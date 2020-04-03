Korona notları 17 | Zoom’u kullansan dert kullanmasan ‘ayrı dert’

Teknoloji insanlarının kendi dünyalarıyla ilgili söylediği “özlü sözler” vardır. Bunlardan ilki, “Kullandığınız ürün bedava ise, asıl ürün sizsinizdir”. İkincisi ise, “Dijital dünyadaki en büyük güvenlik açığı insandır.”



Daha önce bahsetmiştik; tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği şu günlerde, “sosyal mesafe” ve “evde kal” çağrıları sonrasında video konferans teknolojisi adeta altın çağını yaşıyor.



Düşünün en popüler uygulama olan Zoom’un patronu Eric Yuan, bu kısa sürede kişisel servetine 4 milyar dolar kattı.



Dünya liderlerinden CEO’lara, akademisyenlerden öğrencilere, ev hanımlarından beyaz yakalılara 200 milyon kişi Zoom kullanıyor.



Çin’de doğdu, ABD’yi fethetti



Amerika’da yaşayan, Çin doğumlu bir girişimci tarafından kurulan Zoom şirketinin en çok tercih edilen uygulama olmasının ardında, barındırdığı ileri teknoloji yatıyor.



Neredeyse hiç zaman kaybı olmadan çoklu görüşmelere ve hatta konserlere bile ev sahipiliği yapabilen Zoom, bu sayede rakiplerine fark atmış durumda.



Koronavirüs öncesinde 15 dolardan başlayan aylık abonelik ile kullanılan ürün, salgınla birlikte “bedava” oldu ve bir anda kullanımı patladı. Ücretsiz versiyonun hızla kullanılması bizim bir kez daha teknoloji dünyasının “özlü sözlerini” hatırlamamıza yol açtı.



Amerika 8 kez vize vermemiş



1995 yılında Çin’den ABD’ye gitmek için yaptığı ilk başvurusu reddedilen Eric Yuan, pes etmemiş, tam iki yıl boyunca, kendisini geliştirerek, elçiliğe 8 vize başvurusu daha yapmış. Dokuzuncu başvuruda kabul alan Yuan (50 yaşında), şimdilerde ABD’de, borsada işlem gören, 40 milyar dolar değerinde bir şirketi kontrol ediyor.









Şifreleme teknolojisi zayıf mı?



Bir ürün bedava kullanıldığı zaman çoğunlukla kullanıcının kendisi daha doğrusu bilgileri ve ürettiği veri ürün olarak pazarlanıyor.



Yakın dönemde Facebook’un kendisine emanet edilen kullanıcı verilerini pazarlamasıyla ilgili geçirdiği soruşturmalar ve aldığı cezalar, veri güvenliğinin ve özel hayata saygının çok tartışılmasına neden olmuştu.



Ne amaçla kullanılacağını bilmeden “onay” tuşuna basılarak verilen bilgiler veya kimi zaman onay alınmadan arka planda toplanan verilerin başkalarıyla kolaylıkla paylaşılması gerçekten de büyük sorun.



Son zamanların popüler uygulaması Zoom da benzer suçlamalarla karşı karşıya.



Şirketin kullanıcı bilgilerini, fotoğrafları, videoları, hatta tüm veri setini Facebook ile paylaştığı iddia ediliyor. Daha önce güvenlik açıkları nedeniyle hack’lenen Zoom, yeterli önlem almamakla ve şifreleme teknolojilerini kullanmamakla suçlanıyordu.

Johnson sızdırdı, ortalık karıştı



“Dijital dünyadaki en büyük güvenlik açığı insandır” sözünü bir kez daha hatırlatan fotoğraf ise, tüm dünyaya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından servis edildi.



Testlerde koronavirüs pozitif çıkan Johnson, karantina nedeniyle İngiltere’nin ilk dijital kabine toplantısını yaptığını Twitter’dan duyurdu. Zoom üzerinden yapılan, hatta görüşmenin protokol numarasının bile görüldüğü fotoğraf, güvenlik tartışmalarına neden oldu. Ekranda; toplantı protokol numarasının paylaşılması, kabine üyelerin bilgileri ve bulundukları yerlerin arka plan görüntülerinin yer alması ulusal güvenlik uzmanlarını endişelendirdi. Ayrıca, bu üst düzey kabine toplantısının hacker’lar tarafından izlenip kayıt altına alınabileceği şüphesi de ayrı konu.









Aslında uzmanlar hep şunu söyler; “İnternette herhangi bir şey paylaşmadan veya herhangi bir ürünü yükleyip kullanmadan önce mutlaka dikkatlice düşünün ve verdiğiniz izinlere dikkat edin. Özellikle de bu ürün size ücretsiz sunuluyorsa.”



Bu yüzden Zoom ya da başka uygulama farketmez, dijital dünyada “bedava” ürün kullanırken, siz siz olun, elden geldiğince kişisel bilgilerinizi korumaya dikkat edin.