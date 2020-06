Toz kirliliğinde İzmir ilk sırada

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, ülkemizde 60 milyon kişinin kirli hava soluduğunu, bunun ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu ve bu yüzden yılda 30 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 7 milyon insanının hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkemizdeki kirlilik konusuna dikkat çeken Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TwMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, 5 yaş altı çocuklarda her 10 ölümden birinin hava kirliliği kaynaklı olduğuna işaret etti. Son yayımlanan OECD raporuna göre, Türkiye’de her yıl 30 bin kişinin hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Bozoğlu, Türkiye’de vatandaşların, özellikle de çocukların yoğun bir şekilde bu sorunu yaşadığını söyledi.

‘Ege illeri de kirli’

2018 yılı Türkiye Hava Kirliliği Raporu’nun açıklandığı basın toplantısında, kirliliğin neden olduğu hastalıklar konusunda Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuldu. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Bozoğlu, illere göre partikül madde, azotdioksit, azotoksit ve kükürtdioksit parametrelerine göre hesaplanan hava kirliliği oranlarını açıkladı. Kirliliğin başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere, akciğer kanserine kadar varan ciddi hastalıklara yol açtığını belirten Bozoğlu şunları söyledi:

“Türkiye’nin tamamında partikül madde, yani toz problemi var ve halk sağlığını tehdit ediyor. Ancak, bu kirliliğin yaşandığı kentlerin başında İzmir, İstanbul ve Ankara var. Ege’de, Manisa, Denizli, Afyon ve Muğla’da da aşırı kirlilik yaşanıyor. İzmir’de Alsancak, Karşıyaka, Bayraklı, Buca, Şirinyer, Güzelyalı, Karabağlar, Bornova, Kemalpaşa ve Selçuk gibi nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerde de aşırı derecede azotdioksit kirliliği tespit ettik. Kirliliğin temel kaynağı ise taşıtlar, kentsel dönüşüm, toz ve sanayidir. İlkbaharın gelmesiyle, bu kirliliğin içine polenlerin de karışmasıyla, birçok kişide gözde kaşıntı-yaşarma, burun akıntısı ve ciltte kaşıntı gibi alerjik enfeksiyonlar ile KOAH’lı hastalarda sıkıntılar oluşmaktadır.”

‘Doğalgaz tercih edilmeli’

İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde olduğu, mevzuat gereği en fazla 90 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül madde miktarının Alsancak’ta 107, Karşıyaka’da 103, Bayraklı’da 119, Şirinyer’de 114, Güzelyalı’da 104 ve Gaziemir’de 117 olarak ölçüldüğü ifade edildi. Baran Bozoğlu, “Kentlerdeki bu kirliliğin azaltılması için, daha doğru ölçümlerin yapılması, termik santrallere tanınan çevre muafiyetinin uzatılmaması, trafikte yeşil dalga ve akıllı sinyalizasyon sisteminin yaygınlaştırılması gerekiyor. Ayrıca belediyelerden, yardım kuruluşlarından ve vakıflardan, vatandaşa kömür yardımı yapmak yerine doğalgaz ve elektrik gibi ısınma amaçlı kullanıcı yardımlar yapmayı tercih etmelerini istiyoruz” dedi.