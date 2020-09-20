‘Henüz milyarlık değiliz ama hikayemiz heyecanlı’

Genç kuşağı yakalayarak yıldızı parlayan Les Benjamins, global devlerle yaptığı işbirliği serisini “Coca Cola koleksiyonu” ile sürdürüyor. Markanın yaratıcısı Bünyamin Aydın, “Hedefimiz dünya devi olmak. 15 yılda ciddi bir noktaya gelmeyi planlıyoruz. Sürprizimiz çok” diyor









Pandeminin hemen öncesinde, mart başında düzenlenen Paris Moda Haftası’ndaki defilesi sonrasında Bünyamin Aydın (nam-ı diğer Les Benjamins) ile yaptığımız sohbette not almışım:

“Düşünün dünya markaları bize gelip ‘Birlikte iş yapalım’ diyor, gençlere dokunmak için. Milyarlık dev bir marka değiliz ama hikayemiz heyecan yaratıyor. Yakında dünya çapında iki büyük işe imza atacağız.”

Tüm dünya pandemi şokuyla meşgulken genç girişimci durmadı; çok çalıştı, sözünü tuttu ve Paris’te bahsettiği projelerden birincisini hayata geçirmeyi başardı.

Bünyamin Aydın, hazır giyimde, dünya içecek devi Coca Cola ile çalışan ilk Türk tasarımcı oldu. İki markayı bütünleştiren özel de bir koleksiyon hazırladı.

İstanbul merkezli lüks sokak giyim markası Les Benjamins’in 220 milyar dolar piyasa değerine sahip ABD’li ikon marka için hazırladığı bu yeni koleksiyon yarından itibaren raflarda.









İki üniversite bıraktı!

Gelelim “Les Benjamins” markasının hikayesine... Bünyamin Aydın’ın kendisinden dinleyelim:

“Ailem 50 yıldır tekstil sektöründe. Türkiye’den, anlı şanlı global markalara üretim yapıyorlar. Çocukluğumdan bu yana aslında bu dünyanın içindeyim. Babamı 2009 yılında kaybettik. Babamın bir hayali vardı; ‘Ülkemin markası olsun.’ Heyecanım işte buradan geliyor. O dönem Bilgi Üniversitesi’nde reklamcılık okuyordum, ikinci sınıfta bıraktım. İsviçre’de Uluslararası İlişkiler okumaya başladım, orayı da altı ay sonra bıraktım. İçimdeki sese kulak verdim ve kendi işimi kurdum. ‘Biraz girişimcilik vardı ruhumda’ diyebilirim. Bu yolculukta yolumu açan kişi Annem oldu. Aslında her zaman pek olmaz öyle; ‘Her çocuk kendi hikayesini yaratsın’ diyen aile sayısı azdır. Biz de sonrasında hep çok çalıştık ve işte bugünlere geldik.”



Sihri; Z kuşağı

Bünyamin Aydın: Z kuşağı gençlerden çok öğreniyorum. Aslında pek kimse dinlemiyor gençleri, “15-16 yaşındalar” denip, geçiliyor. Hep yaşı büyükler dinleniyor. Ben gençleri dinleyerek bir yerlerdeyim ve bunu hep sürdüreceğim.



Son sürprizi ‘Coca Cola’

Les Benjamins’in global projelerine bir yenisi daha eklendi. Bünyamin Aydın, Coca-Cola ile gerçekleştirilen projeyi ise şöyle anlatıyor:

“Onlar ulaştı bize. ‘Genç kitleye dokunacak iş yapmak istiyoruz, bir araya gelip birlikte hikaye yaratabilir miyiz;’ dediler. Onların geliyor oluşu benim için çok ters köşe oldu. Mayıs 2019 idi tarih, Paris’te bir araya geldik. Kabul ettim ve 25 üründen oluşan özel bir koleksiyon hazırladım. 70’ler, 80’ler; futbol dünyasının efsane isimleri Pele, Maradona döneminden esinlenerek retro bir seri hazırladım. Aslında buna spor ve moda serisi diyebiliriz. 21 Eylül’de piyasada olacak. DNA’mızı yansıtan halı deseni ve imza tasarımlar koleksiyonun anahtar parçalarıyla ön plana çıkıyor. Bu seri ile gençlerin bu ürünü alıp çocuklarına bırakacağı bir koleksiyon hazırladığımı düşünüyorum.”



‘Ucuza kaptım’ devri son bulsun



Devlet destekleri ve yeni başlayan ya da hayal kuran genç tasarımcılara öğütler, denildiğinde Bünyamin Aydın, şunları söylüyor:

“Devlet genç tasarımcıları desteklemeli çünkü ülkemizden marka çıkarmamız gerekiyor. 50 yıl önce üretimle başladık ve belli bir yere geldik, şimdi marka çıkarmanın tam zamanı. ‘Ucuz bir şey alacak kadar zengin değilim’, sözünden yola çıkmalıyız. Türkiye olarak ‘Ucuza aldım, ucuza kaptım’ tarzını bırakmamız gerekiyor. Hatırlıyorum, bu işe girerken hemen herkes bana geldi ve şunu söyledi; ‘20-30 liraya T-shirt satılan bir yerde, bir Türk markası olarak sen nasıl 300-400 liraya T-shirt satacaksın. Bu iş hayal, gel vazgeç bu işten.’ Ben de hepsine şunu söyledim, ‘Tasarımıyla, çizgisiyle, üretimiyle, kalitesiyle ve hikayesiyle bunu yapacağım ve de başaracağım. Başlamadan ne olacağını bilemiyorsun. Bu yüzden başladık ve buralara kadar geldik.’ Kendisine inanan herkesin başarılı olacağına inanmak gerekiyor.”



Paris, Milano yolcusu



“Türkiye’de zorlandığım bir konu var” diyen Aydın, sözlerine şöyle devam ediyor; “Türk tasarımcılarla çalışıyorum ve çok da iyi gidiyoruz. Ancak yabancı tasarımcılarla da çalışmak istiyorum. Onları Türkiye’ye getirmek ise çok zor, çünkü maliyetleri çok yüksek. Bu yüzden biz de onları getirmek yerine oraya gidiyoruz. Öncelikle Paris ve Milano’da tasarım ve ardından da satış ofisleri kuracağız.”



NIke-Puma işbirliği var





“İşe başlar başlamaz sadece Türkiye’yi değil, dünyayı düşünüyordum” diyen Bünyamin Aydın, hemen sonrasında yaşananları şöyle anlatıyor;

“21 yaşında katıldığım Berlin’deki ilk fuarın etkisi benim için oldukça önemliydi. Orada altı mağaza beni aldı, içlerinden biri Londra’daki meşhur Harrods idi. Düşünün yıl 2012. Peki şu an biz kimiz? İstanbul merkezli, 35 çalışanlı, İstanbul’da kreasyon çıkaran global bir markayız. Nike ve Puma gibi dünya markalarıyla işbirliklerimiz var. Bu iki marka ile dünyada binlerce noktaya ulaştık. Şimdi de Coca Cola serisi... Sadece Batı ülkelerinde değil, Ortadoğu’da inanılmaz trendiz. Türkiye’de ve özellikle bu ülkelerde çok hızlı gidiyoruz. Bölgenin markası olmamızdan dolayı, bu coğrafyada sahiplenildiğimizi hissediyorum.”



Hızlı büyüdü yatırımcı aldı



Les Benjamins’in tüm üretimi Türkiye’de. Marka şimdilerde 20 ülkeye satış yapıyor. Cironun yüzde 60’ı Türkiye’den, yüzde 40’ı yurtdışından geliyor.









Son üç yıldan bu yana gelirlerde hep yüzde 50’nin üzerinde büyümeyi başarmış. Bu performans ve gelecek hikayesiyle, pandemi öncesinde Esas Holding’in (Sabancı) ortaklarından yatırım aldı. Genelde internet ve teknoloji şirketlerine gelen yatırımların arasında atılan bu imza sektör adına iyi bir sürpriz oldu.



Hotel Les Benjamins!



Genç girişimcinin hedefinde sadece moda dünyasında yer almak yok. Bünyamin Aydın, “Neden Armani’nin yaptığı gibi lüks segmentte bir Les Benjamins oteli veya restoran-cafe markamız olmasın” diyerek; kapıyı yeni projelere ardına kadar açık bırakıyor.