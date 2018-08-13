Yeni Kurudere’nin içme suyu hazır

Baraj havzasında kaldığı için yeni yerleşim yeri olan Ova bölgesindeki içme suyu şebekesi olmayan mahalle, yeni su şebekesine kavuşmak üzere. 3 milyon lira maliyetli yatırım yaz sonunda tamamlanacak

izmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün, 6360 Sayılı “Bütünşehir Yasası” ile sınırlarına bağlanan çevre yerleşimlerde alt yapı seferberliğini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, bir yandan muhtarlarla bir araya gelerek sorunları tespit ettiğini, ziyaret ettiği mahallelerde sürdürülen çalışmalar ve yeni projelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdiğini iletti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’nden konuyla ilgili gelen bilgiler aynen şöyle:

22 km. hat döşeniyor

“Bu konu, Başkan Kocaoğlu’nun 2018 Nisan ayında Beydağ’da gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında ortaya çıktı. Baraj havzasında kaldığı için Ova mevkine taşınan Kurudere Mahallesi sakinlerinin susuzluk çektiklerini öğrenen Başkanımız, vatandaşların içme suyu şebekesi taleplerini İZSU’ya iletti ve incelenmesini istedi. Teknik heyetin hazırladığı rapor sonrası, Başkan Kocaoğlu’nun talimatı üzerine İZSU tarafından yürütülen proje çalışmaları hızlandırılarak en kısa zamanda imalata başlandı. İZSU Ödemiş Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında Ova bölgesine 10 kilometrelik içme suyu şebekesi döşenecek. Ayrıca +Bakır ve Karaoba mahallelerinin de içme suyu şebekesi yenilenecek. Toplam 22 kilometrelik içme suyu şebekesi ve branşman hattından oluşan yatırımın 3 milyon liraya mal olacağı, imalatların 2018 yaz sonunda bitirileceği aktarıldı. Ova bölgesine taşınan Kurudere Mahallesi halkı da Başkan Aziz Kocaoğlu’na teşekkür etti.”

“Milliyet Gazetesi’ne teşekkür ediyoruz”

İzmirli Devlet Klasik Türk Müziği Sanatçısı İdris Ercan, Dr. Ayhan Sökmen’in İzmir’de Türk Sanat Müziği’ne (TSM) verdiği emeğin karşılığında, “Alsancak 1457 Sokak Dr. Ayhan Sökmen Sokağı olsun” diye yıllarca istekte bulundu. Biz de dile getirdik. Son olarak 30 Nisan 2018 tarihli köşemizde “Türk Sanat Müziği sanatçıları yöneticilere sesleniyor: 1457 Sokak ‘Dr.Ayhan Sökmen Sokağı’ olsun” başlığı ile bir kez daha aktardık. Yazımızın devamında da, “İzmirli şair, yazar, gazeteci ve sanatçılar 1958’den itibaren birçok sanatçı yetiştiren Dr. Sökmen’in Konak’ta hizmet verdiği sokağa adının verilmesini istediler” diye özetledik. Sanatçı İdris Ercan geçen hafta sonu aradı ve müjdeyi verdi: “Bu isteğimiz bugün Konak Belediyesi’nin de desteği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Tolantısı’na ele alınacak. Bu nedenle TSM camiası olarak Milliyet Gazetesi ile başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin bu değerli insana sahip çıkmasını istiyoruz.”