ZAMANI ELE GEÇİR HAYATI KAÇIRMA!

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Milliyet Dijital, Türkiye’nin ilk yaşam platformunu yarattı. Dijital ‘eşitsizliği’, kullanımındaki ‘farklılıkları’, bilgiye erişimin önündeki ‘engelleri’ ortadan kaldıran bu projeyle yine bir ilke imza attı

Bildiğiniz gibi dijital platformları doğru yönetmek, marka bilinirliği ve marka değeriyle doğrudan ilişkilidir. Kolay erişim ve hız önemlidir. Ama haberin doğruluğu ve güvenilirliği daha da önemlidir. Milliyet Dijital ile zamanı ele geçirin!

Her yıl dünya genelinde ve ülkeler bazında internet kullanımına dair raporlar hazırlanıyor. En son yayımlanan ‘Dijital 2020’ raporu, dünyada 4,5 milyar internet kullanıcısı olduğunu ortaya koymakta. Bu da küresel nüfusun yüzde 59’u demek.

Rapora göre; tipik bir kullanıcı, zamanının yüzde 40’ından fazlasını internette geçiriyor. Bu hesaba göre insanlık, geçen yıl toplamda 1,25 milyar yılını internet kullanarak geçirmiş oldu. Dünya genelinde kullanıcıların internette geçirdiği günlük süre ortalama 6 saat 43 dakika iken bu oran Türkiye’de daha vahim bir tablo çiziyor. Gününün 7 saat 29 dakikasını internette geçiren Türkiye, 42 ülke arasında 12’nci sırada yer alıyor.

Peki ne yapmamız gerekiyor?

Nasıl ki, dünya medyası kendisini güven, doğrulama ve referans merkezi olarak konumluyorsa, dünyanın siyasi, ekonomik ve sosyal hayata dair dengelerini değiştiren dijital çağ da bu kaotik ve manipülatif ortamda kullanıcının doğruyu bulma zamanını en verimli şekilde kullanma arayışına yanıt bulmaya çalışmak zorunda.

Tam da bu nedenle Milliyet Dijital daha kaliteli ve özgün içerikleri öne çıkarmak için yaptığı değişiklik kapsamında kişiye özel bir tasarım gerçekleştirdi.

Öyle ki; oluşturduğu yaşam platformuyla okura yarını yakalama fırsatı sunacak.

Dolayısıyla dijital eşitsizlik gibi kavramlar artık sadece internete erişimle ilgili değil, dijital devrimin sunduğu yenilikleri yakalamakla da ilgili. İnternet kullanımındaki ‘farklılıkları’, bilgiye erişimin önündeki ‘engelleri’ ortadan kaldıran bu projeyle, yine bir ilke imza attığımızı söylemek yanlış olmaz.

Evet, Türkiye’nin ilk yaşam platformunu yarattık.

En önemlisi de kullanıcıların kendi seçtikleri kategori ve etiketler ile anında habere ulaşmasını sağlayarak, hayatı okurun tercihlerine göre formüle ettik.

Gündeme dair içerikleriyle haber yaşam portalının Milliyet Dijital, web, mobil, IoS ve Android uygulamasında yeni tasarımı ve kişiselleştirilebilen özellikleriyle okuyucularına yarını bugünden yakalama seçeneği sunduk.

Dijital platformlarda hayatımızın içinde olan #etiket özelliğiyle Türkiye’de ilk defa Milliyet Dijital uygulamasında “Keşfet” menüsü altında gündem ve ilgi alanına özel içeriklerde kullanıcıların anı yakalamalarını, “Trend Topic” olmuş son dakika gelişmelerini takip edebilmelerini çok daha hızlı ve kolay hale getirdik.

Mobil uygulamanın “Sana Özel” bölümü ile kişisel ilgiye göre konu başlıklarını belirleyerek, bu haberleri takip etmeyi kolaylaştırarak size internette geçirdiğiniz zamanı geri kazandırdık.

Milliyet Dijital uygulaması üzerinden seçtiğiniz haberleri “Listem” özelliği bölümüne de ekleye- bilirsiniz. Bunun anlamı çevrimdışı olduğunuzda bile haberi okuyabilirsiniz.

ABD’de Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, yetişkinlerin yüzde 72’sinin zamanının büyük bir bölümünü internette geçirmesi ve güvenirliğinden emin olmadıkları bilgilerle zaman kaybetmesi kaygı seviyesini ve depresyon riskini de artırıyor.

Milliyet Dijital size zamanınızı geri veriyor. Üstelik istediğiniz bütün bilgilere, dijitalin bütün yeniliklerine anında ulaşmanızı sağlayarak. Çünkü biliyoruz ki; dijital platformları doğru yönetmek, marka bilinirliği ve marka değeriyle doğrudan ilişkilidir. Kolay erişim ve hız önemlidir. Ama haberin doğru ve güvenilirliği daha da önemlidir.

Yani diyoruz ki;

Milliyet Dijital ile zamanı ele geçirin!

Ve bilin ki; gerçek değişim çoktan başladı!







