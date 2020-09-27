Lucretia müzeden kaçıyor

Hani şu elinde bıçağı, yüzünde sonsuz can sıkıntısı ifadesiyle 400 yıldır duran kız! Cranach’ın bu eseri de dahil olmak üzere pek çok önemli sanat eseri satışa çıkıyor. Çünkü pandemide kapılarını kapatan müzeler artık sıfırı tüketti

Sanat sektöründe pandemi nedeniyle tarihte görülmemiş gelişmeler yaşanıyor. Ziyaretçi kabul edemeyen müzeler gelir çıkmazında. Anlı şanlı müzeler çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlanıyor. Hal böyle olunca, büyük müzeler, paha biçilemez koleksiyonlarını satıyor. Brooklyn Müzesi, finansal sorunlarını azaltmak için, koleksiyonundaki, Rönesans ustası Lucas Cranach ve 19. yüzyıl ressamı Gustav Courbet’in eserleri de dâhil olmak üzere 12 eseri, önümüzdeki ay Christie’s müzayede bloğunda satacak.

Çaresiz kaldı

New York Times’a göre, her birinin fiyatı 30 bin ile 1.8 milyon dolar arasında değişeceği tahmin edilen sanat eserlerinin satışından elde edilen gelir, yaklaşık 160 bin eseri içeren Brooklyn Müzesi koleksiyonunun bakımı ve maaş ödemeleri için kullanılacak.

Mart ayında ziyaretçilere kapatılmasından bu yana daha da karmaşık hale gelen mali zorluklarla mücadele eden müze, sanat eserlerinin bakımı için yılda milyon dolarlar harcıyor.

Christie’nin satışı, pandemiden dolayı ekonomik darboğaza giren kurumların onları büyük yapan koleksiyonlarının değerinin azalmasını göze alacak noktaya geldiğini gösteriyor.

Christie’s müzayedesinde Cranach‘ın, ‘Lucretia’nın Ölümü’ tablosunun 1.8 milyon dolara satılması bekleniyor.

Büyük ustaların önemli eserleri

1 ve 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Christie’s müzayedelerinde satışa sunulanlar arasında manzara resmi denilince akla ilk gelen isimlerden Camille Corot’nun ve Barbizon ekolünün önde gelen ressamlarından Charles-François Daubigny’nin resimleri de yer alıyor.

Batan geminin malları bunlar!

Pandemide daha neler göreceğiz kim bilir! Kim derdi ki lüks perakende devi Harrods bir gün outlet açacak! Knightsbridge’deki lüks mağaza, koronavirüs nedeniyle satılmayan ürünlerini eritmek için, Batı Londra’da bulunan Westfield adlı AVM’de iki katlı Harrods Outlet’i açtı.

Michelangelo çalışanları koruyacak

Sanat sektöründe inanmanın zor olduğu bir haber de Royal Academy of Arts tarafında. Mali açıdan zor günler geçiren müze, Michelangelo’nun başyapıtı, 100 milyon dolar değer biçilen, bitmemiş mermer heykelini satışa çıkarmayı planlıyor.

Bir grup kraliyet akademisyeni, müzenin çalışanları işten çıkarmak yerine, Michelangelo’nun Taddei Tondo olarak bilinen, 515 yaşındaki mermer heykeli satması gerektiğini düşünüyor. Salgın nedeniyle müzelerin daha uzun süre ziyaretçi kabul edemeyeceği gerçeği göz önüne alındığında, Royal Academy’nin içine düştüğü mali zorluk nedeniyle eseri satışa çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Michelangelo’nun bitmemiş mermer heykeline 100 milyon sterlin değer biçiliyor

Dört yıllık okuldan iki meslekle mezun olmak mümkün

Eğitim almanın, sonrasında da iş bulmanın giderek güçleştiği günümüz, kendi dinamiklerini de beraberinde getiriyor. Yıllarca tek bir meslek ve kariyerde tıkılıp kalmanın verdiği monotonluk, günümüz gençlerini sadece para kazanma arzusundan fazlasını istediklerini gösteriyor.

Dönemin dinamikleri böyle olunca birçok eğitim kurumu da gençlerin bu isteklerine yanıt verebilmek için eğitim anlayışlarını değiştirip gençlere istediklerini doğru şekilde vermek istiyorlar.

Zihniyet değişimi

Mesela İstanbul Rumeli Üniversitesi bunun için profesyonel bir yaşam ve eğitim uyanışı olarak adlandırabileceğimiz Slash Generation sistemini hayata geçirdi.

Sistem, tek bir meslekle ya da uğraşla yetinmek istemeyip, sahip olduğu yeteneklerin tümünü birer hobi olarak kalmaktansa profesyonel bir seviyeye çıkarmak isteyen günümüz kuşağına hitap ediyor.

Aynı zamanda mühendis ve sosyal medya uzmanı, köşe yazarı ve ressam, pilot ve grafiker olmak istiyorsunuz. Neden olmasın!

Sertifikalı program

Bu sistemde öğrenciler bir ana dalda eğitim alırken, istediği ya da hobisi olan bir alanda çift ana dal, yan dal yapabilir ya da sertifika programlarına katılarak kendini bambaşka bir alanda da geliştirebilir. Örneğin bilgisayar mühendisliği okurken yazılım sertifika programını da tamamlayarak yazılım uzmanı da olabilir ya da gastronomide çift ana dal yaparak aşçı ya da pastacı da olabilirsiniz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, gençlerin mezuniyet sonrasında iş bulmalarını kolaylaştıracak, geçer akçe niteliği taşıyan sertifika programlarını eğitim sürelerine eklediklerini söylüyor. Dodurka, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Hayatta birden çok şey yapmak isteyen gençlere rehberlik ederek içlerindeki cevherin ortaya çıkması için çeşitli sertifika programları seçenekleri sunuyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak öğrencilere sunduğumuz direkt mesaj ise şu: Çok şey olabilecekken neden tekle yetinesin?”