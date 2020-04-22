Kolay bitkisel süt yapımı

Artık çoğu kişi süt ürünlerini azaltmaya başladı. Kimisinde laktoz intoleransı var, kiminde alerjiler, kiminde otoimmün hastalıklar. Sütün bunları tetiklediği artık kanıtlandı. Bu yüzden süt yerine alternatif arayan çok var. Özellikle alerjisi olan emziren anneler, çocuklar için çok faydalı evde bitkisel süt yapımını kolayca anlatmak istiyorum.

Hazır satılanlarda çok fazla koruyucu ve aroma verici var. Üstelik de içindeki bademe, kajuya göre çok pahalı. Daha ekonomik ve içeriği tertemiz olan sütlerin tarifi aşağıdadır.

Badem sütü

Bir su bardağı çiğ bademi kabukları ile birlikte bir gece suda bekletiyoruz. Ertesi gün bu suyu döküp üstüne yeni bir üç bardak su ekleyip, isteğe göre bir tane de hurma ekleyip blenderden geçiriyoruz. Bir tülbent yardımı ile sütü süzüyoruz ve badem sütümüz hazır. Kalan posayı da atmıyoruz. İçine bir yumurta ekleyip, biraz kakao ve hurma koyarak harika bir kurabiyeye çevirebilirsiniz.

Kaju Sütü

Kaju sütü daha da basit. Bir su bardağı kajuyu bir gece suda bekletiyoruz. Ertesi sabah bu suyu döküp üç bardak yeni su ekleyip blenderdan geçiriyoruz. Kajudaki fark süzmeye gerek kalmaması. Blenderdan geçirdiğiniz an sütünüz hazır oluyor. Kajunun kendi tatlı tadı süte çok yakışıyor.

Her iki sütü de normal inek sütünü kullandığınız her yerde kullanabilirsiniz.