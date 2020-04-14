Korona notları 28 | Bilim boş iş arkadaş benim bir teorim var

Sokaktaki vatandaştan profesörüne, politikacısından ev kadınına, doktorundan mühendisine bir koronavirüs efsanesidir gidiyor. Bilimsel gerçekler değil, virüsle ilgili komplo teorileri ve şehir efsaneleri başta sosyal medyadan olmak üzere salgın gibi dilden dile yayılıyor.



Hatta öyle bir yayılıyor ki; “Yok o aslında öyle değil, bak uzmanlar şunu söylüyor” diyecek olsa Bir Bilen, “Haydi canım sende” denip geçiliyor. Bu üstelik sadece bize özel değil, tüm dünyada yaşanıyor.



Baz istasyonlarını yakalım!



“Virüsü 5G yayıyor” diyerek İngiltere’de ve İsrail’de cep telefonlarının baz istasyonları yakılıyor. “Alkol içince virüs ölüyor” sözüne inandığı için, İran’da yüzlerce insan sahte alkolden ölüyor. Kelle paça, sarımsak, sumak ülkemizde yok satıyor.



Bu gibi örneklere inanmak, sadece gelir ya da eğitim seviyesiyle de ilgili değil. En alt düzeyden en üste kadar bu efsanelere inanıp, yayanların sayısı oldukça fazla.



Efsaneler korkuyu bastırıyor

Elbette şu an olağanüstü yoğunlukta bir bilgi akışı var. Uzmanlar, bu yüzden hemen herkesin kolaya kaçıp, virüs korkusunu azaltacak efsanelere inanmayı seçebileceğini belirtiyor.

Gerçek nedenleri öğrenmek, yani virüsle yüzleşerek önlem almak yerine dışarıda görünmeyen bir düşmanın, bütün bu sorunlara neden olduğunu düşünmek çok daha rahatlatıcı geliyor.



Bilim dünyasının esasında yıllardır yaptığı uyarıları dikkate almamak ve bunun tamamen bize yönelik bir saldırı olduğunu düşünmek herkesin işine geliyor.

Ta ki, hastalık gerçek sorunlara neden olmaya başlayıncaya kadar.









Abicim gerçekmiş bunlar!..



Bu virüs Türk genini etkilemiyor. Bize bir şey olmaz.

Virüsü Çinliler üretti, Amerikalıları batırmak için.



Yok, yok virüsü aslında Amerikalılar geliştirdi, Çin’i yok etmek için.



Koronavirüsü aslında İsrail buldu. Kesin onların oyunu bu iş.



Kovid-19 virüsünü 5G yayıyor. Haydi yakıp, yıkalım tüm baz istasyonlarını.



Neden Almanya’da ölüm az, biri bunu bana anlatsın. Yoksa ben bu virüse inanmam.

Çin’de milyonlarca ölüm var aslında, doğru bilgiyi gizliyorlar.



Kelle paça çorbası koronaya iyi geliyor. Bol bol için, Türklere bulaşmaz.



Bu virüsün aşısını buldular aslında, biraz daha yayıp milyar dolarları kazanacaklar.



Uyanık Bill Gates kesin aşıyı buldu ama daha da çok kazanmak için bekliyor.



Bu korona ilaç lobisinin bir oyunu.



Trump’ta bu işin ilacı var, atacak bir tweet Amerikan borsalarını uçuracak, doğru zamanı bekliyor. Rahat olun, bir şey olmayacak.



Sık sık boğaz gargarası yapın, mikrobun ciğerlere inmesini engelliyor.



Bol bol alkol için, virüsü bulaşmadan hemen yok eder.



Boğazınıza ağızdan saç kurutma makinesi tutun, yüksek ısı virüsü öldürür.

Çörek otu, sumak, sarımsak, mürver otu virüsün panzehiri.

Havalar ısınsın, yaz gelince virüs uçup gider.



Tüm dünya gereksiz yere panik yapıyor, çok büyütmeyelim.



Bunun gripten bir farkı yok. Amerika’da 80 bin, hatta 200 bin kişi gripten ölüyor, peki ona ne diyeceksin.



Kesin ben koronayı atlattım, bu virüs altı ay öncesinde de vardı.



Çocuklara, gençlere bir şey olmuyor, salgın sadece yaşlıları etkiliyor.



Virüs biyolojik silah olarak üretildi, dünyayı yok edecekler.