Bir dava filmi

Bir avukatın verdiği çevre mücadelesinin gerçek hikayesinden uyarlanan “Karanlık Sular”, büyük kahramanlık anlarına değil, azimle yürütülen bir mücadelenin detaylarına yer veren önemli bir film









“Karanlık Sular / Dark Waters”



Yön.: Todd Haynes

Oyn.: Mark Ruffalo (Rob Bilott), Anne Hathaway (Sarah Barlage Bilott), Tim Robbins (Tom Terp), Bill Pullman (Harry Dietzler), Bill Camp (Wilbur Tennant)

Sen.: Mario Correa, Matthew Michael Carnahan

Gör.: Edward Lachman Müz.: Marcelo Zarvos





Sisteme karşı çıkan tek bir kişinin mücadelesini merkeze alan filmlerin en yeni üyesi “Karanlık Sular/Dark Waters”, çevre sorunlarının her zamankinden fazla odakta olduğu bu dönemde, önemli konusunu öne çıkaran bir sinema dilini isabetle tercih ediyor. Todd Haynes, “Carol”, “Safe” ve Bob Dylan’ı merkeze alan alışılmadık biyografi olan “I’m Not There” gibi filmlerle yaratıcı anlatımlarıyla tanınan bir yönetmen. Ancak “Dark Waters”da kendisini geriye çekerek güçlü öykünün öne çıkmasına izin vermiş.



New York Times’da yayımlanan “The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare” adlı makaleden uyarlanan film, avukat Rob Bilott’ı merkeze alıyor. Bilott, kimya şirketlerini savunan bir şirkette çalışır. Bir gün ineklerinin zehirli atıklar nedeniyle öldüğünü iddia eden çiftçinin davasını tereddütle üstlenir. Çevreyi zehirleyen şirket DuPont adlı bir kimya devidir. Bilott, tüm zorluklara göğüs gerip konuyu araştırdıkça olayın boyutu karşısında dehşete düşer. “Karanlık Sular”da haklı olarak çok tartışılan kâr etmenin, kamu sağlığının önüne konması meselesi merkezde. Sistemle savaşından hiç vazgeçmeyen avukat Bilott rolünde inandığı karakterlerde varını yoğunu ortaya koyan Mark Ruffalo, inandırıcı ve etkileyici.

Todd Haynes ise uzun yıllara yayılan hikayeyi akıcı ve anlaşılır, abartılı kahramanlık anlarına değil; serinkanlı bir azim öyküsünün ince detaylarına odaklanarak gösteriyor. Büyük dava filmlerinin dev söylemlerinden kaçınıp doğru olanın peşinden giden sıradan insanın öyküsünü tercih ediyor. Bu yüzden de tek bir kişinin yaratabileceği farkı ortaya koyan önemli bir yapım.