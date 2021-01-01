Yeni yıla farklı bir bakış

Yılbaşı geldi mi, herkes merakla sorar: Bu sene nasıl geçecek? Yurtta ve dünyada neler olacak? Gerginlikler ve çatışmalar devam mı edecek, yoksa barış ve huzur hâkim olacak mı?

Senenin ilk gününde, neler olabileceğin konusunda tahminler yürütmek âdettendir. Biz de bu köşede bunu hep yapmaya çalıştık. Genelde geleceğe yönelik yapılan tahminler siyasi gelişmelerle ilgili. Oysa insanların hayatında her şey siyasetten ibaret değil.

Evet, siyasi olayların etkinlik alanı çok geniştir ama geldiğimiz noktada, siyasetten başka faktörlerin de artık devreye girdiği görülüyor. Hatta günümüzde, bu faktörler, siyasetten de daha önemli ve öncelikli bir yer alıyor.

Dolayısıyla, 2021’de neler olabileceği sorusunun yanıtını bu önemli ve öncelikli faktörleri dikkate alarak vermek gerek.

Bu bağlamda en az üç faktör sayabiliriz:

1) Önce sağlık

Koronavirüs salgını bütün insanlığa sağlık konusunun her şeyden önce ve her şeyin üstünde önem taşıdığını öğretmiştir. Bu, insanoğlunun hayatta kalması, yani bekası meselesidir. Onsuz hiçbir şeyin kıymeti olmaz.

Geride bıraktığımız yıl bu konuda çok acı tecrübeler yaşandı. Bunlardan biri de gelişmiş sayılan ülkelerin dahi sosyal sağlık alanında gerekli altyapıya sahip olmadıkları ve virüse karşı savaşta perişan durumuna düştükleridir.

Bu askeri anlamdaki savaşlardan da beter. Korona adlı düşman yeryüzündeki bütün ülkeleri, bütün insanları hedef alıyor.

İnsanlık yeni yıla işte öylesine kötü bir mirasla giriyor. Siyasi nitelikteki ihtilaflar, krizler, çatışmalar dahi ikinci planda kalıyor. Sağlık veya diğer bir deyişle “hayatta kalmak” konusu, bir numaralı sorun haline geliyor.

Kaldı ki salgın belasının bir de yan etkileri var. Öyle etkiler ki daha şimdiden insanların yaşam tarzına, çalışma düzenine yeni bir yön veriyor. Sosyal temaslara konan yasaklar, evden çalışmak gibi düzenlemeler bunun birkaç örneği. Bunların bir kısmı “normalleşme”ye dönüldükten sonra da kalıcı olmaya aday. Toplantılar için zoom sistemi gibi.

Kısacası, “önce sağlık” dediğimiz faktör, 2021’de en etkin ve yaygın faktör olacaktır.

2) Aş, iş kaygısı

Yeni yılda ülkeleri ve insanları en çok meşgul edecek, en etkileyici ikinci faktör de ekonomiyle ilgili. Bunun daha basit ifadesi, “aş, iş derdi”dir.

Dünya, yoksulu veya zengini, az veya çok gelişmişleriyle 2021’e bu faktörün gölgesinde girdi. Kuşkusuz bu duruma gelinmesinde korona salgınının büyük rolü var. Pandemi durgunluk, işsizlik, yoksulluk, açlık, sosyal dengesizlik gibi sıkıntıları yaygınlaştırdı ve derinleştirdi. Pek çok ülke için bu sorun, yaratabileceği sosyal ve siyasal patlamalar nedeniyle, sağlık konusu kadar önemli ve endişe verici görülüyor.

3) Doğaya dikkat

2021’e devredilen bir sorun da “iklim değişikliği” veya “küresel ısınma”dır.

Buna “doğa’nın intikamı” da diyebiliriz. Son yıllarda insanlar bir yandan teknolojide ve sanayide harikalar yaratırken, diğer yandan tabiatı mahvettiler. Yeryüzü bu gidişle yaşanmaz hale gelebilir. Havadaki ısınma, buzulların erimesi, seller, kasırgalar, tarım alanlarının yok olması, kuraklık vesaire, alarm zillerini çaldırıyor.

Neyse ki bu konuda bir farkındalık başladı. 2021’de herhalde bu konu daha aktif şekilde ele alınacak.

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Evet, 2021’de tüm insanlığı meşgul edecek olan siyasi konular dışındaki başlıca meseleler bunlar.

Yeni yılda bu hayati sorunların hal yoluna gireceği umuduyla okurlarımıza sağlık, refah ve mutluluk dileriz...