‘Oto’ ihracatın hep amiral gemisi kalır

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de otomotiv üreticileri sıkıntılı bir dönem yaşarken, bu durum, yeni dev yatırımlara engel olmuyor. Nitekim otomotiv duayenlerinin dediği gibi “Otomotiv uzun vadeli bir iş”, dolayısıyla kısa vadedeki gelişmelerden etkilenmesi zor...



Bu çerçevede Tofaş, makyajlanan ve yeni bir versiyon eklenen Egea ailesi için 225 milyon dolar ek yatırım yaparken, Hyundai Assan yeni nesil i10 ve i20 versiyonları için 171 milyon euro yatırım yaparken, yine aynı tesiste üreteceği B-SUV modeli “Bayon”la birlikte bu miktarın 240 milyon euro’yu bulacağını açıklamıştı.



Ancak asıl bombayı Ford Otosan patlattı... Bu yılın 7. ayından itibaren başlatılan yatırımlar dizisi çerçevesinde şirket, 2026 yılına kadar yaklaşık 2.5 milyar dolarlık yatırıma imza atacağını duyurdu.



Dev kapasite...



Ford Otosan’ın açıklamasına göre bu yatırım, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesini, bununla birlikte üretim tesislerinin modernizasyon ve otomasyon çalışmalarını, Gölcük ve Yenişehir fabrikalarının kapasitelerinin artırılmasını kapsıyor.



Şirket, şarj edilebilir Transit hibrit versiyonunun yanı sıra tamamen elektrikli Transit ve buna bağlı olarak batarya üretim tesisi kuracağını belirtmişti. Bunun için ayrı üretim birimleri ve hattı kuran Ford Otosan, kapasite artırımı ile 440 bin olan yıllık üretimini 650 bin adede çıracak. Yani Türkiye’nin en büyük kapasiteli otomotiv üreticisi olacak, 3 bin kişiyi daha istihdam edecek.



Bununla birlikte yine bu yatırıma Transit ailesinin yenilenmesi, geliştirilmesi, Volkswagen ile “muhtemel” ortak üretimi de kapsayabilecek. Kısacası, Türkiye’de otomotiv, “ihracatın amiral gemisi” olmaya devam edecek gibi görünüyor.