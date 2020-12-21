Avrupa yollarda voltajı artıracak!

Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar Avrupa yollarındaki elektrikli araç sayısının 30 milyona ulaşması için bir strateji belgesi hazırladı. Ancak yaklaşık 1.4 milyon elektrikli aracın kullanıldığı Avrupa’da hedefe ulaşmanın zor olabileceği belirtiliyor

Avrupa Komisyonu, otomotiv endüstrisini “dönüşüm” ve elektrikli araçlara geçişte hızlanmaya teşvik etmek amacıyla yeni bir hedef belirledi. Buna göre Avrupa Komisyonu, en az 30 milyon elektrikli aracın 2030 yılına kadar Avrupa yollarına çıkmasını sağlamak amacıyla neler yapılabileceği üzerinde çalışıyor.

Bloomberg’in haberine göre Avrupa Komisyonu, bu konuda bir strateji belgesi de hazırlarken, söz konusu hedefe ulaşılması bir hayli güç gibi görünüyor. Nitekim, halen Avrupa yollarında yaklaşık 1.4 milyon elektrikli aracın kullanıldığı belirtilirken, araştırmacılar da, bu sayının hibritler de eklendiğinde 2028’de 28 milyona ulaşabileceğini tahmin ediyor. Böyle bakıldığında, tamamen elektrikli 30 milyon araç hedefi gerçekten de ulaşılması güç gibi duruyor.

Baskı artıyor

Avrupa Komisyonu’nun söz konusu hedefe ulaşmadaki yol haritasında, ulaştırma sektörüne ilişkin de bazı unsurlar bulunuyor. Nitekim 2030 yılına kadar, özellikle aralarında 300 km’den az mesafe bulunan kentler arasında yüksek hızlı tren trafiğinin iki katına çıkartılması da var. Çevreyi kirletmeyen büyük uçaklar ve gemilerin ise 2035’e kadar piyasaya çıkmış olacağı öne sürülüyor.

Avrupa Birliği içinde bu hedeflerin yanı sıra karbondioksit salımının 2030’da, 1990 yılındaki seviyelere göre yüzde 55 düşürülmesi konusunda da ciddi tartışma yaşanıyor. Zira Avrupa’da sözü edilen dönüşümü gerçekleştirmesi beklenen önemli üreticiler, hükümetlerine kurallarda “esneklik” için baştırıyor. Avrupa Komisyonu ise, bunun önlenmesi, rehavete kapılınmaması ve mümkünse “yeşil dönümüşün” hızlandırılması için üreticiler üzerindeki baskıyı artırmak istiyor. Zira Komisyon, hafif ticari araçların karbondioksit salım miktarına ilişkin standartları Haziran 2021’de, ağır ticari araçlar için de 2022’de yeniden belirleyecek.

Türkiye ne yapacak?

Avrupa’da pek çok ülke, Avrupa Komisyonu’nun bu yeni stratejisi öncesinde kendi planlarını yapmaya başladı bile. Nitekim Danimarka, 2030 yılına kadar yollarında 775 bin elektrikli araç görmeyi planladığını duyururken, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 2022 yılında Almanya’da bir milyon elektrikli otomobilin trafikte olmasını beklediğini dile getirdi. Merkel, bir önceki yıl da 2020’de bu sayıya ulaşmak istediklerini belirtmiş, ancak sayı ancak 10’da biri kadar olabilmişti. Bunula birlikte Almanya’da bazı kentler eski dizel araçları şehir trafiğine sokmuyor. Benzer kurallar İngiltere’de de uygulanırken, ülkede 2030’da benzinli ve dizel araç satışının yasaklanacağı açıklanmıştı.

Peki Türkiye ne yapacak? Türkiye’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’yla (TOGG) başlayan elektrikli otomobil seferberliğinin ne gibi sonuçları olacağı tahmin edilemiyor. Nitekim, Türkiye’de hibritlerin dışında “tamamen elektrikli” otomobil satışları 1000 adedi bile bulamıyor. Bunda şarj yapısının yetersizliğinin yanı sıra elektrikli otomobillerin çok yüksek fiyatlara sahip olmasının da etkisi var.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın başlarında verdiği demeçte, TOGG’un üreteceği araçların 2022-23 yıllarında trafikte olmaya başlayacağına vurgu yapmış, 2030’lu yıllarda ülkemiz yollarında 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini belirtmişti.

Dünyaya ‘tek’ olarak gelen keyif makinesi

İtalyan süper spor otomobil üreticilerinden Lamborghini’nin Sant’Agata Bolognese’deki motorsporları bölümü Squadra Corse’nin hem pistlere hem de yolda kullanıma yönelik özel projelerinden biri olan ve sadece bir adet üretilen SC20, göz kamaştırdı.

6.5 litrelik atmosferik V12 motora sahip aracın adı da, anlayacağınız üzere onu geliştiren Squadra Corse’nin kısaltmasından geliyor. Daha önce de benzer ancak pist kullanımı için proje araçlara imza atan Squadra Corse, SC20’nin tasarımından üretimine kadar tüm aşamalarda, adı açıklanmayan müşterisini de işin içine katmış. Yaklaşık 7 milyon dolarlık bir fiyatı olduğu tahmin edilen araç, 770 beygir güç ve 720 Nm tork üretiyor.

Karbon fiber gövdeye sahip olan ve düzgün rüzgar sürtünmesi için elle düzleştirilip cilalanan SC20, böylelikle üstü açıkken bile yüksek hızlarda konforlu sürüşe imkan tanıyor. İç kısımda bolca alkantara döşeme bulunan araç, üç farklı ayarı bulunan arka spoyler ile de donatılmış.

Uçan Hollandalı izni kopardı!

Hollandalı uçan otomobil şirketi PAL-V, “Liberty” adını verdiği aracının Avrupa’da yol kabul testini geçtiğini, resmi bir plakayla cadde ve otoyollarda kullanılmasına izin verildiğini duyurdu.

Yol ve uçuş testleri 2012 yılından bu yana devam eden Liberty, yol izninden sonra şimdilerde de havacılık sertifikası için çalışıyor. Pal-V şirketine göre son 150 saatlik uçuş testinden önce tamamlanması gereken 1200’den fazla rapor var. Pal-V şirketi, bu testler tamamlandığında Liberty’i satın alacak kişilerin uçuş lisansına da sahip olması gerektiğini kaydederken, ön sipariş veren müşterilerin bazılarının uçuş eğitimlerine başladığı haber veriliyor. Ön siparişi alınan 90 adet Liberty’nin teslimine ise 2022’de başlanıyor. Fiyatı da 500 bin euro.

Otomobilden uçağa dönüşmesi, kontroller dahil 10 dakika süren Liberty, saatte 160 km hıza çıkabilirken, 180 km yüksekten uçabiliyor. Tek depoyla 500 km uçabilen aracın iki motoru bulunuyor. Karada giderken 100, uçarken de 200 beygirlik olyanı kullanılıyor.

Yaris üretimi 4 milyon adete ulaştı

Toyota’nın Fransa’daki fabrikası, 4 milyonuncu Yaris üretimini gerçekleştirdi. 4 milyonuncu araç, kırmızı ve siyah çift renge sahip bir hibrit versiyon oldu.

1999’da tanıtılan 2000’de “Yılın Otomobili” seçilen Yaris, Toyota için satış ve marka profilini yükseltme açısından büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Her geçen yıl satışlarını artıran Yaris’in 3. nesli, 2019’da Avrupa’da 224 bin civarında satış elde ederek, Toyota’nın Avrupa satışlarının yüzde 22’sini temsil etti ve segmentinde yüzde 8 pay aldı.

Avrupa’da üretilen 4 milyonuncu Yaris, 4. nesil. Türkiye’de de satışına başlanan ve yeni nesil Toyota Hibrit Sistemi’yle donatılan araç, 116 HP güç üretiyor ve fabrika verilerine göre 100 km’de 3.7 lt yakıt tüketiyor.

Lexus RX ‘En İyi Premium Hibrit’

Lüks otomobil üreticisi Lexus, yeni bir ödülün daha sahibi oldu. Lexus, otomobillerinin güvenilirliği ve sorunsuzluğunun yanı sıra konfor özellikleriyle de öne çıkmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere’nin en önde gelen tüketici araştırmalarından biri olan “DrivingElectric” Ödülleri’nde “En İyi Premium Hibrit Otomobil” unvanı, RX 450h SUV modeline verildi. Dünyanın ilk lüks hibrit aracı olarak lanse edilen RX, 2004 yılında premium segmenti hibrit teknolojisiyle tanıştırmıştı. RX, “En İyi Premium Hibrit Otomobil” seçilmesinin yanı sıra “En Güvenilir Otomobil”, “En Güvenilir Premium SUV” ve yüksek konforuyla “En Konforlu Koltuklara Sahip Otomobil” Ödülü gibi birçok unvana da sahip.

Ustaların güvenini kazanan marka

Madeni yağ devi Castrol, yapılan bağımsız araştırma sonuçlarına göre, ustaların hem güvendiği hem de en çok tercih ettiği marka oldu. Araştırma binek otomobil bakım ve onarımı yapan yetkili, özel servis, yağ değişim noktaları sahibi ve ustalarının katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma şirketi Kantar Global ve Türkiye ortağı Eksen Research tarafından düzenlenen çalışma; 3 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre, 100 kişiden 85’i birinci veya öncelikli olarak Castrol’ü tercih ediyor. Araştırma sonuçlarında, marka bilinirliği anlamında da önde görünen Castrol, katılımcıların yüzde 66’sı tarafından “güvenilen bir marka” olarak tanımlanıyor.

PSA’nın elektrikli üçüzleri ödüllendi

PSA Grubu’nun markaları Peugeot, Citroen ve Opel (Vauxhall) için ortak geliştirilen elektrikli ticari araç serisi, Uluslararası Yılın Van Aracı 2021 ödülünü aldı. Ödülü, Peugeot e-Expert, Citroen e-Dispatch ve Opel (Vauxhall) Vivaro-e bir arada almış oldu. Mercedes-Benz’in elektrikli “eSprinter” ve yeni nesil Vito ise ikinci ve üçüncü sıraları alabildi. Yeni Ford Transit Active ve Trail modelleri ise yarışmada dördüncü olabildi.

PSA Grubu’nun hafif ticari araç bölümünün Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, bu ödülü almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hyundai takımı markalar şampiyonu

Hyundai Shell Mobis Dünya Ralli Takımı, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020 sezonunu Markalar Şampiyonu olarak tamamladı. 2019’dan sonra üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olan Hyundai Motorsport takımı, Kovid-19 salgını gölgesinde geçen zorlu 2020 sezonunda toplam 241 puan elde etti. Dünya Ralli Şampiyonası 2021 sezonu, 21 Ocak’ta Monte Carlo Rallisi ise start alacak.