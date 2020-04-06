KORONA NOTLARI 20 / ‘Virüs’ dünyayı sallıyor stres testine kim hazır?

Koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için başta hükümet olmak üzere, birçok kurum ve şirket önlemler alıyor.

Salgının ne zaman biteceği, dolayısıyla normal hayata ne zaman dönüleceğiyle ilgili varolan belirsizlik, bu önlemlere yenilerinin eklenmesine yol açabilir. Hep söylediğimiz gibi, umudumuz, kötülüklerin bir an evvel son bulması ve eski güzel günlere geri dönebilmek.

Türkiye’de ekonomi yönetimi, önlemleri üç ana grupta hazırladı.

Bunlar şöyle sıralanıyor; (1) İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan destekler, (2) esnaf paketleri, (3) KOBİ’ler ve sanayi sektörü için önlemler.

Gazetemizin Ekonomi Servisi’nin Kıdemli Editörü Ebru Sungur, son 3 gündür hazırladığı diziyle, tüm bu konularda, merak edilen tüm soruların yanıtlarını, anlaşılır bir dille Milliyet okuyucularına aktardı.

Senaryolara hazırlıklı olun

Böylesine çalkantılı dönemler aslında ülkeler, şirketler ve vatandaşlar için “stres testi” anlamına gelir. Belirlenen senaryolar çerçevesinde maruz kalınabilecek zararın boyutlarını ortaya çıkaran bu testlere hazırlıklı olanlar, kriz dönemlerinde hasar almadan ya da az kayıpla çıkmayı başarırlar. Hiç hazır olmayanlar ise maalesef hüsranla biten bir sonla karşılaşırlar.

Yine hiç ayırmadan söylüyorum, ülkeler, şirketler ve vatandaşlar olarak bu stres testlerine hep hazır olmak gerekiyor.

Bir ülkenin hangi alanlarda büyüyeceği ve dünya rekabetinde kiminle nasıl boy ölçüşeceğinden tutun da; bir şirketin aldığı krediden ihracat yaptığı bölgelerin seçimine; bir vatandaşın satın aldığı evden yaptığı borca kadar, birçok farklı olay stres testlerinde öne çıkar.

İşte bu yüzden birçok ülke ve anlı şanlı dev holdingler, milyonlarca dolar para harcar ve gelecekte hangi sektörlerin ayakta kalacağını değerlendirerek; bazı işlerden çıkıp, iyi kazandıranlara yönelir.

Gelin bugün birlikte; 2020 stratejisini turizm ve ihracata oturtan; sanayi ve tarımda ciddi güç olan Türkiye’nin önündeki tabloya bir göz atalım.

Yeniliğe ayak uyduran kazanır

Yukarıdaki çalışma aslında DCode Consulting tarafından Mısır için hazırlanmış. Ancak bu tabloyu tüm dünya için uyarlamak mümkün.

Salgından en çok zararlı çıkacak 5 sektör; turizm, yeme-içme; havacılık, ulaşım; otomotiv; gayrimenkul; üretim, sanayi. Ülkemizde bu alanlarda gerçekten de büyük yatırımlar var. Bu kollarda iş yapanlar için önümüzdeki dönem sıkıntılı geçebilir.

En sonda sıralanan 5 sektör, bu krizde işlerini büyütebilecek iş kolları olarak görülüyor.

Bunlar; e- ticaret; teknoloji, yazılım; sağlık, kişisel bakım; gıda, perakende ve medikal hizmetler. Bu alanlarda dışa bağımlılıktan dolayı Türkiye’deki oyunculardan çok, uluslararası şirketler kazançlı çıkacaktır.

Ortadaki 4 sektör ise bu dönemi ne çok büyük zarar, ne de çok büyük kazançla kapatması beklenmeyenler olarak listeleniyor.