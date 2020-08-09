Esenler’in kaderi değişti

İstanbul’un en yoksul kesiminin yaşadığı Esenler, son yıllarda çok hızlı bir dönüşüme sahne oldu. İnsanlara iş imkanları yaratılıyor, doğal yaşam destekleniyor, yaşlılara el uzatılıyor. Son sürat süren kentsel dönüşümle de ilçede deprem riskinin sıfırlanması hedefleniyor

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Millet Parkı’nın içinde yer alan, çocukların tarım uygulamalarını öğrendikleri araziyi gezmek için buluştuk.

Esenler Belediyesi, kendi bütçesiyle millet bahçesi yapan tek belediye... Asırlık Metris Kışlası semt sakinlerinin nefes aldığı Millet Bahçesi’ne dönüştürülmüş. Esenler Belediyesi tarafından, 183 dönümlük kışlada yapılan 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne gelen aileler, şehrin gürültüsünden ve stresinden uzak bir şekilde kuş sesleri arasında piknik yapıyorlar.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan ve büyük bir kısmı doğal yeşilliklerle kaplı olan araziye park bünyesinde; yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlikler, piknik, çocuk oyun ve eğlence, sosyal etkinlik alanları, yaşlılar için İkinci Bahar Kıraathanesi, Meyve Bahçesi, gölet ile açık hava kitap okuma mekânları yer alıyor.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu

Kaderi değişti

Esenler İstanbul’un en yoksul kesiminin yaşadığı semtlerdendi. Başkan Göksu, sosyal belediyeciliğin çağdaş uygulamalarıyla ilçenin kaderini değiştirmiş. Yaklaşık 60 bin Suriyelilerin de yaşadığı bölgede işsizlik en büyük sorun. Bu nedenle gençleri eğitip iş fırsatları sunuyorlar. 550 bin nüfuslu ilçede eğitim, yoksullukla mücadele ve istihdam; atık yönetimi, yol, su, temizlik gibi temel belediyecilik hizmetleri kadar önemseniyor.

Başkan Göksu ekonomik, kültürel ve sosyal projeleri birlikte yürütüyor. Bu sayede Esenler 2009 yılında, İstanbul’un suç oranı en yüksek 3’üncü ilçesiyken, bugün en az suç işlenen dört ilçeden biri durumuna geldi. Başkan ile değişen Esenler’i konuştuk.

Acil Hayat Kolyesi

Esenler’de insanların hayatına dokunan projeler yapıyorsunuz. Örnek verir misiniz?

2013 yılında hayata geçirdiğimiz, “Acil Hayat Butonu” projesi ile yaşlıların imdadına yetişiyoruz. Bazı yaşlılar var ki kapılarını aylarca kimse çalmıyor. Bu nedenle konuşmayı unutan yaşlılar oluyor. Onların hepsini tespit ettik.

Kablosuz bağlantı sistemi ile çalışan, “Acil Hayat Kolyeler”ni ilçedeki kimsesiz yaşlılara teslim ettik. Telefon çevirmeyi de ortadan kaldıran proje ile ihtiyaç halinde evinde ve sokağında butona basan yaşlının bilgileri Toplumsal İletişim Merkezi’ne (ESTİM) anında ulaşıyor. Proje için tahsis edilen özel hat ile yaşlılar, sadece acil durumlarda değil; herhangi bir ihtiyaç halinde de belediye ekiplerimizden yardım talep edebiliyor. İlacını isteyen, meyve isteyen, gezmek isteyen, hastaneye gitmek isteyen oluyor, görevlilerimiz hemen gidiyor. Şimdi Millet Parkı’na yakın noktada bir de yaşlı bakım evi inşaatına başlayacağız.

Sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiğiniz bir proje var mı?

Çok var, mesela Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi (EDİM) sosyal belediyeciliğin en çağdaş uygulamalarından birisi. Çağdaş bir ortamda ihtiyaç sahibi ailelere dijital bir kartla alışveriş yapma imkanı sunarak, Esenler’de açlık sınırında ve altında yaşayan yoksul vatandaşlara her türlü gıda, giyecek, dayanıklı ev eşyası, sağlık ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıyoruz. Hayırsever vatandaşlar, istediği takdirde bağışladığı malzemenin, hangi tarihte, kime, ne zaman ve kim tarafından teslim edildiğini görebiliyor. Ailenin ihtiyaç durumuna göre her ay EDİM kartlara para-puan yükleniyor ve ihtiyaç sahipleri bu kartlarla markette alışverişini yapıyor. Proje için belediyenin bütçesinden herhangi bir ücret çıkmazken, organizasyon hayırsever iş adamları tarafından yürütülüyor. Hemen yanında da istihdam merkezini kurduk. 2009 yılında 5.500 kişi sosyal marketten yararlanırken bugün sayı 600’e düştü. Çoğuna iş bulduk, böylece sistemden çıktılar. Bu istihdam projeleri sayesinde gerçekleşti.

Deprem riski bitiyor

Kentsel dönüşüm ne aşamada?

İlçede 11 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 bini yenilendi. Konutların yaklaşık 6 bini kamu ile geriye kalanı ise özel sektör kamu iş birliği ve özel sektör ile şahıslar aracılığıyla dönüştürüldü.

Esenler’de yıllardır süregelen imar sorununu da çözüme kavuşturup, riskli yapıları kurtardık.

11 yıl önce göreve geldiğimde Esenler’in yüzde 86’sının ruhsatsız, imarsız ve eski yapılardan oluştuğunu gördüm. Başlattığımız dönüşüm ile şimdi Esenler’de sıradan bir daire 500 bin TL’den başlıyor. Esenler’in yüzde 72’si yeşil alana ayrılan bir şehir oldu. Hedefimiz 2023 yılına kadar Esenler’de riskli yapıların büyük bölümünü bitirmiş, Cumhuriyetimizin 100. yılında Esenler’i deprem riskinden kurtulmuş bir ilçe haline getirmek.

On binlerce yeni istihdam

İstihdam tarafında nasıl projeler yürütüyorsunuz?

İşverenle iş arayanları buluşturan Esenler Kariyer Merkezi (ESKAM), ilçemizdeki işsizlere umut kapısı oldu. İş- Kur ile iş birliği içerisinde işsizlik sorununa çözüm aradık. ESKAM bir yandan işsizlere iş imkânı sunarken diğer yandan meslek edindirme kursları ile iş sahibi olmalarına imkân sağlıyor. İşçi arayan şirketlerle tek tek bağlantıya geçerek, işsizlerle işverenleri bir araya getiriyor ve yüz yüze görüşmelerini sağlıyoruz.

11 yılda yaklaşık 42 bin 500 işsize umut olan ESKAM, iş dünyasının emek talebi nabzını tutarak işverenlere lojistik destek de sağlıyor. Esenler 2009 yılında, İstanbul’un suç oranı en yüksek 3’üncü ilçesiyken, bugün en az suç işlenen dört ilçesinden biri durumunda.

Bu sosyolojik değişim entegre projeler sayesinde sağlandı.

Şifa Bahçesi de var

Doğal yaşamı desteklemek için neler yapıyorsunuz?

İçinde meyve ağaçları, sebzeler, şifa bitkileri ve hayvanlardan oluşan 12.500 metrekare alana sahip Meyve Bahçesi’nde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden temin edilen tohumlardan ürünler yetiştirerek, ‘atalık tohum’ mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu tohumların ilerleyen zamanlarda tarımla uğraşan Esenler halkına dağıtacağız. Tarım yapıyorsa götürüp memleketinde ekecek. Meyve Bahçesi’ni günlük 1.000, hafta sonları ise 4.000’i aşkın vatandaş ziyaret ediyor. Meyve Bahçesi’nde bir de ‘Şifa Bahçesi’ var. Bitki florası zengini olan ülkemizden getirdiğimiz şifalı bitkilerin faydaları ve nasıl yetiştirildikleri vatandaşlara anlatılıyor, vatandaşın şifa bulmasına vesile olunuyor. Esenler’deki çocukların hayvan sevgisi kazanması, hayvanları beslemeleri için “Çiftlik Park” yaptık. Bu çiftlikte; tavuk, tavşan, kaz, ördek, keçi, koyun, hindi ve keklik besliyoruz.

Canlar için Mamamatik

Sokak hayvanları için proje yürütüyor musunuz?

Hem sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenme ve su ihtiyacını karşılamak, hem de vatandaşlarda sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Esenler’in belli noktalarına Mamamatik’ler koyduk. Özel bir firma işbirliğinde yaptık. Vatandaşlar büyük ilgi gösteriyorlar. 1 TL atıldığında makinenin haznesinden kuru mama veya su yeme kabına dökülüyor. Orada toplanan paralarla özel firma mamamatiğin yemlerini karşılıyor. Belediye olarak biz sadece yer gösteriyor ve denetimlerini yapıyoruz. Mamamatikler sayesinde sokak hayvanları ihtiyaçları olan kuru mama ve taze suya kolaylıkla ulaşıyor. Esenler’in birçok noktasına bu mamamatiklerden yerleştireceğiz.

Arkas’a 800 milyon dolarlık güven

Pandeminin ekonomiler üzerindeki etkisinin azaldığını gösteren güzel haberler alıyoruz. Misal, geçtiğimiz günlerde finans piyasaları Arkas Holding’in, 800 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisine imza attı. Arkas Holding’in refinansman kredisi için Yapı ve Kredi Bankası liderliğinde 18 banka ile yapılan anlaşmanın imzaları İstanbul’da Arkas Holding ile Yapı ve Kredi Bankası yöneticilerinin katılımıyla atıldı.

Denizcilik, liman işletmeciliği ve deniz, kara, demir, havayolu taşımacılığını entegre halde sunduğu lojistik hizmetleri gibi ana iş kollarının yanında gemilere yakıt ikmalinden otomotive, sigorta hizmetlerinden bilgi sistemlerine ve turizme kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Arkas, bir yandan yatırımlarına devam ederken diğer yandan da ekonomik konjonktüre uygun finansal önlemler alarak, bilançosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Arkas Holding Mali İşler Başkan Yardımcıları Cenk Sivrioğlu ve Orhun Alşan, sendikasyon kredisi anlaşmasının imza töreninde; finans piyasalarının Arkas’a duyduğu güvenin bir göstergesi olarak kamu ve özel bankalardan oluşan bu kadar geniş katılımlı refinansman desteği sağlanabildiğini söyleyerek bankalara iş birlikleri için teşekkür ettiler.

Dış ticarete hizmet

Arkas’ın ana iş kollarından denizcilik ve lojistik sektörlerinde öncü olmaya devam edeceğini belirten Sivrioğlu ve Alşan; denizcilikte uluslararası konteyner taşımacılığında dünyanın en büyük 25 şirketinden biri olan Arkas’ın, güçlenen finansal yapısının desteği ile büyümesini sürdürerek Türkiye’nin dış ticaretine artan ivme ile hizmet sunacaklarını belirtti.