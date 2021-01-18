Sağlık tehditleri ve ekonomik dalgalanmalara karşın 2020’nin otomotiv sanayiinde umut verici bir yıl olduğunu belirten OSD Başkanı Haydar Yenigün “Dükkân kapanmadı, çarklar durmadı. Otomotiv sanayii yatırım yapmaya devam etti” dedi

Sağlık tehditleri, belirsizlikler, salgın önlemleri ve kapanmalar, ekonomik dalgalanmalarla geçen 2020, otomotiv sanayi açısından da kayıpların yaşandığı bir yıl oldu. Nitekim Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2020 yılında toplam otomotiv üretimi 2019 yılına göre yüzde 11 düşüşle 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimiyse yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adede geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı. 2020’nin, sağlık tehditleri, ekonomik belirsizlikler içermesine karşın otomotiv ana sanayii açısından olumlu bakılan bir yıl olduğunu kaydeden OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Her ne kadar verilerde bir düşüş görülse de, dükkân kapanmadı, çarklar durmadı. Yeni model yatırımları ciddi şekilde sürdü. Otomotivde kalite, yeni model yatırımları, modernizasyon gibi unsurların öne çıktığını görüyorsunuz. Bu da zaten geleceğe olan inancımız ve güvenimiz ile açıklanabilir” ifadesini kullandı.

İstihdam da arttı

Beklenenin aksine, otomotiv sanayiinde istihdamın yüzde 7 civarında arttığını kaydeden Yenigün, “Otomotiv sektörü çok yüksek kalitede ve kalibrede insan kaynağına sahip. Ve bu insanlar öyle çabuk yetişmiyor. Bu yüzden de geçici dalgalanmalarda asla ve asla çalışanlarımızda vazgeçmeyiz... Geçen yıl sadece vazgeçmeyip, üzerine ilave istihdam da yaptık” dedi. Bunun da çeşitli nedenleri olduğuna değinen Yenigün, “Türkiye’de pazarın beklenenin üzerinde olması,

Avrupa’da özellikle ticari araçta beklenenden daha az daralma, yani ihracatın artması gibi nedenlerle var olan istihdamımızı artırdık” diye konuştu. Geçen yılın olumlu haberleri arasında bir ticari araç üreticisinin sıkıntıdan kurtularak yeniden üretime başladığını, birçok yatırım teşviği alındığını kaydeden Yenigün, “Yeni model yatırımları, yeni yatırımlar, özellikle elektrifikasyonla ilgili yatırımlar bence gelecek için çok çok değerli. Bunların da devam edeceğini öngörüyoruz tabii ki” ifadesini kullandı.

İhracatta da iyi gelişmeler yaşandığını, kilogram başına ihracat birim fiyatlarının arttığına dikkat çeken Haydar Yenigün, bunun, hibrit araçların ihracatı araç maliyetleri ve transfer fiyatlarındaki artış gibi nedenlere dayandığını kaydetti.

İkinci yarı olumlu

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, 2021 yılına ilişkin öngörülerin farklılık gösterdiğini, ancak Haziran ayından itibaren olumlu bir resim ortaya çıkabileceğini söyledi. Halen 2018’in ortasından itibaren gelen, geciktirilmiş ve 2020’deki hareketlilik dönemine rağmen eritilememiş bir talep olduğunu söyleyen Yenigün, “Enflasyonda ve faizlerde bir miktar artış bekliyoruz yaz aylarının ortasına kadar. Ateşimiz az da olsa yükselecek ancak Haziran’dan sonra çok ciddi olumlu bir resim öngörüyoruz. Onda ise yine geçen sene olduğu gibi toparlanacağını ve bu ilk yarıdaki olası eksikleri ikinci yarıda kapatacağımızı varsayıyoruz. Çok benzer bir resim yurtdışı ve Avrupa için de var” diye konuştu.

Otomotivde üretim düştü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2020 yılında toplam otomotiv üretimi 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adede, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adede geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı. OSD verilerine göre bu dönemde, otomotiv ihracatı 2019’a göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 azalarak 596 bin 616 adet oldu. 2020 yılında 25.9 milyar dolar değerinde ihracat yapan otomotiv sanayii, toplam ihracattan yüzde 15 pay aldı ve 15. yılında da ihracattaki şampiyonluğunu korudu. Otomotiv sanayisinin 2020 yılı kapasite kullanım oranı yüzde 65 oldu.

Tofaş’tan yapay zeka destekli asistan geliyor

Tofaş, Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli araç içi sesli asistanı için çalışmalara başladı. Türk otomotiv sektöründe bir ilk olacak “Araç İçi Sesli Asistan Projesi”, sürüş esnasında sürücü ve sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak. Proje, ses ve yapay zekâ teknolojileri şirketi Sestek ile birlikte hayata geçirilecek.

Şirketin Bursa’da ürettiği modellerde de kullanılabilecek olan sesli asistan uygulamasının geliştirilmesine TÜBİTAK da finansal destek sağlayacak. Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli “Araç İçi Sesli Asistan Projesi” Fiat araç kullanıcılarına, rota ve yol durum bilgisi verecek, kullanıcısının sürüş karakteristiğine özel öneriler sunacak ve anlık sesli uyarılar ile sürüş güvenliklerini destekleyecek. Araç İçi Asistan uygulaması, ilerleyen dönemde “ Fiat Yol Arkadaşım Connect” bağlantılı araç teknolojisine entegre edilecek.

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu “Araç İçi Sesli Asistan Projesi yenilikçi bakış açımızı yansıtmasının yanında, araçtan alınan verileri işleyerek kullanıcıya sesli destek veren ilk yerli asistan olarak da fark yaratacak. Geliştireceğimiz teknolojiyle kullanıcılar, araçlarıyla sesli etkileşim kurabilecek” dedi.

İkinci el otoda artış beklentisi

İkinci el otomobil pazarı, 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 10’luk artışla 8 milyon adedin üzerinde bir rakamla kapatırken, bu yıl da satışlarda en az yüzde 10’luk bir artış beklentisi var.

Geçen yıl Mart ayında etkisini gösteren salgınla birlikte ilk etapta piyasanın neredeyse durma noktasına geldiğini, sonrasında kur ve fiyat artışlarıyla adeta patlama yaşandığını anımsatan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Pandemiyle birlikte bireysel araç sahipliği artacak. Dolayısıyla 2021 yılı geçen yıla göre yine en az yüzde 10’luk bir artışla yaklaşık 9 milyon adet satışla kapatacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Toyota’dan yeni hibrit yarışçı

Toyota Gazoo Racing, 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda (WEC) yarışacak tamamen yeni GR010 HYBRID Le Mans hiper yarış aracını tanıttı. Son yarışta yine hibrit teknolojili yarış araçlarıyla Dünya Şampiyonu olan ve üç kez Le Mans kazanan Toyota, yakında çıkacak hiper yol otomobilinin yarış versiyonuyla birlikte yeni rakiplere karşı unvanını korumak için mücadele edecek.

Yeni GR010 HYBRID prototip yarış aracı, takımın Almanya Köln’deki merkezindeki mühendisler ve Japonya’da Higashi-Fuji’deki hibrit motor uzmanlarının işbirliğiyle 18 ay boyunca geliştirildi.

GR010, arka tekerleklere güç veren 680 HP’lik 3.5 lt V6 çift turbo ve ön tekerleklere güç veren 272 HP’lik elektrikli motora sahip. Kurallar gereği toplam gücü 680 HP ile sınırlandırılan GR010 HYBRID’in sofistike elektronikleri, elde edilen hibrit gücüne göre benzinli motorun gücünü ayarlıyor.

Eskisine göre daha ağır

WEC’de maliyeti düşürme hedefleri kapsamında yeni GR010 HYBRID, yerini aldığı TS050 HYBRID’e göre 162 kg daha ağır ve yüzde 32 oranında daha az güce sahip olacak. Le Mans tur zamanının yaklaşık 10 saniye daha yavaş olması bekleniyor. Bununla birlikte aracın ölçüleri 250 mm daha uzun, 100 mm daha geniş ve 100 mm daha yüksek olarak tasarlandı.

İkonik model elektrikli dönecek

Günümüzde pek çok markada görülen, ikonik sayılan modellerin “elektrikli” olarak geri dönmesi modasına Renault da uydu. Renault, Clio’nun atası olan R5 modelinin konseptini, geçtiğimiz günlerde tanıttı. Firmanın, söz konusu aracın konsept halini gelecek 5 yıl ve sonrasına yönelik stratejilerini açıkladığı toplantıda gösterdi.

Efsaneyi hatırlatıyor

Yeni dönemde, teknoloji, hizmet ve temiz enerji markasına dönüşerek otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getirmeyi planlayan Renault, 2025’e kadar Avrupa’daki en çevreci ürün gamını sunacak.

Markanın Tasarım Direktörü Gilles Vidal, “Renault 5 prototipinin tasarımı, marka mirasımızın kült modeli olan R5’i, temel alıyor. Prototip, modernliği ve zamana uygun bir otomobili temsil ediyor: Şehirli, elektrikli, çekici” açıklamasında bulundu. Aracın, 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Bununla birlikte aynı toplantıda, Dacia’nın da yeni bir konsepti tanıtıldı. Duster’a göre çok daha kaslı ve geniş görünen “Bigster” konsepti, üretime girdiğinde elektrikli ve hibrit versiyonlara da sahip olacak.

Ekspertiz konusuna dikkat etmeli

İkinci el araç otomobillere olan talebin artması, yeni mağduriyetlere yol açmaya başladı. Son dönemlerde sıkça gündeme gelen kusurlu araç satışları, tüketicilerin mağdur olmasına ve hayatlarının tehlikeye atılmasına neden oluyor.

Oto ekspertiz sektöründe kurumsallaşmanın halen çok zayıf olduğuna dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ekspertiz firmalarının yüzde 75’inin yetki belgesine sahip olmadığını belirtti.

‘Şüpheyle yaklaşın!’

Araç alım satımında kurumsal markaların alıcı ve satıcı arasında tarafsız, bağımsız bir şekilde hizmet vermesi gerektiğini söyleyen Emre, “Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakası basına yansıyor. Merdiven altı diye tabir edilen ekspertiz noktalarının önemli bir kısmı yetki belgesine sahip değil ve eğitimsiz personel çalıştırıyor. Yeterli eğitim alınmadığı için kaza geçmişi olan araçlarda patlamış hava yastığı, düşürülen kilometre, kaynak ve iki aracın birbirine eklenmesi gibi büyük tehlike arz eden hatalar gözden kaçırılarak tüketicinin mağdur olmasına sebep veriyorlar” dedi.

Bu gibi yerlerin standart dışı ölçüm cihazları kullandığını belirten Emre, “Kusurlu araç satın alanlar, herhangi bir kazada bu firmalar yüzünden hem kendilerinin hem de sevdiklerinin hayatını riske atıyor” diye konuştu. Emre, tüketicilerin almayı düşündüğü her otomobile şüpheyle yaklaşmasını, kurumsal yapıya sahip, deneyimli bir firmaya ekspertiz yaptırmasını, satıcının önerdiği değil, kendi seçtikleri ekspertiz firmasında ısrarcı olması gerektiğini kaydetti.