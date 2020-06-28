Borsada kim milyoner olur?

Koronavirüs salgını yüzünden piyasalara sürülen “ucuz” para, tüm dünyada borsaların yıldızını parlatmış durumda. Türkiye de bu yükseliş rüzgârını arkasına alan ülkelerden biri.

2020’ye girilirken borsada (BIST İstanbul) yatırım yapan yerli hesap sayısı 1.2 milyon civarındaydı. Şimdilerde bu rakam 1.5 milyonu aşmış durumda.

Demek oluyor ki, ekonomiyi koronavirüsün çok kötü vurduğu yılın ilk yarısında borsada açılan hesap sayısı yüzde 25 arttı. Yani bir anda borsaya 300 bin yeni oyuncu girdi. Ve bu oyuncuların büyük çoğunluğu; “küçük yatırımcı.”

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Borsa denildiği zaman bir durmak gerek. Parayı mevduata yatırdığında 1 yılda elde edeceği kazancı, borsada 1 günde kazanacağını düşünenleri buradan uyarmak isterim.

Borsada, gelecek gördüğünüz, temeli ve hedefleri sağlam şirketlerin hikayelerine uzun vadeli yatırım yapmak inanın gelecekte sizi mutlu eder. Kısa vadeli al-sat işlemlerin sonu ise genelde hüsranla biter.

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Borsaya yeni girenlerin; dünya borsalarında bugüne kadar en çok parayı kazanan ve kazanmaya devam eden Warren Buffett’ı örnek almasında büyük fayda var.

Hürriyet Kitap tarafından yeni basılan “Ortak ol, zengin ol” kitabındaki (Yazar: Burçin Mavituna) yatırımcı tavsiyeleri bu noktada oldukça değerli.

Yaşlı Kurt Buffett’ın “İyi bir fırsat karşısında disiplin ve sabırla yola devam edin. Spekülasyon yapmayın, yatırım yapın” sözünden yola çıkarak kitapta yer alan bir hikayeyi anlatmakta yarar görüyorum. İşte hikayemiz...

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Size iki seçenek sunuyorum.

Birincisi size bugün hemen 1 milyon TL verebilirim.

İkincisi size bugün 1 TL veririm ve gelecek 30 gün (1 ay) süresince her gün önceki günün iki katını verecek şekilde devam ederim. Yarın 2 TL, diğer gün 4 TL ve diğer gün 8 TL şeklinde...

Hangisini tercih edersiniz?

Muhtemelen hemen herkes ilk seçeneği yani 1 milyon TL’yi cebine koymayı seçecektir. 1 TL, 2 TL, 3 TL ile zaman kaybetmek yerine...

Ama gelin görün ki, kazın ayağı pek öyle göründüğü gibi değil.

Çünkü; hiç acele etmeden mantıklı düşünerek karar veren, geleceği okuyan, sabrederek ikinci seçeneği tercih edenler 21. gün geldiğinde 1 milyon TL’yi kazanıyor. 1 ayın sonunda ise cebine tam tamına 536 milyon 870 bin 912 bin TL’yi koymayı başarıyor.

Bir tarafta 1 günde 1 milyon TL; diğer tarafta 1 ayda 536 milyon TL.

Karar sizin.