Forslu yüzük meselesi

Sosyal medyaya düşen Kovid-19 testi görüntülerindeki üzerinde Cumhurbaşkan-lığı forsu olan yüzük çok konuşuldu sosyal medyada.

Arama motorlarına girince gördüm ki bir sürü alışveriş sitesinde satılan, kuyumcu ve gümüş üreticilerinin de üretip piyasaya sunduğu yüzükler bunlar.

İçinde Osmanlı tuğrası olan modelin fiyatı 318 lira, mineli olup, 550 lira seviyesinde satılan da, hatta çiçek siparişiyle beraber 180 liraya yollanan modelleri de var.

Model çok, üreten çok ve belli ki bu fors kullanma işini bir düzene sokmak gerekiyor.

“Ölümcül koronavirüs”

Bu memlekette, kanser dahil tüm hastalıklar için “Amansız hastalık”, “Ölümcül hastalık” denmemesi gerektiğini öğrendi medya.

Cumartesi sabahı, ülkenin büyük haber kanallarından birinin haber bülteninde spiker “Ölümcül koronavirüs” diye başladı haberine.

Hem büyük bir cehalet hem de ciddi bir sorumsuzluk...

Bu ülkede virüs bulaşmış hasta sayısını artık binlerle ifade ediyoruz, hepsinin ailesi, akrabası, arkadaşları var.

Bu ülkede test sonucu bekleyen binlerce insan var, onların da aileleri ve çevreleri.

Hangi akla hizmetse, sen ölümcül diyorsun; Almanya’da binde 4, Güney Kore’de binde 7 koronavirüs ölüm oranı.

Dünya genelinde enfekte olan insan sayısı ve ölenlerin sayısına bakan kimse ölümcül demez koronavirüs için, bizim memlekette, bir haber kanalında dediler ama.

Haber kanalları insanları bilgilendirmek için mi var, yoksa dehşete düşürmek için mi?

Diyanet ne yapmamalı, ne yapmalı?





Cuma olduğu gibi, durduk yere tartışmaların odağı olacak işler yapmaktansa,

- Bağış yapan sayısı azaldığı için kan stokları giderek eriyen Kızılay’a, kendi personeliyle destek verebilir, insanlara çağrıda bulunabilir mesela,

- Mahallelerde imamlar, evde oturmamakta ısrar edenleri ikna edebilir, başkasının hakkına girmenin günah olduğunu anlatabilirler mesela,

- Ya da fırsatçılık zammı yapanlara, insanları istemediği halde çalışmaya zorlayanlara dair İslamiyet kaynaklı cümleler kurabilirler mesela...

Dikkat, öpüyorlar

- Sağlık sigortalarında her sene fiyatı şişirmeye yarayan “Medikal enflasyon” tanımlamasına bir de koronavirüs eklendi. Kontrolsüz zam yapan firmalara dikkat.

- Şirketleri, evleri dezenfekte etme sektörü bir anda patladı ama ne fiyatta ne de kullanılacak malzeme ya da karışım oranlarında bir standart yok. Tutturabildiğine gidiyor iş, böyle olmamalı...

- Gıda ürünleri de satmaya başlayan kimi internet sitelerinde, 5’li, 10’lu paketteki ürünlerin fiyatlarında tuzak var. Tek ürünü daha ucuza satıp, toptan paketinde aynı ürünü daha pahalıya satmak hata değil ancak kötü niyetle açıklanabilir.

Çok merak ediyorum

- Ekranda herkese sosyal mesafe koymayı öneren doktorlar, o yayınlarda stüdyoda dip dibe oturmayı nasıl kabul ediyorlar acaba?

- Fransızların en ünlü moda markalarını bünyesinde barındıran grup, parfüm fabrikalarında temizlik jeli üretme kararı almış. Ünlü marka logolu ilk jeli hatta yaparlarsa ilk logolu maskeyi Türkiye’den kim takar acaba? Bir zamanlar, köpeğine, ünlü Fransız tokalarından üçer üçer takan sosyetik güzel olabilir mi acaba?

- Yüzük, bilezik, bileklik gibi eşyalar da tam anlamıyla temizlenmesi zor ve virüs taşınması için ideal eşyalar. Acaba buna ilk kim dikkat çekecek?