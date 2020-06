Ben hiç mükemmel insan ya da hatasız kul görmedim. Ya siz?

Kimse mükemmel ya da hatasız değil. Ama mutlu ve başarılı insanlar tanıyorum.

Mutlu insanları inceliyorum. Kimseyi yargılamamaya özen gösteriyorlar ve kendileriyle barışıklar.

Hiç kimseyi, işlediği bir günahtan ya da hatasından dolayı ayıplamamak gerektiğine inanıyorum. Çünkü ayıpladığınız şey, başınıza gelmeden ölmezmişsiniz!

Günahsız kul da olmaz zaten. Önemli olan, hataların bile aslında iyi niyetle yapılmış olması ve tekrarlanmaması.

Bir de affetmeyi bilmek gerekiyor. İnsan önce kendini affetmeyi başarabilmeli. Affetmek bir seçimdir. Seçimlerimi yargılayıp, kınamaktansa affetmek yönünde kullanmaya çalışıyorum. Başarı derseniz, herkesin başarı tanımı kendine özel. Ama başarı nasıl geliyor derseniz, tek formülü var. Başarı, güçlü yönleri güçlendirerek geliyor.



Her şeyin en iyisi

Zayıf yönleri güçlendirmekten bahsetmiyorum. Elbette gelişim için onu da yapmak gerekiyor ama başarıyı aslında bize güçlü yönlerimize odaklanmamız getiriyor. Başarılı ve mutlu insanlar enerjilerinin büyük bir kısmını güçlü yönlerine odaklıyorlar. Yaptığınız, yapabildiğiniz şeyin en iyisini yapmak, başarıyı getiriyor.

Hiçbir bireyin her şeyde, her alanda en iyi olması beklenemez. Hele günümüzde iyi olmamız beklenen o kadar çok şey var ki, onların içinde boğulup gidiyoruz.

İşin sırrı aslında “Güçlü ve zayıf” dengesini kurabilmekte. Elinizdeki doğal güçlerle ve eğilimlerle savaşmayın, onları hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda kullanın.

Üstelik her şeyin bir zayıf bir de güçlü ifadesi vardır. Siz güçlü olanı seçin.

Bu, onu nasıl algıladığınız ve yansıttığınızla alakalı olarak değişir. “İhtiyaç duyuyorum”un güçlü ifadesi “Sahip olmak istiyorum”dur.

Mutlu ve başarılı olmak için; bilinçli yaşayın. Kendinizi iyi tanıyın, güçlü yönlerinizi, sizi motive eden şeyleri bilin.

Tanımlarınızı değiştirin, güçlü ifadeleri seçin. Egonuz sizin ne olduğunuza inandırıyorsa, o olursunuz. Güçlü yönlerinize odaklanın. Zayıf kuvvetlerinize de güçlüye çevirmek için yönlendirin. Ruhunuza, yaratıcı gücünüze, iç dünyanıza yatırım yapın.





En kısa günde Kısa Film Şenliği



Yılın en kısa günü, malum 21 Aralık... Institut Français Fransa, Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Sinema Derneği yılın en kısa gününde İzmirli sinemaseverlere bir kısa film şenliği hazırlamış. İsmini de esprili bir şekilde “En kısa günün kısa filmleri şenliği” koymuşlar.

Bu etkinlik kapsamında Fransız Kültür Merkezi’nin sinema salonunda çeşitli kısa filmler gösterilecek. Sinemaseverler kütüphanedeki bilgisayarlarda Türkiye’de hiç gösterilmemiş kısa filmleri izleyebilecekler.

Ayrıca 12. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali programından bir film seçkisi ve daha önce gösterilmemiş olan filmler, festival süresinde bu filmleri izleyememiş olan sinema everlerin yararına tekrar gösterilecek.

“Yılın En Kısa Gününde Kısa Film Şenliği” kapsamında sinema salonunda 30 kısa film ve her bilgisayarda 9 kısa film olmak üzere toplam 43 film gösterilecek. İyi seyirler dilerim.

Bilgi için; İzmir Sinema Derneği 0232 466 02 02





Güzel haberler



- Avrupa’nın en iyi klasik müzik ödüllerinden olan “Choc de Classic“ ödülü Fazıl Say’ın 2011 yılında kaydettiği “Pictures” albümüne verildi. Fazıl Say’ı zamanki gibi ayakta alkışlıyoruz.

- Fransa, Yaşar Kemal’e daha önce verdiği üst düzey “Legion d’Honneur” nişanının derecesini yükseltme kararı aldı. Türk edebiyatının büyük ismi Yaşar Kemal’e “Grand Officier dans l’Ordre National de la LÈgion d’Honneur” (Büyük-Subay) nişanını veriliyor.







Kötü haberler



- Emek Sineması için öngörülen projenin “uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zarar doğuracak nitelikte olduğu” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Son durum ise yargı Emek Sineması’nı yıkıma teslim etti. Emek Sineması için yapılabilecek tek şey, sadece kamuoyunun direnme gücü...