yerlerde uyuluyor, öncesinde ve sonrasında sürat yapılıyor. Sürat sınırlarına uyanlar da taciz ediliyor, bir dayak yemedikleri kalıyor. Ayrıca sağa ve sola dönüşler ile sollama ve sağlama yapan 10 sürücüden 6-7’si sinyal kuralını uygulamıyor. Durulmaması gereken yerlerde araç park edilerek yolcu inidirilip, alınıyor.



Sık sık U dönüşleri yapılıyor

Bu yolun özellikle Torbalı girişi ile çıkışı arasındaki güzergahta ışıksız kavşaklarda ani giriş ve çıkışlar ile U dönüşleri yapılarak karşı yöne geçiliyor. Traktör, motosiklet ve bisiklet gibi araçları kullananlar da bu yolu ve kavşakları fütursuzca kullanıyor.

Sürücülerin istekleri şöyle: Işıksız kavşakların acilen kapatılarak karayolları standartlarındaki ışıklı kavşaklardan dönmelerinin sağlanması. İkincisi ise, bu yolda sivil bir trafik ekibinin görevlendirilmesi. Konuyu Karayolları 2. Bölge Müdürü Erol Altun ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Olcay Ceviz’in dikkatlerine sunuyorum. Bir hafta sonra okullar tatil olacak ve bu yoldaki trafik akışı daha da yoğunlaşacak, benden uyarması.





Atatürk Anıtı’na Türk Bayrağı dikin

Manisa’nın Gördes İlçesi’ne bağlı Güneşli Kasabası’ndan arayan Osman Şahin Dursun, İzmir’den Manisa’ya gelişte, Laleli Kavşağı’nın sol tarafındaki Heykeltraş Tankut Öktem tarafından yapılan Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı ile ilgili bazı önerilerde bulundu: “Manisa girişindeki Atatürk heykeli kaidesiyle birlikte bir bütünlük sergiliyor. Ancak önemli bazı eksiklikleri var. Bu anıt ve kaidesinin bulunduğu alanda bir tek ‘Türk Bayrağı’nın olmaması ilginç. Anıt ve çevresinde ‘Türk Bayrağı’ yok. Sadece yakınındaki akaryakıt istasyonunda küçük bir ‘Türk Bayrağı’ var. Acaba, bu anıtın hemen yanına anıtın kaidesi boyunda veya ondan daha uzun bir direk dikilerek bir ‘Türk Bayrağı’ dalgalandırılamaz mı? Ayrıca geceleri burada ne olduğu belli değil. Sivri bir kaya ve simsiyah bir konum. Bu alan aydınlatılamaz mı?”





Üçkuyular pazaryerindeki otopark niçin kapatıldı?

Rıfat Erdal, “Üçkuyular Pazaryeri arkasında bulunan otopark niçin kapatıldı? Madem kapatılacaktı önceden duyurulamaz mıydı? Buraya ne yapılacak?” diye bu üç soruyu yetkililere sormamızı istedi. Okurumuz, uygulamaya tepkisini şöyle dile getirdi:

“Güzelyalı Pazarı çarşamba ve pazar günleri kuruluyor. Pazarcı esnafı da biz vatandaşlar da araçlarımızı pazaryeri arkasındaki alana park ediyorduk. Ancak 9 Haziran sabahı geldiğimizde bu alanın araç parkına kapatıldığını gördük. İş makinaları ve 40-45 civarında da işçi çalışıyordu. Tabii şaşırdık!” dedi.

Okurumuz Rıfat Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ben Güzelyalı’da bir işyeri sahibiyim ve işim gereği pazaryerine yükleme yapacağım aracımla geliyorum. Ancak, 9 Haziran günü aracımı park edemeden ve alışveriş yapamadan gittim. Muhakkak ki İzmir için bir hizmet üretilecek. Ancak, ne yapılacağı ve ne zaman kapatılacağı önceden asılan bir bez afişle burayı kullanan vatandaşlara duyurulamaz mıydı?”

Konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin dikkatine sunuyorum.”



Şemikler’e doğalgaz ne zaman gelecek?

Karşıyaka Şemikler’den arayan Pelin Acar, “Mahallem ve apartmanım adına İzmirgaz’dan doğalgaz hizmetlerinin bize de getirilmesini istiyoruz. İzmirgaz’ı birkaç sefer aradım, hatta mail de attım ama ilgilenen olmadı. Şemikler 6276/6 Sokak’ta apartman yöneticisiyim. Mahallemizde sıralı dört apartman daha var. Önümüz ve arkamız da apartmanlarla dolu ama malesef doğalgazımız yok. Birleşip toplu olarak başvuru mu yapmamız gerekiyor? Şemikler’e doğalgaz ne zaman gelecek?” diye soruyor.



‘Büyükpark’ otopark olarak mı yapıldı?

Bornova Ergene Mahallesi’nden Çetin Melek, “Bornova Büyükpark, yeşil dokusunun yanında çocuklar için de çok güzel bir oyun alanı. Ancak, Bornova Belediyesi’ne bağlı bazı birimler Büyükpark’ı otopark gibi kullanıyor. Araçların biri giriyor, diğeri çıkıyor. Halbuki belediyenin bu alan içinde resmi otoparkı var ancak kullanılmıyor. Uğur Mumcu Kültür Merkezi ile Portakal Kafe’nin arka tarafları otopark. Özellikle zabıtanın araçları, parkı kullanan insanları taciz ediyorlar” diyor.





904 Sokak’taki kırılan taşlar hemen onarılsın

Kemeraltı Çarşısı Hisarönü’nden arayan esnaf okurlarımız, “Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’ı Hisarönü’ne bekliyoruz. Özellikle de 904 Sokak’a gelmesini ve zemindeki kırık taşlar ile çökmüş sokağımızı görmesini istiyoruz. İzmir’e ve Kemeraltı’na bu görüntü hiç yakışmıyor. Şu sıralar turistler gruplar halinde geliyor ve bu çirkinlikleri görüyorlar. Ancak ilgilenen olmadı. Hisarönü’nün en hareketli sokağı olan 904 Sokak’taki bu çirkinliğin ne zaman giderileceğini öğrenmek istiyoruz“ diyor.