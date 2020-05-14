Tohum ekmek

Bazen peyniri ekmeğe süre süre yeme isteği geliyor. O zamanlar için bu ekmeği sık sık yapıyorum. Peynir yemek için bir koca ekmeği bitirebilirim.Kendimde bu potansiyeli görünce hemen düşük karbonhidratlı, suçluluk hissettirmeyen ama çok tok tutan ekmeğimi hazırlıyorum.

Bu bana bir hafta gidiyor. Ana malzeme keten tohumu olduğu için günlük miktarı geçmemek adına 1-2 dilimden fazla yenmemesini öneririm.

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı öğütülmüş keten tohumu (Keten tohumlarını kahve öğütme makinesinde çekebilirsiniz.)

1 avuç rondodan geçirilmiş ceviz

4 yemek kaşığı badem unu (Bademleri rondodan geçirerek elde edebilirsiniz.)

1 yemek kaşığı haşhaş

1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı susam

4 yemek kaşığı ayçekirdeği içi

1/2 çay kaşığı karbonat

4 kuru kayısı - küp doğranmış (Tatlı tuzlu karışımlarını çok severim. Özellikle ekmeklerde kuru meyveye bayılıyorum. Eklemeyi denedim ve enfes oldu.)

3 yumurtayı iyice köpük olana kadar çırpıyoruz. Sonra içine diğer tüm malzemeleri ekliyoruz.

Hepsini karıştırıp yağlı kâğıt serdiğimiz baton kek kalıbına döküyoruz. Sert bir hamur oluyor. Akışkan değil. 28 cm uzunluğunda baton kalıpta tam oluyor.

150 derece fırında 30-35 dakika civarında pişiyor.

Tarifin notu: Keten tohumu kist geçmişi olanlara ve çocuklara tavsiye edilmiyor. Doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.