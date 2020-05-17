Beyaz yakalılar plazaya dönmeyecek

Virüsün dünyayı durdurduğu iki ayda dev bankalar, teknoloji şirketleri, hatta basın kuruluşları ofisleri eve taşıdılar ve işler tıkır tıkır yürüdü.



Başları bulutlarda plazalar boşaldı. Kimi bundan sonra belki uzun süre boş kalacak. Ticari emlak piyasasında büyük kırılmanın

ayak sesleri duyuluyor.



Amerika başta olmak üzere hafta başından bu yana birçok ülkede kontrollü açılma başladı. Ancak şirketlerin temkinli bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Korona günlerinde birçok şirket evden çalışma modeline geçti. Gelen haberler evden çalışmanın daha uzun bir süre devam edeceğini gösteriyor. Nitekim Twitter CEO’su Jack Dorsey çalışanlarının evden iş yapmaya devam edebileceğini açıkladı. Twitter çalışanlarının bir daha işe dönmelerine gerek yok! Dünyada birçok şirketin kiraladığı ofisleri boşaltma yönünde karar aldığı da söyleniyor.



İlk randevu 2021’e



Bir Twitter sözcüsü BuzzFeed News’e verdiği demeçte yaklaşımlarını şöyle özetledi: “Sunucuların bakımı gibi fiziksel mevcudiyet gerektiren işleri yapan işçilerin yine de ofise rapor vermeleri gerekebilir. Diğerleri ise geri dönmeme seçeneğine sahip.”

Jack Dorsey ise Twitter ofislerinin eylül ayından önce açılmayabileceğini vurguladı. Ofisler açılana kadar gereksiz tüm iş seyahatlerini askıya alan Twitter, 2020’nin geri kalanındaki tüm yüz yüze etkinlikleri de iptal ediyor. Gelişmelere bağlı olarak, 2021 için durumu yeniden değerlendirilecekler.



Yüzde 90’ı evde



Barclays Bankası’nın patronu da tek binada binlerce çalışan modelinin artık geçmişte kaldığını söylerken bankaların çalışma şeklinde de değişim yaşanacağının ipuçlarını verdi.

Bankanın Canary Wharf’daki devasa ana ofisinin birçoğunu kapatacağı sinyalini veren CEO Jes Staley, koronavirüsün uzun süreli bir etki yapacağını belirtti. Bankanın 80 bin çalışanının yaklaşık 70 bini evden çalışırken, Londra Canary Wharf’da çalışan 7 bin kişinin de çok azı ofise gitmeye devam ediyor.

Arkasından el salla



Staley’in açıklamasındaki, “Yatırım bankacılığı, çağrı merkezi ve kurumsal bankacılık çalışanları için alternatif olarak şubelerimizi daha fazla kullandığımızı göreceksiniz. 7 bin kişiyi aynı binaya koymak artık geçmişte kaldı. Daha fazla mesafelendirmeyle çalışmanın yollarını bulacağız” detayları önümüzdeki dönemin ticari emlak sektörü için nasıl zorlu geçeceğinin sinyali adeta.



Biz dahil hemen her ülkede birçok şirket, plazalarda kiraladığı ofisleri boşaltmaya kalkarsa, bu yöndeki kararlar emlak piyasasını altüst edecek. Bununla birlikte, taze hava koronaya karşı en büyük kozumuzken, bir kesim, çalışanların suni iklimlendirme ortamlarında çalışmasına vicdanen karşı. Üstelik verimlilikle ilgili sorun da yok. Görünen o ki virüs alt edilmeden ya da klima sistemlerinde yeni bir buluş olmadan beyaz yakalı ordusu plazaya dönmeyecek.



Evdeki gençlere umut verin!



TÜİK 2018 verilerine göre, Türkiye’de üniversite eğitimi almış gençler arasında işsizlik oranı yüzde 31. Esas Sosyal’in, 2016’da hayata geçirdiği İlk Fırsat Programı özellikle daha az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin karşılaştıkları fırsat eşitsizliği sorununa çözüm modeli sunuyor. İlk Fırsat Programı kapsamında bugüne kadar 95 genç, iş birliği yapılan sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başladı. Katılımcıların STK’larda çalıştıkları süre boyunca maaşları, Esas Sosyal ve Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşan 21 Kurumsal Destekçi tarafından karşılandı. Programın yeni dönemi 6 Temmuz 2020’de başlayacak.



İş birliği çağrısı



Esas Sosyal, Kovid-19 sürecinde de gençlere desteğine devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle iptal edilen pek çok eğitim ve seminerin yarattığı boşluğu online etkinliklerle doldurup, öğrencilerin istihdam yolculuğuna hazırlanmasına destek vermek amacıyla #gençlereumutverin” kampanyası başlattılar. Online söyleşiler, webinarlar, video paylaşımları ve online kariyer panellerinin yer aldığı kampanyayı değerlendirilen Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, “Gençlerin ülkemizin yarınları olduğuna inanıyorum ve farklı sektörlerden kurumları bu vizyonu paylaşmaları için iş birliğine davet ediyorum” dedi.













Sanatla interaktif randevu



Yemeği internetten sipariş ediyor, konseri orada izliyor, müzeleri orada geziyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki müzeler dijital ortamda ziyaret edilebilirken, korona günlerinde sanal gezi turları düzenliyor! Bugünlerde reytingi en çok artan kanal herhalde İnci Aksoy’un yıllar önce kurduğu ARTtv olsa gerek! Aksoy’un, “Sanatla Randevunuz var” sloganıyla 2008’de kurduğu, Türkiye’nin ilk online sanat televizyonu ARTtv, güncel sergileri, sanatçılarla özel röportajları, Türkiye’den ve dünyadan müzeleri, sanat fuarları ve bienalleri sanatseverlerle buluşturuyor. ArtStore bölümünden genç sanatçıların eserleri satın alınarak destek sağlanabiliyor.















İleri görüşlü

İnteraktif yapısıyla sanatın her dalından binlerce videonun yer aldığı ARTtv’nin, aylık ortalama 50 bin videosu görüntüleniyor. 12 yıldan bu yana Türkiye’nin en zengin görsel sanat arşivi olma özelliğini taşıyan ARTtv’den, birçok Güzel Sanatlar Okulları’nda kaynak olarak faydalanıyor. 12 yıldır Türkiye’deki önemli ve güncel sergileri, sanat etkinliklerini sanatçı ve küratör anlatımıyla sanatseverlere sunan ARTtv, Türkiye’nin sanat arşivini barındıran önemli bir sanat platformu. Bill Gates gibi İnci Aksoy’dan da şüphelenmekteyim! Bugünlerin geleceğini yıllar öncesinden tahmin edip, böyle bir dijital platformu hayata geçirmek ancak güçlü bir öngörüyle açıklanabilir!



Tam detoks zamanı



Detoks ve sağlıklı beslenme programları, özel terapiler ve uygulamalarla destekleniyor. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için bir izolasyon döneminden geçiyoruz. Bu dönemde güneş ışığından ve açık havadan uzakta, hareketsiz geçen günler hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Aldığımız kilolardan ve biriktirdiğimiz toksinlerden arınmak için harekete geçmenin tam zamanı.













Sağlığa esnek rezervasyon





Ünlü modeller Kate Moss, Naomi Campbell bu yıl Bodrum’a gelecek mi, bilinmez. Eminim herkes gibi onlar da kaloriye kalori dememiştir. Belki özel jete atlayıp arkadaşlarıyla geliverirler, belli mi olur! Bodrum’da hazırlıklarını tamamlayıp kapılarını açmaya hazırlanan kurumlardan biri de dünya jet-setinin yaz aylarında kapısından ayrılmadığı The Life Co Bodrum. Tesis, ‘Yerini şimdiden ayırt, programa dilediğin zaman katıl’ kampanyası başlattı.



Prosedürlere uygun şekilde, nano teknoloji ürünü dezenfektanlar ve ultraviyole ışın çubuklarıyla özel olarak sterilize edilen odalar, ortak alanlar, el değmeden ozonla temizlenen besinlerle hazırlanan sağlıklı öğünler ve beslenme programlarıyla misafirlerini bekliyorlar.

Kampanya yaptı

Sınırlı sayıda oda ve sınırlı sürede özel fiyatlarla geçerli kampanya kapsamında misafirler rezervasyonunu bugünden yapıp gideceği tarihi daha sonra belirleyebiliyor. Esnek rezervasyon imkânı sayesinde 14 gün önceden rezervasyon değişikliği de yapılabiliyor. Vücudun kendini iyileştirme gücü ve bedensel, zihinsel ve ruhsal yenilenme yaklaşımıyla, 15 yılı aşkın tecrübeyle hazırlanan ve dünya jet-set’inin müdavimi olduğu TheLifeCo Wellbeing programları kısa sürede sağlıklı kilo kontrolünü, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve genel bir iyilik halini hedefliyor.