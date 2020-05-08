Bezelye salatası

Bezelyeyi her zaman tencere yemeği olarak yapmaya alışmışız. Ben de bu senenin ilk bezelyesini dün almıştım. Bir farklılık olsun dedim. Bir de çok işim vardı, yemek yapmaya üşendim ve ortaya muhteşem bir lezzet çıktı. Yine yüzde yüz tavsiye ediyorum.

Malzemeler ve yapımı:



1 kilo bezelye

1/2 su bardağı kinoa, yerine kabuklu pirinç de olur

1 küçük mor soğan

Sosu için:



4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tahin

1/2 limon suyu

1 diş dövülmüş sarımsak

Tuz

Sosu biraz açmak için 2-3 yemek kaşığı sıcak su

Bezelyeyi su koyduğum tencerede haşladım. Bir diğer tencerede de kinoayı 3/4 su bardağı suyla haşladım. Kinoayı pişirmeden önce 2-3 kez yıkamanızı öneririm. Böylece tadı çok güzel oluyor. Burada kinoa yerine pirinç, eğer glütensiz beslenmede değilseniz bulgur da kullanabilirsiniz.









Arada kontrol ederek, bezelye pişince altını kapadım. Haşlanmış bezelyeyi süzdüm ve hemen soğuk suya tuttum. Böylece yeşilliğini koruyor.



Diğer tarafta da kinoa suyunu çekerek zaten pişmişti. Bezelye ve kinoayı karıştırdım. Bir mor soğanı küçük küpler halinde kestim ve tuzla ovdum. Soğanı tuzla

ovunca yumuşuyor ve acısı çıkıyor. Onu da kinoalı bezelyeli karışıma ekledim.

Bir su bardağında sosu hazırladım. Tüm sos malzemelerini karıştırdım ve kinoalı bezelye karışımına ekledim. İyice karıştırdım. Üstüne limonun

dış kabuğunu rendeledim ve inanılmaz lezzetli oldu.

Ben bunu kaşık kaşık yerim. Gerçekten denemenizi çok isterim. Yapacak herkese şimdiden afiyet olsun.