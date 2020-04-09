Korona notları 23 | “Süper Kahramanlar” bakın kaybolmak yok

Teknoloji dünyasından tanıdığımız Kerem Özdemir’in, Linkedin’de paylaştığı; “Kovid-19 Egemenliğindeki Günlerde İnsan Olma Rehberi” adlı çalışma; koronavirüsün “insanlığa” etkisini anlatıyor.



Burada, salgın karşısındaki davranışlar “Korku”, “Öğrenme”, ve “Gelişme” bölgesi olarak 3 temada toplanıyor.



Basit anlatımla; koronanın bize öğrettiklerinden yola çıkılarak, bundan sonra neleri yapıp, neleri yapmamamız; yani nasıl biri olmamız gerektiği noktasında ipuçları veriyor.



KORKU BÖLGESİ



İhtiyaç olmayan gıda, tuvalet kağıdı ve ilaçları toplayıp stoklama.



Korku ve öfkeye bağlı duyguları yayma.



Sık sık şikayet etme.



Alınan bütün mesajları başkalarıyla paylaşma.



Hemen kontrolünü kaybetme.



ÖĞRENME BÖLGESİ



Gıdadan habere kadar kişiye acı veren ya da kişide rahatsızlık yaratan şeyleri tüketmeyi iradi olarak bırak.



Kontrol edilemeyen şeylerle ilgilenmekten vazgeç.

Duygularını tanımla, durumun farkına var ve nasıl hareket edileceği üzerine kafa yor.



Yanlış bir bilgiyi dağıtmadan önce bunun doğruluğunu değerlendir.



Herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığının farkına var.

GELİŞİM BÖLGESİ

Başkalarını da düşün ve onlara yardımcı olmanın yollarını ara.



Yeteneklerini keşfet ve bunlara ihtiyacı olanlar için kullanmayı dene.



Bugünü yaşarken geleceği ihmal etme.



Kendine ve diğerlerine anlayış göster.

Diğerlerine de değer ver ve şükran duy.

Mutluluk barındıran bir ruh halini koru ve umut yay.



Yeni değişimlere uyum sağlamanın yolunu ara.



İç huzur, sabır, ilişkiler ve yaratıcılık alanlarında kendini geliştir.



Kayıplardan ders çıkarmıyoruz



Kerem Özdemir, bu çalışmada özellikle üçüncü bölüme dikkat çekiyor ve şu notu düşüyor; “Aslında bu özellikler, bugüne kadarki hayatımızda çok alışık olmadığımız ve yapmanın getirisi olmayan maddeler. Bunlar “uyum niyeti” ve “çaba gerektiren” aksiyonlara dayanıyor. Ve yine bunlar şaşırtıcı bir biçimde ‘Süper Kahramanlar’ın da sahip olduğu özellikler.”



“Yaşananlardan ders alır mıyız?” bilinmez ama tüm bu tespitler oldukça değerli.



Kıyasıya rekabetin, yerini, işbirliği ve birlikteliğe; para ve zenginlik peşinde koşmanın, yerini, paylaşmaya ve yardımlaşmaya bıraktığı şu günlerin virüs salgını sonrasında da unutulmaması tek dileğimiz. Yaşadığımız büyük kayıplardan artık bir şey öğrenmemiz gerekiyor.



Günümüzü nasıl geçirelim?



Virüs salgınıyla başa çıkmak için herkes farklı yöntemler deniyor. Hükümetler, ekonomileri ve vatandaşları için destek paketleri hazırlarken; birçok şirket çalışanlarının yanında durarak, işlerini yürütmek için yoğun çaba harcıyor. Bu arada “Evde Kal” çağrılarıyla; tüm dünyada nüfusun önemli bölümü, sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.



Evde vakit geçirirken, sadece iş değil fiziksel ve ruhsal sağlık konusu da önemli. Kanadalı sağlık kuruluşu The Royal’in hazırladığı grafik, “Günü nasıl iyi geçirelim?” sorusuna verimli bir dille yanıt veriyor.





