Şaşal köyü artık bizim değil mi

Okurumuz Fahriye Us İnan, “Nasıl olsa bizim köyümüz gitmesek de, görmesek de, seslerini duymasak da olur, dizelerinde olduğu gibi demekle olmuyor. Neden mi? Anlatayım: Menderes’e bağlı Şaşal Köyü’ne bundan 40 yıl önce okul gezisiyle gitmiştik. Bir dağ eteğine sırıtını yaslamış, pırıl pırıl akan deresi, gözlerinin içi gülen halkı ile yemyeşil cennet gibi bir köydü Şaşal. 35 yılımı yurt dışında geçirdikten sonra İzmir’e geri döndüm ve iki ay kadar önce Şaşal köyüne uğradım. Aman Allah’ım, inanın şok oldum. Adına ‘su fabrikası’ dedikleri devasa birşey köyün tam ortasında. Ama yollar delik deşik, çamur içinde ve pislik akan bir köy. Evler için ev demeye bin şahit ister; dökük mü dökük. Köyün içine güç bela ilerledim. Ancak 5-6 köylüyle karşılaşabildim. Tabii duyduklarım karşısında şaşkına döndüm.”



Köylü Allah’a emanet!

“İşin üzücü bir yanı da elektrik yoktu, internet ve telefon hak getire, yani yoksulluk diz boyu. Türkiye’ye ve dünyaya su veren Şaşal’ın su veriyorlar ama içecek suları yok. Su var ama içemiyorlar, o kadar klorlu ki. İnsanlar şikayetlerini anlata anlata bitiremiyor. Çalmadıkları kapı kalmamış; vali, kaymakam vb. gelmişler bakmışlar ve bir daha uğrayan olmamış. Muhtar da kaçak elektrik kullanmaktan hapisteymiş. Yani yıllarca ülkemize hatta bir çok ülkeye su veren Şaşal, Allah’a emanet durumda. Sanki bizim köyümüz değil! Umarım bu uyarımdan sonra birileri Şaşal’a gider ve köylünün konuşmasına izin verir ve dinler. ‘Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür, demek ne kadar kolay değil mi? Ne yazık ki bu güzel vatanın kıymetini biz bilmiyoruz yabancılar ise ülkemize tapıyor.”





Konak Pier’de bu kez de genel tuvaletler kilitli

25 Mart Cuma günkü köşemizde “Konak Pier gibi bir yere yakışmıyor” ve “İzmir’de böyle rezil bir umumi tuvalet arasanız bulamazsanız” başlıkları ile Usta Gazeteci Öcal Uluç ve arkadaşının sinemaya gittikleri Konak Pier Alış Veriş Merkezi’nde çarşıya ait genel tuvalet konusunda yaşadıkları olumsuzlukları dile getirmiştik. 22 Nisan günü de okurumuz Handan Kılıçaslan’ın“Gittiğime gideceğime bin pişman oldum” sözleerini aktarmıştık.



Binlerce kişi şikayetçi

Hafta içinde Sercan Kocagöz isimli okurumuz, “Kemal Hocam Konak Pier’in tuvaletleri kilitli” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailece Milliyet okuruyuz. Konak Pier Alışveriş Merkezi ile ilgili iki yazınızı da okudum. Bu hafta eşim, annem ve özürlü babamla birlikte çarşıya geldik. Alışveriş yaptık ve tam çarşıdan çıkarken babamın tuvalet ihtiyacı geldi. Hemen çarşıya ait genel tuvalete gittik, ancak kilitliydi. Engelliler için bir tuvalet gördük ve kilitli olduğunu anladık. Aklımıza sizin yazılarınız geldi ve ‘Demek ki çareyi kilitlemekte bulmuşlar’ diye düşündük. Böyle birşey olur mu? Her gün binlerce kişi çarşıya geliyor ve para harcıyor. Koca çarşının genel tuvaleti nasıl olur da kilitlenir? Ayıp değil mi?” diye dert yandı.



Kaldırım kaplama taşları düşürüyor

Okurumuz Cevdet Duman, “Alsancak Cumhuriyet Bulvarı’nın Mövenpick Oteli önünden geçip Gaziosmanaşa Bulvarı’na dönüş yaptığımız anda, kalkık kaldırım taşları yüzünden her gün 3-5 kişi düşüyor. Önceki gün taşa ayağı takılan bir bayanı Alsancak Devlet Hastanesi’ne gönderdik. Yıllardır bu taşlar yerinden çıkık vaziyette duruyor. Konuyu hem Büyükşehir Belediyesi’ne, hem de Konak Belediyesi’ne ilettik. Ancak her iki belediye de ilgilenmedi. Yağışlı günlerde de bu taşların altında biriken sular üstümüze başımıza sıçrıyor. Taşlar bir an önce sabitlensin” diye uyardı.





Mazgallar yol seviyesi altında

Alsancak Şehitler Caddesi üzerindeki mazgal kapaklarının çoğu yol seviyesinin altında olduğu için onlarca okurumuz şikayetçi oldu. Köşemizi arayan okurlarımızdan Onur Balcı ve Kudret Kozanoğlu, “İzmir trafiğinin en ağır yükünü çeken Şehitler Bulvarı’ndaki birçok mazgal kapağı yol seviyesinin altında olduğu için araçlarımızın alt takımlarına zarar veriyor. Ayrıca açılıp da çevresi asfaltlanmayan mazgal kapakları çukura girmek istemeyen sürücülerin sağlama ve sollama yapmaları yüzünden istenmeyen kazalar yaşanıyor. Kazılıp kapatılan çukurlarda da çökmeler var. Acilen ele alınmasını istiyoruz” dediler.





Bu kavşağa acil çözüm getirilmeli

Konak, Buca, Karşıyaka ve Bornova’dan gelip Yeşildere üzerinden Adnan Menderes Havalimanı ve Torbalı istikametine giden sürücüler Karabağlar Yeşillik Caddesi’nde Buca-Hipodrom Kavşağı’na geldiklerinde 30 metrelik bir mesafeyi 3-4 ışıkta ancak geçtiklerini anlattılar. Okurlarımız “Özellikle akşam saatlerinde Yeşillik Caddesi’ndeki Buca-Hipodrom Kavşağı’nı geçmek büyük eziyet oluyor. Acil çözüm gerekli” dediler.



Otobüs seferleri artırılamaz mı?

Okurumuz Ali Aslan, “Zaman zaman Görece’deki akrabalarımın yanına gidiyorum. Gaziemir’de çalıştığım için Görece’den kalkan ESHOT otobüslerini kullanıyorum. Ancak bir otobüsü 1-2 dakika geçikme ile kaçırınca en az bir saat beklemek zorunda kalıyorum. Veya dolmuşla Gaziemir’e gidiyorum. Özellikle sabahları ve akşamları otobüs seferlerinin sayısı artırılamaz mı?” diye soruyor.



Mahallemize park istiyoruz

Buca’nın Yenigün Mahallesi sakinleri, “Semtimizdeki boş alana park yapılması için başvurmadığımız yer kalmadı. Bir ara 265/17 sokaktaki boş arazide bulunan molozları mahalle sakinleri olarak temizlettik ve buraya park yapılmasını Buca Belediyesi’ne ilettik. Ancak sonuç alamadık. Çocuklarımızın oynayacağı ve ailece rahat bir nefes alabileceğimiz park yapılmasını istiyoruz” diye dert yandılar.



Aydınlatmamız hep arızalı

Karşıyaka İmbatlı Mahallesi 6092 Sokak sakinleri sık sık arızalanan sokak aydınlatmalarından dert yandılar. Okurlarımız, “Sokağımız Karşıyaka Devlet Hastanesi yanında. Üstelik hareketli bir sokak. Ancak, sabah erken saatlerde ve akşamları sokağımıza girmeye korkuyoruz. Çünkü sokak aydınlatmamız en ufak bir rüzgarda ve yağışlı günlerde arızalanıyor. Sabahları erken işe gidenler ile akşamları geç saatte gelenler korkuyor” dediler.



