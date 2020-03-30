Korona notları 13 | Sosyal izolasyon sonrası ‘virüs geçirmez şehirler’

Tüm dünyadaki büyük şehirler koronavirüs salgını yüzünden en üst seviyede alarmda.



Avrupa’da Madrid, Roma gibi yakın zamana kadar dünyanın turizm merkezi olan bazı şehirler tamamen kapatılmış durumda.



Aralarında İstanbul’un da yer aldığı diğer birçok şehirde ise sosyal izolasyon uygulanıyor, sokaklar boş, ekonomik ve sosyal hayat neredeyse durmuş durumda.

Amerikalı düşünce kuruluşu Brookings Institution’a göre büyük şehirler bu salgını da yenecek ve eski hareketli günlerine geri dönecek.



Tıpkı veba, kolera ya da İspanyol gribi salgınlarından ve büyük kayıplardan sonra hayatın geri döndüğü gibi.



Burada önemli olan Kovid-19 salgınını atlattıktan sonra şehirlerin, ekonomi ve insanlar için yeniden nasıl dizayn edileceği.



Yol gösteriyor...



Brookings Institution, yöneticilere ve yetkililere yol göstermesi için, konuyla ilgili en üst düzey uzmanlarla birlikte hazırladığı çalışmayla, geleceğe dair 10 maddelik bir yol haritası hazırlamış durumda. Bu maddelere bakıldığında insanoğlunun yakın gelecekteki yaşantısı da gözler önüne seriliyor.



10 adımda yeni kent düzeni nasıl olacak?



1. Salgına karşı donanımlı havalimanları.

2. Stadyum, konser ve ibadet yerleri gibi toplanma merkezlerinin yeniden tasarlanması.

3. Şehirde toplu taşıma ve ulaşım altyapısının uygun hale getirilmesi.

4. Eğitim, sağlık ve kamu kuruluşlarında yeni düzen.

5. Uzaktan teknolojik çalışma sistemlerinin yaygınlaştırılması.

6. Restoran, kafeler, mağazalar gibi küçük işletmelere destek ve koruma paketleriyle onları yaşatmak.

7. Sanat, fikir ve yaratıcılık sektörünün korunması.

8. Büyük endüstrilerin, tarımın yeni üretim koşullarına uyumluluğu.

9. Hizmet sektöründeki çalışanlara alternatif iş imkanları hazırlanması.

10. Sosyal güvencesi olmayan veya ekonomik zorluk çeken kesimlerin korunması.



Tünelin ucunda ışık var



Asla unutmayalım; tünelin sonunda ışık var. Çok uzak olmayan bir gelecekte salgın sona erecek ve hayatımız yeniden normale dönecek. Ama önümüzdeki aylarda atacağımız adımlar kritik önemde olacak. Hayatımızdaki tüm bu değişiklikler, aslında, gelecekte insanoğlunun karşısına çıkması muhtemel virüslerle savaşta hepimizin cephanesi olacak.

Bir gelecek senaryosu!









Stadyumda buluşan onbinler, meşhur El Clasico mücadelesinde Real Madrid’den Hazard veya Barcelona’dan Messi topu kaleye uzattığında, araları açık koltuklarda oturacağından, asla eskisi gibi birbirine sarılarak gol kutlaması yapamayacak.







