Trafik zabıtası ceza yağdırıyor!

İzmir’in ticaret, sağlık, turizm ve eğlence merkezi olan caddeye, gündüz saatlerinde araç girişinden sonra motosikletle giriş yapmak da yasaklandı...

Uzun yıllar İzmir’in ticaret, sağlık, turizm ve eğlence merkezi olan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’yle ilgili şikâyetleri yazarak, kentimizi yönetenlerin dikkatine sunduk. Önce, günün en işlek saatlerinde bu caddeye araç girişi yasaklandı. Daha sonra yıllarca yerlere sergiler açan işportacılardan, korsan kitapçılar ile seyyar midyeciler, pilav-tavuk, döner ve kokoreç satıcılarından dert yanan bölge esnafının şikâyetleri, kent yöneticileri tarafından çözüme kavuşturuldu. Son yıllarda da günün en kalabalık ve önemli saatlerinde motosiklet sürücüyerinin uyarılara rağmen cirit atmaları, gerek esnafı, gerekse burayı gezmeye gelen vatandaşları canından bezdirmişti.

‘Teşekkür ediyoruz’

Biz de okurlarımızın ilettiği bu bu konuyu yetkililere aktararak kalıcı bir çözüm bulunmasını istedik. Zaman zaman İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetim Şubesi ekipleri, önlem alarak çözüm üretti. Ancak, gün içinde motosiklet girişi kalıcı olarak engellenemediği için bölge esnafı ile vatandaşların şikâyetleri hiç eksilmedi. Özellikle yiyecek ve içecek satan işyerilerinin müşteri yoğunluğu olan öğle saatlerinde, masaların neredeyse arasından geçecek kadar fütursuzca hareket eden motosiklet sürücüleri, İzmirlileri canından bezdirdi.

Sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası, bu konuya el attı. Bisikletli bir ekip kuruldu, sınırlama konulan saatlerde araç ve motosikletle caddeye giriş yapanlara göz açtırılmadı. Israr edenlere de ceza yağdırıldı. Bu çalışma ve girişim nedeniyle köşemizi arayan İzmirliler, “Bu sorunumuzu ısrarla dile getirerek çözümünü sağlayan Milliyet Ege’ye ve kalıcı bir önlem alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası Şube Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Tabi biz de, gazetemizde yer verilen bu konuya çözüm üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, okurlarımız adına teşekkür ediyor, gündüz saatlerinde bu caddeye motosikletle girmemenizi öneriyoruz.

‘Kamusal alan kapatılır mı?’

BU soruyu ve şikâyeti Çeşme Yalı Mahallesi sakinlerinden Mehmet Vardar iletti. Okurumuz, Haziran 2016’dan günümüze kadar bölgelerinde yaşanan bu soruna ilçe yönetiminin çözüm üretmediğini söylüyor. Çeşme Kaymakamlığı başta olmak üzere, Belediye Başkanlığı’na ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na kadar tüm birimlerin bilgisi olmasına rağmen sorunun çözüme kavuşturulmadığını aktaran Mehmet Vardar, bakın ne diyor:

“İzmir Çeşme’de Yalı Mahallesi 6172 ve 6166 sokakları (çift şeritli 1 km denize çıkan sokaklar) içine alan Mistral Sitesi tarafından beton mantarlar ve elektrikli özel bariyer konularak kapatılmıştır. Geçen yıl İlçe Kaymakamımız Mustafa Erkayıran’ın ihtarına rağmen bugüne kadar Mistral Sitesi ilgili beton bariyerler ile bariyeri kaldırmamıştır. Site yönetimi, kimsenin bu deniz yolunu açamayacağını da söylüyor. Bölge sakinleri olarak şikâyetçiyiz. Sorunumuza İzmir Valiliği’nin el atmasını istiyoruz.”

Engelliye Buca’da ücretsiz servis



Buca Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşların ulaşım sorununu aralıksız sürdürüyor. Bünyesinde bulundurduğu 3 adet özel donanımlı araç ile bu hizmetin devam ettiğini belirten yetkililer, “Engellilerin hastane, kamu kuruluşları ile ilçedeki toplu gezilerde ulaşımlarını ücretsiz sağlıyoruz” dedi ve konuyla ilgili şu bilgileri verdi:



“Randevu sistemi ile yürüttüğümüz bu hizmet ile engellileri evlerinden alıyor, işleri bittiğinde de evlerine bırakıyoruz.



Vatandaşlar memnun



Bu hizmetle engelli vatandaşlarımızı taksi ve ambulans masraflarından kurtarıyoruz. Hizmetten faydalanmak isteyen Bucalı vatandaşların, Şirinyer Engelliler Parkı Yetişkin Eğitim Merkezi’nin 0232 452 52 74 numaralı hattını arayarak randevu almaları yeterli olacak.”

Engelli oğlu Mustafa’yı doktor kontrolüne ve spora götürmekte zorlanan Fadime Özkan bakın ne diyor: “Belediyesmizin ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanıyorum. En önemlisi de taksi ve ambulansların yüksek ücret taleplerini karşılayamıyordum. Başkanımız Levent Piriştina’ya teşekkür ediyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!



Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...



