Ruhsal ve bedensel sağlığımızı düşünerek Kovid-19 öncesinde olduğu gibi korona günlerinde de bol lifli gıda tüketmemiz şart. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, sağlıklı genç bir erişkin için günlük lif ihtiyacının 35 gr civarında olduğunu söylüyor. Bu da yaklaşık 10 adet orta boy havuca isabet ediyormuş. Mevsim gereği havuç, lahana (beyaz, kara, Brüksel), pırasa, portakal ve armut bol lif içeren gıdalar. Prof. Dr. Metin Başaranoğlu’nun, Alfa Yayınları’ndan çıkan, “İçimizdeki Çernobil” adlı kitabını okudum. Korona ile birlikte yaşayacağımız gerçeğiyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik kitapları da artık okumalarınız arasına almış durumdayız!

10 adet havuç!

İçimizdeki Çernobil adlı kitaptan aktarıyorum:

“Bakla, taze fasulye, domates, soğan sarımsak tüketmeyi unutmayın. Lifli ürünler bağırsaklarınızda bulunan ve yaklaşık 1.5-2 kg ağırlığındaki mikroplar krallığını beslemek için gerekli. Bu dönem, bir nevi panda gibi yaşayacaksınız. Pandalar, uzun saatler boyunca bambu (hint kamışı) yerler, yemedikleri zaman da uyurlar. Bambu kamışı bol lif içerir, sindirimi zordur, enerji içeriği düşüktür. Bol lifli ürünleri bağırsaktaki mikrobiyoma’ya sunarsanız dost mikroplarınız çoğalır, onların ürettiği kimyasallar da bir yandan sinirler aracılığıyla ruh ve beden sağlığınızı düzeltirken, diğer taraftan da bedeninizi ayakta tutar.”

Mikrop fabrikası!

Bağırsaklardaki mikropların ürettiği ürünler incelendiğinde tıpkı bir ilaç fabrikasının ürettiği ilaç formülleri gibi yapılara benzediği anlaşılmış. Ancak onlardan farklı olarak, bağırsakta yerleşmiş olan bu mikropların kurduğu fabrikaların sayısı ve ürettikleri tüm dünyada var olan ilaç fabrikalarının ve ürettiklerinin sayısından daha fazla. Başaranoğlu, “Bu ürünlerin kimyasal yapılarını ve ne işe yaradıklarını çözümleyebilsek ruhsal ve bedensel hastalıklardan kurtulabileceğiz. Bitki temelli beslenenlerin vücuduna daha fazla vitamin C, E, bol lif, folik asit, potasyum, magnezyum, karoten ve flavonoid gibi fitokimyasallar girer. Bu da beraberinde kronik hastalıklardan uzak yaşlanmayı ve beklenen yaşam süresinin daha uzun olmasını sağlar.”

Namazlarımız evde

Bağırsaklarda yaşayan faydalı bakterilerin en büyük düşmanı ise endüstriyel gıdalar. Cips, kola, meşrubat, işlenmiş şeker ürünleri, et ve şarküteri türevlerinden uzak durmamız gerektiğini hatırlatan Başaranoğlu, “Ellerimizi sabunla yıkayacağız, evde kalmaya devam edeceğiz, Sarılmak, kucaklaşmak yasak.

Namazlarımızı evde kılacağız. İftar ve sahur buluşmaları yapmayacağız. İftar sahur arası bol sıvı tüketeceğiz. Bol uyuyacağız” diyor.