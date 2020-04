Tahinli Kurabiye

Evde kaldığımız günlerde en çok duyduğum şey tatlı istekleri. Herkesin canı tatlı istiyor ama şekerin vücudumuza verdiği zararlar aşikar. Sadece şimdi değil, genel beslenmemizde de rafine şekerden uzak durmak bizi bir çok metabolik hastalıktan koruyacaktır. Rafine şeker yerine her zaman ben kuru ve taze meyveleri kullanmayı tercih ediyorum. Elimizdeki en iyi şeker alternatifi dikkatli ve ölçülü kullanılarak meyvelerdir.



Bu kurabiye yine sosyal medya hesaplarımda olay yarattı. Her yapan bayıldı. Tahinle meyve birleştiğinde bir nevi tahin pekmez tadı veriyor. İşin içine badem de girince lezzetsiz olabilmesi zaten mümkün değil.









Sadece 3 malzeme



Malzemeler :



Bir su bardağı badem veya fındık unu. Bunu bademleri ve fındıkları rondodan çekerek elde edebiliriz. Bu unların özelliği düşük karbonhidrat olması. Bu nedenle de uzun süre tok tutuyorlar. Bu tür şeylerde her zaman yüksek karbonhidrat almadan kan şekerimizi dengede tutmayı hedefliyoruz. Böylece ani acıkmaları, hızlı aşermeleri engelliyoruz.



2 yemek kaşığı dut unu. Kuru dutu rondodan geçirerek elde edebilirsiniz. Dut ununun üstüne 4 yemek kaşığı sıcak su ekliyoruz. Karıştırıp püre kıvamına getiriyoruz.

Bunun yerine 4 gün kurusu kayısıyı küp doğrayıp, 6 yemek kaşığı sıcak suda bekletip, rondodan geçirip bir püre elde edip kullanabilirsiniz.

4 yemek kaşığı tahin. Yerine aynı ölçüde katkısız fıstık ezmesi de olur.

Bu üç malzemeyi yoğuruyoruz. Ellerimizı ıslatıp kurabiyelere şekil veriyoruz. Dağılmaya müsait bir hamur. Islak el hamuru toparlıyor. Ortasına parmağımızı bastırıp bir fındık oturtuyoruz.



150 derece fırında 20-25 dakikada pişiyor. Gözlemlemenizi öneririm. Her fırının ayarı farklı.



Pişince fırını kapatıp, fırın soğuyana kadar içinde bırakın. Böylece daha da gevrekleşiyor.

9 kurabiye çıkıyor. Günde 1 veya 2 taneyi geçmeden yiyoruz…