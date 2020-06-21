Bir masalın içinde...

Asırlık ağaçların olduğu bir bahçe, şirin bir villa, organik ürünlerin olduğu bir bakkal, doğal yiyecekler ikram eden bir kafe, oyun oynayan mutlu çocuklar...

İstanbul’un en iyi korunmuş semtlerinden Arnavutköy ile Etiler’in birleştiği noktada, ağaçlar içinde, dört katlı villanın alt katında sevimli mahalle bakkalını göreceksiniz. İçeri girdiğinizde gözleriniz, “Ne istemiştin evladım” diyen bakkal amcayı arıyor. Ama burası organik market!

Raflarda gümüş suyu, baharat, bakliyat, beyaz toz biber, ahududu reçeli, siyah sarmısaklı un, siyez eriştesi, siyah sarmısaklı sabun, gümüş sabunu, yulaflı cevizli çikolata, unsuz kıtır kraker, kakaolu üzümlü kurabiye, üzümlü cevizli biscotti, reçeller, zeytin, kaju ezmesi, güneş sonrası bakım spreyi, hurmalı cezerye, nane, kekik, sedir, limon çemeni uçucu yağı, pirinç unu, çörekotu yağı, domates püresi, greçka unu, buğday ezmesi, maş fasülyesi, arap unu, mürdüm eriği marmelatı, arpa unu, işkembe çorbası, organik meyve suları, makarnalar, organik çam balı, kombucha çayı, zencefil çayı gibi ürünler yer alıyor.

Yeşillikler içinde

Ürünlerin çoğu organik, doğal ürünleri de var. Modern zaman bakkalından online sipariş de verebiliyorsunuz.

Masal evi konseptli mekân. 10 yıl önce çocuklara yönelik doğum günü başta olmak üzere farklı etkinlikler için tasarlanmış. Çocuk deyince akla gelecek hemen her türlü şeyi bir arada bulabileceğiniz. Masal evinin, çocukların oynadığı, içinde minik kulübelerin de olduğu, asırlık ağaçların da olduğu bir bahçesi var.

Yöresel ürünler

Markanın kurucusu Pelin Ulusoy Tepret konseptlerini şöyle anlatıyor: “Doğal ve organik beslenmenin leziz tatlarını mutfağımızda bir araya getirelim istedik. Kafede tüm yiyecek ve içecekler yüzde 100 organik ürünlerle hazırlanıyor. Karadeniz yaylalarından Karayaka’dan gelen etler, Kelkitli çiftçilerin ürettiği taze süt, Ardahan Göle’nin tereyağı. Beyaz un ve şeker kullanmıyoruz. Tüm hammaddelerimizi mevsiminde temin ederek geleneksel yöntemlerle hazırlayıp, saklıyoruz. Afyon’dan ilk üreticisinden aldığımız çileklerle şekersiz reçeller yapıyoruz. Peynirlerimizi Kars’ta geleneksel yöntemlerle üretilen, gezen hayvanların sütlerinin kullanıldığı, doğal şirden mayası ile üretilmiş kendine özel aromalara sahip olan peynirlerden seçiyoruz. Süt ve yoğurtlarımızı Gümüşhane Kelkit ve Gökçeada bölgelerinden getirtiyoruz. Kuru meyvelerimizi doğallığı ve tohumlarının kalitesi ile koruma altına alınan Mut’un yaylalarından sağlıyoruz. Hurmalarımız analizleri yapılmış, pestisit içermeyen özel bahçelerde yetişiyor.”

Ev gibi kulüp

Yerleşke diyebileceğimiz binada yetişkinler de unutulmamış; organik giyim, aksesuar, organik gıda, organik temizlik, kozmetik, organik evcil hayvan ürünleri de bulunuyor. Yaşam kültürü markasının yaratıcısı Pelin Ulusoy Tepret eski bir bankacı. Çocukları olunca sağlıklı ve organik yaşama ilgisi artmış. Markası için, “Türkiye’de bu işlere gönül veren ev gibi yaşam kulübü anlayışıyla 8 senedir aynı ruhla, misafirlerimizle birlikte, sağlıklı yemeğin, okumanın, hep birlikte öğrenerek gelişimin tadını çıkarıyoruz” diyor. Tüm ailenin katılabileceği eğlenceli oyunlar ve organizasyonlar ile farklı alternatifler sunan partileri özellikle çalışan ebeveynler tarafından tercih edilebilir.

Meşenin altında büyük buluşmalar

Mekânın bahçesinde 150 yıllık bir meşe ağacı var. Doğayla iç içe bu ortamda şirketler, eğitim toplantıları, yemekleri, yıl dönümü kutlamaları, basın toplantıları gibi kurumsal etkinlikleri de yapıyorlar.

Çocuk odaklı

Pelin Ulusoy Tepret, çocuk eğitim setleri, kitapları, oyuncaklar, kozmetik, organik kıyafetler, aksesuar, kostümler, beslenme, duyu bütünleme oyuncakları, parti ürünleri, mobilyaları, çocuk odası gibi aradığınız her şeyi toplu halde aynı mekanda bulabileceğiniz bir konsept yaratmış. Kitabevi bölümünde ağırlıklı İngilizce olmak üzere çocuk kitapları, sanat - kırtasiye ürünleri, yetişkin kitapları satılıyor. Kitapçıyı gezerken Pelin Hanım’a korona döneminde en çok ne siparişi aldıklarını sordum. Hiç almadıkları kadar puzzle siparişi almışlar, çocukların anne babalarıyla birlikte yapabilecekleri marangozluk oyuncakları da çok istenmiş.

Pelin Ulusoy Tepret, Arnavutköy’de adı gibi ‘mutlu bir yuva’ yaratmış. Organik bakkalın ve kafenin ürünleri online sipariş verilebiliyor.

Online ilgi

Kafenin menüsündeki kurabiye ve pastaları dışarıya da servis ettiklerini söyleyen Pelin Ulusoy Tepret, bulaşıkları limon, sirke ve organik deterjanları kullanarak temizlediklerini vurguluyor. Minikler kitabevinde çocuk kitaplarına bakıp oynarken, kendileri için hazırlanmış atölyelere girerken büyükleri kafede seminerlere katılabiliyor.

Darüşşafaka için son hafta

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı 28 Haziran Pazar günü, Türkiye’nin 24 ilinde yapılacak. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde ediyor.

Biliyorsunuz tam burslu, yatılı, kolej eğitimi fırsatı sadece Darüşşafaka’da var. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Darüşşafaka, başvuru tarihini 22 Haziran’a kadar uzatmıştı. Minik adaylar için bugün ve yarın hâlâ başvurma şansı var.

İyi eğitim hakkı

Ülkemizin bütün çocuklarının iyi bir eğitim alma hakkı olduğunu düşünen hayırsever kişiler tarafından 1863’te kurulan Darüşşafaka, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşılayarak, onları en iyi biçimde yetiştirerek liseden mezun ediyor. Darüşşafaka Lisesi’ni bitiren öğrenciler, İngilizce bilen, bilgisayar kullanabilen, bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan bilgili gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.